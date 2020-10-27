Грибы года в Германии: от иудиных ушей до нескромного фаллюса (фотогалерея)

Грибы года в Германии

Паутинник горный

Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus) - гриб 2002 года. Неприметный, но очень опасный - один из самых ядовитых в Европе. Эти грибы похожи на опята и лисички! По степени ядовитости сравнимы с бледными поганками - грибами 2019 года, однако играют важную роль в экосистеме леса, поэтому уничтожать их не надо. Просто не нужно их собирать.