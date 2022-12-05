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Березовая роща в ГерманииФото: Rainer Hunold/CHROMORANGE/picture alliance
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Почему в Германии так любят березки

Максим Нелюбин
2 ч. назад

В Германии растет четыре вида берез. Одна из них - береза пушистая - стала немецким деревом 2023 года. | 11 фотографий

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По всему миру встречается в общей сложности около сотни разных видов берез. В дикой природе в Германии распространено четыре вида - березы карликовая, низкая, повислая и пушистая. Сейчас березы занимают здесь всего лишь около пяти процентов площади лесов. В наши дни о некогда широком распространении этих деревьев напоминают многочисленные географические названия - около пяти сотен немецких городов, деревень и других мест с березовыми корнями на карте Германии: Биркенфельд, Биркенхоф, Биркендорф…

С березами в Германии также связано очень много разных традиций, особенно - весенних. В это время года веточками берез с молодыми листьями украшали и украшают храмы и дома на церковные праздники - Пасху, Вознесение, Пятидесятницу, Праздник Тела и Крови Христовых. Березы традиционно используются в Германии в качестве майских деревьев (Maibaum), а также на строительных площадках для специального венка по случаю окончания возведения дома (Richtfest).

Болотные березы в Германии
Пушистые березы в Германии чаще всего можно увидеть на болотах, поэтому немцы называют эти деревья березами болотнымиФото: Robert Jank/Zoonar/picture alliance
Береза пушистая
Листья и плоды пушистой березыФото: F. Hecker/blickwinkel/picture alliance
Вересковая пустошь
Березы посреди цветущей вересковой пустоши поздним летом Фото: Liane Matrisch/Zoonar/picture alliance

Пушистые (или болотные) березы в Германии

Наиболее широкое распространение в Германии имеет береза повислая, которую немцы обычно называют березой песчаниковой (нем. Sand-Birke), она же - белая. Предпочитает селиться на сухих и бедных почвах. В свою очередь, береза пушистая, по-немецки - береза болотная (нем. Moor-Birke), встречается здесь намного реже, занимает лишь одну десятую часть из тех самых пяти процентов, приходящихся на березы. Почему так мало?

Ответ на вопрос содержится в немецком названии этого очень выносливого и неприхотливого дерева - почти все болота в Германии давно осушили, сохранилось лишь примерно десять процентов от существовавших до начала активного вмешательства человека. Полученные в результате плодородные земли используются для сельскохозяйственных и других целей.

Красное болото (Rotes Moor), горный массив Рён, Гессен
Пушистые березы на Красном болоте (Rotes Moor) в немецком горном массиве Рён в земле ГессенФото: Silvius Wodarz Stiftung/dpa/picture alliance

Немецкое дерево 2023 года

При этом болота и другие заболоченные пространства являются не только средой обитания для многочисленных животных и растений. Они также играют огромное значение для охраны земного климата - поглощения углекислого газа. На эти и другие экологические аспекты указали кураторы немецкой программы "Дерево года" (Baum des Jahres), которым в 2023 году станет пушистая (болотная) береза.

Шефство над программой будет осуществлять федеральный министр сельского хозяйства и продовольствия Джем Оздемир (Cem Özdemir). Говоря о сделанном выборе, немецкий политик указал на важность охраны болот и последовательной рекультивации осушенных земель, подчеркнув важнейшую роль пушистой березы для сохранения и воссозданию этих экологических систем, отличающихся очень большим разнообразием видов.

Черное болото (Schwarzes Moor), горный массив Рён, Бавария
Черное болото (Schwarzes Moor) в баварской части горного массива Рён страдает из-за потепления климатаФото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance
Нижняя Саксония
Паутина на березках в Нижней СаксонииФото: H. Gehlken/imageBROKER/picture alliance
Утренний ландшафт около баварского Грассау
Береза и сосна - утренний ландшафт около баварского ГрассауФото: C. Wermter/blickwinkel/picture alliance

Государственная программа по охране и рекультивации болот

В начале ноября 2022 года правительство ФРГ одобрило государственную стратегию по защите болот. В Германии последствия потери водно-болотных угодий ежегодно приводят к выделению в атмосферу парниковых газов, равных по объему 53 миллионам тонн CO2 или 7,5 процента от общего показателя этих эмиссий в Германии. Согласно планам немецких властей, до 2030 года этот показатель должен быть уменьшен на 5 миллионов тонн. В частности, в ближайшие десять лет из средств федерального бюджета будет осуществляться финансирование нескольких пилотных проектов по защите важнейших водно-болотных территорий. Всего на эти цели за это время будет потрачено 48 миллионов евро.

Пушистые березы часто являются единственными деревьями, растущими в Германии на болотах. Помимо этих мест они также встречаются здесь в горных регионах - даже на высоте более двух тысяч метров, то есть на границе произрастания деревьев. В целом широко распространены по земному - от южных регионов Гренландии до Восточной Сибири.

Ландшафт с березами, около 1890 года
Ландшафт с березами на картине немецкого художника Йозефа Венгляйна (Joseph Wenglein, 1845-1919)Фото: akg-images/picture alliance
"Вечер на болоте", 1896 год. Фриц Овербек (Fritz Overbeck, 1869-1909)Фото: akg-images/picture alliance
"Болотный ландшафт около Дахау", 1901 год. Генрих Гогартен (Heinrich Gogarten, 1850-1911)Фото: akg-images/picture alliance

Березы - деревья-пионеры

Как отмечает эксперт программы "Дерево года" д-р Рудольф Феннер (Dr. Rudolf Fenner), после завершения последнего ледникового периода в Европе около 12 тысяч лет назад, именно березы были теми самыми деревьями-пионерами, появившимися первыми на оттаивавших сырых почвах. Этот своего рода березовый период продолжался около тысячи лет. Затем во многих местах березы уступили место другим деревьям - соснам, орешнику и так далее. Постепенно светолюбивые березы остались только в тех местах, где другие деревья не селились: на очень сухих почвах - береза повислая, на заболоченных - береза пушистая.

Помимо болот и лесов эти березы сейчас часто растут в Германии вдоль дорог, каналов, рек, по краям полей и так далее. При этом достигают возраста от 80 до 120 лет. Березовые рощи и другие территории с этими деревьями отличаются большим экологическим разнообразием. Пушистые березы, например, создают условия для обитания и размножения многих редких насекомых - жуков, цикад, ос, бабочек и так далее. Исключительно на стволах мертвых берез селится гриб березовый трутовик. В кронах берез находят себе пищу около тридцати видов птиц.

Программа "Дерево года" осуществляется в Германии уже более тридцати лет. Первым деревом в этом списке в 1989 году стал черешчатый или обыкновенный дуб. Непосредственными предшественниками пушистой березы были ложноакациевая робиния, остролистный падуб и европейский бук.

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