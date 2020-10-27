Грибы года в Германии: от иудиных ушей до нескромного фаллюса (фотогалерея)

Список "Грибов года" в Германии состоит уже почти из трех десятков видов - съедобных, ядовитых, редких, необычных или заслуживающих внимания по каким-то другим причинам.
На прошлой неделе в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы рассказали о решении Немецкого общества микологии (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) назвать зеленушку "Грибом 2021 года" в Германии. Это сообщение вызвало очень большой интерес наших читателей, поэтому сегодня мы продолжим тему и расскажем более подробно об этой программе. Ниже - полный список всех немецких грибов года, выше - галерея с фотографиями и краткими описаниями некоторых из них.
1994
Подосиновик красный (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum quercinum)
1995
Трутовик настоящий (нем. Zunderschwamm, лат. Fomes fomentarius)
1996
Ежовик пёстрый (нем. Habichtspilz, лат. Sarcodon imbricatus)
1997
Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha)
1998
Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus)
1999
Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas)
2000
Мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis)
2001
Трюфель белый (нем. Stachelsporige Mäandertrüffel, лат. Choiromyces maeandriformis)
2002
Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus)
2003
Гигроцибе пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina)
2004
Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans)
2005
Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus)
2006
Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides)
2007
Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris)
2008
Боровик бронзовый (нем. Bronze-Röhrling, лат. Boletus aereus)
2009
Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea)
2010
Паутинник превосходный (нем. Schleiereule, лат. Cortinarius praestans)
2011
Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber)
2012
Лисичка серая (нем. Graue Kraterelle, лат. Craterellus cinereus)
2013
Энтолома седая (нем. Braungrüner Zärtling, лат. Entoloma incanum)
2014
Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve)
2015
Клавикорона крыночковидная (нем. Verzweigte Becherkoralle, лат. Artomyces pyxidatus)
2016
Рядовка лиловоногая (нем. Lilastiel-Rötelritterling, лат. Lepista saeva)
2017
Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)
2018
Шампиньон обыкновенный (нем. Wiesen-Champignon, лат. Agaricus campestris)
2019
Бледная поганка (нем. Grüner Knollenblätterpilz, лат. Amanita phalloides)
2020
Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus)
2021
Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre)
До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.
Вёшенки, зимние опята, иудины уши… Многие, наверняка, видели эти грибы во время прогулок в зимнем лесу, но даже не подозревали, что они пригодны в пищу.
Растут ли трюфели в Германии? Да. И сами растут, и на плантациях эти деликатесы здесь тоже выращивают.
Осень - время собирать грибы. Сейчас в Бранденбурге подходящая дождливая и теплая погода. Такие белые грибы можно найти в лесу неподалеку от местечка Биген (Biegen).
Германия - страна, богатая лесами. А, значит, и грибами. Кто их здесь собирает? И где?