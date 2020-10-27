 Грибы года в Германии: от иудиных ушей до нескромного фаллюса (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Грибы года в Германии: от иудиных ушей до нескромного фаллюса (фотогалерея)

Список "Грибов года" в Германии состоит уже почти из трех десятков видов - съедобных, ядовитых, редких, необычных или заслуживающих внимания по каким-то другим причинам.

  • Красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum)

    Грибы года в Германии

    Программа Немецкого общества микологии

    В Германии встречается более 14 тыс видов грибов, известных ученым. В 1994 году Немецкое общество микологии стартовало программу "Гриб года", чтобы рассказывать о разных редких видах, предупреждать об опасных, советовать и так далее. Первым в этом списке стал красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum) - популярный съедобный гриб.

  • Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha)

    Грибы года в Германии

    Сыроежка сине-жёлтая

    Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha) - гриб 1997 года. Авторы программы, сделав этот выбор, хотели обратить внимание собирателей грибов в Германии на съедобные виды сыроежек, которые часто здесь ими игнорируются или игнорировались.

  • Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus)

    Грибы года в Германии

    Гомфус булавовидный

    Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus) - гриб 1998 года. Дословный перевод немецкого названия - свиное ухо. Очень редкий гриб, внешне напоминающий лисичку, находится в Германии под строгой охраной. Встречается в старых лесах, где иногда образует так называемые ведьмины круги, насчитывающие до сотни грибов в одном месте.

  • Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas)

    Грибы года в Германии

    Сатанинский гриб

    Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas) - гриб 1999 года. Этот ядовитый родственник белого гриба был открыт в 1830 году. Ученый, тогда его попробовавший, пережил очень неприятную ночь. Почему он решил назвать его сатанинским, можно только догадываться. Гриб не находится под охраной, но стал редким в Германии из-за изменения климата.

  • Мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis)

    Грибы года в Германии

    Мухомор королевский

    Красный мухомор известен каждому ребенку, но мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis) находится, так сказать, в тени этого своего родственника. Ученые-микологи решили исправить несправедливость в 2000 году. Мухомор королевский растет только в еловых лесах. Как и многие другие грибы находится под угрозой из-за увеличения количества питательных веществ в лесной почве.

  • Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus)

    Грибы года в Германии

    Паутинник горный

    Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus) - гриб 2002 года. Неприметный, но очень опасный - один из самых ядовитых в Европе. Эти грибы похожи на опята и лисички! По степени ядовитости сравнимы с бледными поганками - грибами 2019 года, однако играют важную роль в экосистеме леса, поэтому уничтожать их не надо. Просто не нужно их собирать.

  • Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina)

    Грибы года в Германии

    Влажноголовка пёстрая

    Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina) - гриб 2003 года. Этот вид считается "орхидеями среди грибов", а в немецком названии цвет сравнивается с окрасом зеленых попугайчиков. В пищу не годится. Встречается в особенно ценных биотопах - например, на диких лугах, нуждающихся в бережной охране и защите.

  • Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans)

    Грибы года в Германии

    Домовый гриб

    Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans). В отличие от многих предыдущих грибов в нашей галерее, этот вид никто защищать не собирается. Наоборот, ученые-микологи, сделав этот свой выбор в 2004 году, хотели напомнить об опасности домового гриба и ущербе, который он наносит деревянным постройкам - вплоть до полной непригодности и необходимости сноса.

  • Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus)

    Грибы года в Германии

    Звездчатка гигрометрическая

    Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus) - гриб 2005 года. Ученые относят эти (съедобные) грибы к числу самых удивительных видов. Для освобождения спор из спороносного шара звездчаткам необходимы брызги дождя. Во влажную погоду лопасти этих грибов раскрываются, а в сухую - закрываются. Гриб образует симбиоз с корнями сосновых деревьев.

  • Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides)

    Грибы года в Германии

    Ежовик коралловидный

    Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides) - гриб 2006 года. Съедобный, похож на ветку коралла. В Германии встречается преимущественно в старых буковых лесах - на мертвых деревьях или ветках. Находится под угрозой исчезновения из-за сокращения площади лесов. Играет важную роль в процессе разложения древесины и создания условий для жизни разных других организмов.

  • Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris)

    Грибы года в Германии

    Кордицепс военный

    Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris) - гриб 2007 года. Широко распространен и не находится под угрозой, но очень хорошо демонстрирует роль, которую грибы играют в экосистемах в целом. Этот паразитический гриб селится на личинках насекомых. Является естественным регулятором популяции бабочек, так как произрастает на гусеницах, зарывающихся в землю для окукливания.

  • Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea)

    Грибы года в Германии

    Кортициум синий

    Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea) - гриб 2009 года. Этот деревообитающий гриб сразу бросается в глаза из-за ярко-синего цвета. Вызывает гниль мертвой древесины широколиственных пород. В связи с потеплением климата может получить в Германии более широкое распространение. Принимая решение, микологи хотели обратить внимание на всю группу кортициоидных грибов.

  • Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber)

    Грибы года в Германии

    Решёточник красный

    Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber) - гриб 2011 года. Внешне напоминает грибы из фантастических фильмов, растущие на каких-то далеких планетах. Издает запах разлагающегося мяса, притягивающий падальных мух. Поедая мякоть, мухи переносят и распространяют споры решёточника. Встречается в Германии редко, но обнаружен во всех землях - примерно в сотне разных мест.

  • Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve)

    Грибы года в Германии

    Бокальчик гладкий

    Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve) - гриб 2011 года. Внешне напоминают горшочки (нем. Tiegel), наполненные монетами. Согласно примете, большое количество "монеток" предвещало подорожание (нем. Teuerung) - например, рост цен на хлеб. Делая свой выбор, ученые хотели еще раз подчеркнуть важную роль, которую грибы играют в процессе круговорота веществ в природе.

  • Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

    Грибы года в Германии

    Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

    Иудины уши, они же - уховидные аурикулярии (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae). Весьма широко распространенный в Германии съедобный гриб, не имеющий ядовитых двойников, то есть очень подходит для начинающих грибников. Иудины уши предпочитают бузину - именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа.

  • Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus)

    Грибы года в Германии

    Весёлка обыкновенная

    Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus) - гриб 2020 года. Он же - фаллюс нескромный или сморчок вонючий. Также встречаются народные названия на русском - чертово яйцо или яйцо ведьм и срамотник. При этом является съедобным как на молодой стадии в форме яйца, так и некоторое время - в проросшем виде.

  • Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre)

    Грибы года в Германии

    Зеленушка

    Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre) - гриб следующего, 2021 года. До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов, на что и хотят обратить внимание ученые-микологи. тот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum)

    Грибы года в Германии

    Программа Немецкого общества микологии

    В Германии встречается более 14 тыс видов грибов, известных ученым. В 1994 году Немецкое общество микологии стартовало программу "Гриб года", чтобы рассказывать о разных редких видах, предупреждать об опасных, советовать и так далее. Первым в этом списке стал красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum) - популярный съедобный гриб.

  • Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha)

    Грибы года в Германии

    Сыроежка сине-жёлтая

    Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha) - гриб 1997 года. Авторы программы, сделав этот выбор, хотели обратить внимание собирателей грибов в Германии на съедобные виды сыроежек, которые часто здесь ими игнорируются или игнорировались.

  • Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus)

    Грибы года в Германии

    Гомфус булавовидный

    Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus) - гриб 1998 года. Дословный перевод немецкого названия - свиное ухо. Очень редкий гриб, внешне напоминающий лисичку, находится в Германии под строгой охраной. Встречается в старых лесах, где иногда образует так называемые ведьмины круги, насчитывающие до сотни грибов в одном месте.

  • Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas)

    Грибы года в Германии

    Сатанинский гриб

    Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas) - гриб 1999 года. Этот ядовитый родственник белого гриба был открыт в 1830 году. Ученый, тогда его попробовавший, пережил очень неприятную ночь. Почему он решил назвать его сатанинским, можно только догадываться. Гриб не находится под охраной, но стал редким в Германии из-за изменения климата.

  • Мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis)

    Грибы года в Германии

    Мухомор королевский

    Красный мухомор известен каждому ребенку, но мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis) находится, так сказать, в тени этого своего родственника. Ученые-микологи решили исправить несправедливость в 2000 году. Мухомор королевский растет только в еловых лесах. Как и многие другие грибы находится под угрозой из-за увеличения количества питательных веществ в лесной почве.

  • Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus)

    Грибы года в Германии

    Паутинник горный

    Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus) - гриб 2002 года. Неприметный, но очень опасный - один из самых ядовитых в Европе. Эти грибы похожи на опята и лисички! По степени ядовитости сравнимы с бледными поганками - грибами 2019 года, однако играют важную роль в экосистеме леса, поэтому уничтожать их не надо. Просто не нужно их собирать.

  • Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina)

    Грибы года в Германии

    Влажноголовка пёстрая

    Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina) - гриб 2003 года. Этот вид считается "орхидеями среди грибов", а в немецком названии цвет сравнивается с окрасом зеленых попугайчиков. В пищу не годится. Встречается в особенно ценных биотопах - например, на диких лугах, нуждающихся в бережной охране и защите.

  • Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans)

    Грибы года в Германии

    Домовый гриб

    Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans). В отличие от многих предыдущих грибов в нашей галерее, этот вид никто защищать не собирается. Наоборот, ученые-микологи, сделав этот свой выбор в 2004 году, хотели напомнить об опасности домового гриба и ущербе, который он наносит деревянным постройкам - вплоть до полной непригодности и необходимости сноса.

  • Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus)

    Грибы года в Германии

    Звездчатка гигрометрическая

    Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus) - гриб 2005 года. Ученые относят эти (съедобные) грибы к числу самых удивительных видов. Для освобождения спор из спороносного шара звездчаткам необходимы брызги дождя. Во влажную погоду лопасти этих грибов раскрываются, а в сухую - закрываются. Гриб образует симбиоз с корнями сосновых деревьев.

  • Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides)

    Грибы года в Германии

    Ежовик коралловидный

    Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides) - гриб 2006 года. Съедобный, похож на ветку коралла. В Германии встречается преимущественно в старых буковых лесах - на мертвых деревьях или ветках. Находится под угрозой исчезновения из-за сокращения площади лесов. Играет важную роль в процессе разложения древесины и создания условий для жизни разных других организмов.

  • Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris)

    Грибы года в Германии

    Кордицепс военный

    Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris) - гриб 2007 года. Широко распространен и не находится под угрозой, но очень хорошо демонстрирует роль, которую грибы играют в экосистемах в целом. Этот паразитический гриб селится на личинках насекомых. Является естественным регулятором популяции бабочек, так как произрастает на гусеницах, зарывающихся в землю для окукливания.

  • Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea)

    Грибы года в Германии

    Кортициум синий

    Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea) - гриб 2009 года. Этот деревообитающий гриб сразу бросается в глаза из-за ярко-синего цвета. Вызывает гниль мертвой древесины широколиственных пород. В связи с потеплением климата может получить в Германии более широкое распространение. Принимая решение, микологи хотели обратить внимание на всю группу кортициоидных грибов.

  • Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber)

    Грибы года в Германии

    Решёточник красный

    Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber) - гриб 2011 года. Внешне напоминает грибы из фантастических фильмов, растущие на каких-то далеких планетах. Издает запах разлагающегося мяса, притягивающий падальных мух. Поедая мякоть, мухи переносят и распространяют споры решёточника. Встречается в Германии редко, но обнаружен во всех землях - примерно в сотне разных мест.

  • Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve)

    Грибы года в Германии

    Бокальчик гладкий

    Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve) - гриб 2011 года. Внешне напоминают горшочки (нем. Tiegel), наполненные монетами. Согласно примете, большое количество "монеток" предвещало подорожание (нем. Teuerung) - например, рост цен на хлеб. Делая свой выбор, ученые хотели еще раз подчеркнуть важную роль, которую грибы играют в процессе круговорота веществ в природе.

  • Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

    Грибы года в Германии

    Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

    Иудины уши, они же - уховидные аурикулярии (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae). Весьма широко распространенный в Германии съедобный гриб, не имеющий ядовитых двойников, то есть очень подходит для начинающих грибников. Иудины уши предпочитают бузину - именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа.

  • Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus)

    Грибы года в Германии

    Весёлка обыкновенная

    Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus) - гриб 2020 года. Он же - фаллюс нескромный или сморчок вонючий. Также встречаются народные названия на русском - чертово яйцо или яйцо ведьм и срамотник. При этом является съедобным как на молодой стадии в форме яйца, так и некоторое время - в проросшем виде.

  • Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre)

    Грибы года в Германии

    Зеленушка

    Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre) - гриб следующего, 2021 года. До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов, на что и хотят обратить внимание ученые-микологи. тот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

    Автор: Максим Нелюбин


На прошлой неделе в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы рассказали о решении Немецкого общества микологии (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) назвать зеленушку "Грибом 2021 года" в Германии. Это сообщение вызвало очень большой интерес наших читателей, поэтому сегодня мы продолжим тему и расскажем более подробно об этой программе. Ниже - полный список всех немецких грибов года, выше - галерея с фотографиями и краткими описаниями некоторых из них.

Грибы года в Германии. Полный список

1994
Подосиновик красный (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum quercinum)

1995
Трутовик настоящий (нем. Zunderschwamm, лат. Fomes fomentarius)

1996
Ежовик пёстрый (нем. Habichtspilz, лат. Sarcodon imbricatus)

1997
Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha)

1998
Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus)

1999
Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas)

2000
Мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis)

2001
Трюфель белый (нем. Stachelsporige Mäandertrüffel, лат. Choiromyces maeandriformis)

2002
Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus)

2003
Гигроцибе пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina)

2004
Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans)

2005
Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus)

2006
Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides)

2007
Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris)

2008
Боровик бронзовый (нем. Bronze-Röhrling,  лат. Boletus aereus)

2009
Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea)

2010
Паутинник превосходный (нем. Schleiereule, лат. Cortinarius praestans)

2011
Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber)

2012
Лисичка серая (нем. Graue Kraterelle, лат. Craterellus cinereus)

2013
Энтолома седая (нем. Braungrüner Zärtling, лат. Entoloma incanum)

2014
Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve)

2015
Клавикорона крыночковидная (нем. Verzweigte Becherkoralle, лат. Artomyces pyxidatus)

2016
Рядовка лиловоногая (нем. Lilastiel-Rötelritterling, лат. Lepista saeva)

2017
Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

2018
Шампиньон обыкновенный (нем. Wiesen-Champignon, лат. Agaricus campestris)

2019
Бледная поганка (нем. Grüner Knollenblätterpilz, лат. Amanita phalloides)

2020
Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus)

2021
Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre)

Контекст

Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты?

До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.  

Какие съедобные грибы растут зимой в лесу?

Вёшенки, зимние опята, иудины уши… Многие, наверняка, видели эти грибы во время прогулок в зимнем лесу, но даже не подозревали, что они пригодны в пищу.  

Трюфель - гриб немецкий

Растут ли трюфели в Германии? Да. И сами растут, и на плантациях эти деликатесы здесь тоже выращивают.  

Какие грибы собирают в Германии

Осень - время собирать грибы. Сейчас в Бранденбурге подходящая дождливая и теплая погода. Такие белые грибы можно найти в лесу неподалеку от местечка Биген (Biegen).  

Как собирают грибы в Германии

Германия - страна, богатая лесами. А, значит, и грибами. Кто их здесь собирает? И где?  

С собакой за трюфелями

Трюфели, подземные грибы, - ценные деликатесы для гурманов. Как правило, их ищут со специально обученными свиньями. Но, оказывается, трюфели отлично находят и собаки.  

Грибы года в Германии

Более 14 тысяч видов грибов произрастает на территории Германии. Однако в программу "Гриб года" до сих пор попало лишь менее трех десятков. Представляем некоторые из них.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что мы будем есть в будущем: продукты, которые вас удивят  

Как трюфель стал причиной войны  

Грибочки к Рождеству!  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Спасители Романа Полански

Станистав Бухала (справа) - внук семьи, спасшей Романа Полански (слева) во время Холокоста

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW