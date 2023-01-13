Камелии - королевы зимних цветов. Как они попали в Европу?

С конца января по апрель в Кельне можно посетить большую выставку камелий - королевы зимних цветов. Городской ботанический сад "Флора" ("Die Flora" ), созданный в середине XIX века, обладает одной из самых больших коллекцией этих растений во всей стране. Всего здесь представлено около трехсот разных сортов и видов.

Главный павильон ботанического сада "Флора" и другие достопримечательности Кельна на почтовой открытке 1899 года Фото: arkivi/picture alliance

Кельнская коллекция камелий - единственная в Германии, которой присвоен престижный международный титул "International Camellia Garden of Excellence". В мире таких садов - всего около четырех десятков.

Интерес к выставке традиционно высок - увеличивается из года в года, что совсем не удивительно, ведь специалисты говорят о настоящем ренессансе камелий в Германии. Во многом этому способствует появление многих новых сортов, хорошо приспособленных к здешним климатическим условиям.

Цветущая камелия сорта "General Coletti" в Кельне Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Первые камелии встречают гостей "Флоры" перед входом в Павильон субтропиков, в котором растет большинство здешних сортов. Около павильона под открытым небом находится уникальная для Германии роща камелий. Она состоит из более чем двухсот растений, для которых кельнская зима не представляет особых проблем. Среди них - "General Coletti" - ранний сорт, иногда начинающий цвести уже в ноябре. Не менее красивые экземпляры радуют глаз под крышей просторной оранжереи. Разнообразие форм и красок поражает.

Камелии в ботаническом саду "Флора". Фотографии

Камелии в дикой природе

Специалисты классифицируют камелии, в том числе, по форме и окраске листьев и цветков. Камелии бывают простыми, полумахровыми, анемоновидными, пионовидными, розовидными, симметрично-махровыми и неравномерно-махровыми... Вне зависимости от классификации все они - просто красивые.

Ареал естественного распространения камелий в мире простирается от Непала до Японии, где рощи камелий называют "лесом с блестящими листьями". В горных регионах Китая они соседствуют с бамбуком, соснами и рододендронами, а в Индонезии в дикой природе произрастает лишь один-единственный сорт. В дикой природе больше всего видов камелий встречается в китайской провинции Юньнань - почти шестьдесят из около 250-ти видов в целом.

Камелия сорта "Sundae" в кельнском саду "Флора" Фото: DW/Maksim Nelioubin

Камелии - сорта и виды

В течение столетий в мире было выведено более 30 тысяч сортов камелий. Многие из них созданы на основе четырех диких видов: камелии японской (Camellia japonica), горной (Camellia sasanqua), сетчатой (Camellia reticulata) и салуенской (Camellia saluenensis). Часто новые сорта получали в результате отбора растений, обладавших необычными формами и видом цветов. Особенно богатым на такого рода случайные мутации оказалась японская камелия (Camellia japonica) - один из самых известных видов этого растения. Именно к нему принадлежит этот необычный сорт - "Sundae".

Многолюдно на выставке бывает не только по субботам и воскресеньям. В будние дни первые нетерпеливые посетители появляются около дверей прямо перед открытием в десять утра, уже успев осмотреть экземпляры в роще под открытым небом. Минут через пятнадцать в павильоне начинают почти беспрерывно звучать восторженные комментарии и отзывы экспертов и любителей.

Цветущая камелия сорта "Elegans" в Кельне Фото: DW/Maksim Nelioubin

Эта японская камелия "Elegans" принадлежит к числу старейших культивируемых в Европе сортов. Как предполагают историки, первыми из европейцев с камелиями познакомились португальцы в тогдашней колонии Макао на южном побережье Китая. Отсюда первый вид, а именно - камелия китайская, то есть чайный куст (Camllia sinensis), в XVI веке попал в Европу.

Что касается японских камелий, время их появления в Европе точно неизвестно. Первое упоминание датировано 1739 годом. В нем говорится о двух камелиях, находившихся в одной из оранжерей в английском графстве Эссекс. Следующие сведения относятся к концу XVIII века, когда камелии начали доставлять в Европу на кораблях Ост-Индской компании.

Совместная германо-японская почтовая марка 1996 года выпуска с портретом Филиппа Франца фон Зибольда Фото: Wolf-Dietrich Weissbach/dpa/picture-alliance

Немецкий ученый в Японии

Особое место в изучении камелий занимает имя немецкого медика и естествоиспытателя Филиппа Франца фон Зибольда (Philipp Franz von Siebold, 1796-1866) - известного исследователя Японии. В 1823 году он заложил для этих целей ботанический сад в бухте Нагасаки. После смерти ему установили там памятник и позже открыли музей. Предположительно, именно Зибольд в 1829 году направил в Европу большую партию этих растений, которые положили начало выведению многих широко распространенных сейчас сортов.

Сначала камелии можно было увидеть лишь в ботанических садах, но уже вскоре они начали входить в моду среди европейской знати и богачей, которые были готовы платить за них очень большие суммы. По всей Европе начали появляться питомники по выращиванию камелий, а также создаваться собственные коллекции в королевских и княжеских садах или при виллах, например, в Северной Италии. Некоторые из них дошли до наших дней. В это же время на камелии обратили внимание любители цветов в США, Австралии и Новой Зеландии.

Обложка романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" издания около 1890 года Фото: picture-alliance / Leemage

"Дама с камелиями"

Срезанные цветы использовали для украшения интерьеров, а также прикрепляли к одежде и головным уборам. Самое известное литературное свидетельство этой новой моды - изданный в 1848 году роман Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", по мотивам которого позже была написана опера Джузеппе Верди "Травиата", премьера которой состоялась в Венеции в 1853 году.

Поставщик императорского двора

Немцев с камелиями связывает давняя любовь. В Дрездене еще в 1813 году было создано садовое хозяйство братьев Зайдель (Gerbrüder Seidel), которое специализировалось на разведении камелий и рододендронов.

В середине XIX века фирма братьев Зайдель поставляла по всей Европе более 100 тысяч растений в год, а каталог включал около 1100 сортов. Среди клиентов значился российский императорский двор. Сегодня об истории дрезденской фирмы напоминает специальный питомник, работающий при замке Цушендорф (Zuschendorf) в саксонском городе Пирна. Здесь выращивают около сотни старых сортов.

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