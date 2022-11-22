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Митрула болотная (нем. Sumpf-Haubenpilz, лат. Mitrula paludosa) - гриб 2023 года в Германии
Фото: Dr. Matthias Theiß/dpa/DGfM/picture alliance
ТуризмГермания

"Болотный маячок" - гриб 2023 года в Германии

Максим Нелюбин
2 ч. назад

Почему Немецкое общество микологии выбрало этот гриб, где в Германии растет митрула болотная и в чем нуждается?

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Митрула болотная объявлена в Германии грибом 2023 года. Об этом решении в середине ноября сообщило Немецкое общество микологии (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) в Карлсруэ. Программа "Гриб года" (Pilz des Jahres) осуществляется уже почти тридцать лет. Предшественниками митрулы болотной в последние годы были красный мухомор, зеленушка, иудины уши, шампиньон и бледная поганка.

Митрула болотная и окружающая среда

Несмотря на небольшие размеры, митрула болотная (нем. Sumpf-Haubenpilz, лат. Mitrula paludosa) - гриб заметный. По своему внешнему виду похож на спичку с яркой желтой или оранжевой головкой, точнее - плодовым телом. Название происходит от латинского слова, обозначающего митру - головной убор священников. Также использовалось в Древней Греции для обозначения одной из разновидностей восточного тюрбана. На английском эти грибы называют "болотными маячками" (swamp beacon или bog beacon).

Обнаруживаются эти яркие "болотные маячки" достаточно легко, так как часто произрастают группами в несколько десятков на небольшом пространстве. Сезон начинается весной и продолжается до раннего лета. Немецкий гриб 2023 года предпочитает очень влажные участки в гористой местности или северных районах.

Считается индикатором, указывающим на чистоту стоячей воды, в которой обычно находится ножка высотой от двух до четырех сантиметров. Небольшое плодовое тело размерами от трех до шести миллиметров расположено над водой, как хорошо видно на фотографиях. Иногда растет просто на очень сырой поверхносити. Из-за своих крошечных размеров пищевой ценности не имеет.

Митрула болотная
Митрула болотная нуждается экологически чистой среде Фото: RBO Nature/imageBROKER/picture alliance

Как отмечают эксперты Немецкого общества микологии, митрула болотная - древоразрушающий гриб, перерабатывающий в почву гниющую древесину, прошлогодние листья, опавшую хвою, старые еловые шишки.

Гриб - редкий, но встречается в местах с подходящими условиями по всей Европе. В Германии по названиям основных регионов распространения митрулы болотной можно составлять путеводитель для любителей отдыха на дикой природе - Баварский Лес, Гарц, Тюрингский Лес и Шварцвальд.

Гриб года и здоровый лес

Угрозу для митрулы болотной представляют потепление земного климата и увеличение количества и продолжительности засушливых периодов. Также негативные последствия имеет ущерб, наносимый деревьям жарой и вредителями, так как митрула болотная нуждается в наличии влажных мест в здоровых экосистемах. В связи с этим эксперты общества призывают увеличивать в Германии площади нетронутых лесов - в частности, не удалять мертвые деревья, которые образуют тень и способствуют сохранению влаги. 

Митрула болотная
Митрула болотная растет в стоячей воде или на очень влажной лесной поверхности Фото: Dr. Matthias Theiß/dpa/DGfM/picture alliance

В качестве примера создания таких условий специалисты Немецкого общества микологии называют национальный парк Баварский Лес. В последние годы хвойные деревья здесь, как и во многих других немецких регионах, сильно пострадали от жуков-короедов. Они катастрофически размножились во время продолжительной засухи, когда ослабленные в результате аномальной погоды деревья не смогли оказывать вредителям должного сопротивления, вырабатывать достаточно смолы и так далее.

Обычно такие участки с погибшими хвойными деревьями в Германии вырубаются, древесина вывозится, на очищенной территории высаживаются новые деревья лиственных пород. На таких оголенных участках условия меняются на годы - из-за отсутствия тени почва быстрее высыхает, влага хуже задерживается, появляется много травы, кустов и разных солнцелюбивых растений, вытесняющих виды, характерные для темного леса.

Однако в заповедном Баварском Лесу восстановление и оздоровление будет происходить естественным путем, то есть без вырубки и вывоза погибших елей. Процесс развития новых участков смешанного леса займет несколько десятилетий. В результате здесь на сильно пострадавших местах должно вновь возникнуть жизненное пространство для самых разных растений, птиц, зверей, других животных, насекомых и, конечно же, грибов.

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