Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты? (фото)

Донауверт • В Германии и не только в Германии - в самом разгаре грибной сезон. Так что лучшего времени для объявления этого решения было не найти. Грибом 2021 года (Pilz des Jahres 2021) здесь названа зеленушка (нем. Grünling). Об этом сообщило Немецкое общество микологии в баварском городе Донауверте. Как говорится в заявлении общества, этот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

Осторожно, ядовитый гриб!

Как отмечает агентство dpa, до начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, то есть обязательно нуждающимися в кулинарной обработке. Однако после ряда отравлений со смертельными исходами в результате употребления большого количества этих грибов эксперты перевели их в число ядовитых. В связи с этим они указывают на устаревшую информацию в издававшихся ранее справочниках и предостерегают об опасности.

Грибы года в Германии

Программа "Гриб года" была начата в Германии в 1994 году. Первым в этом списке стал тогда красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe). Ниже - фотографии грибов этого года и последних лет: весёлки обыкновенной (2020), бледной поганки (2019) и настоящего шампиньона (2018).

Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel) - гриб 2020 года в Германии

Бледная поганка (нем. Grüner Knollenblätterpilz) - гриб 2019 года в Германии

Шампиньон обыкновенный (нем. Wiesen-Champignon) - гриб 2018 года в Германии

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