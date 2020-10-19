 Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты? (фото)

До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.

Зеленушка (нем. Grünling) - гриб 2021 года в Германии

Зеленушка (нем. Grünling)

Донауверт • В Германии и не только в Германии - в самом разгаре грибной сезон. Так что лучшего времени для объявления этого решения было не найти. Грибом 2021 года (Pilz des Jahres 2021) здесь названа зеленушка (нем. Grünling). Об этом сообщило Немецкое общество микологии в баварском городе Донауверте. Как говорится в заявлении общества, этот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

Осторожно, ядовитый гриб!

Как отмечает агентство dpa, до начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, то есть обязательно нуждающимися в кулинарной обработке. Однако после ряда отравлений со смертельными исходами в результате употребления большого количества этих грибов эксперты перевели их в число ядовитых. В связи с этим они указывают на устаревшую информацию в издававшихся ранее справочниках и предостерегают об опасности.

Грибы года в Германии

Программа "Гриб года" была начата в Германии в 1994 году. Первым в этом списке стал тогда красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe). Ниже - фотографии грибов этого года и последних лет: весёлки обыкновенной (2020), бледной поганки (2019) и настоящего шампиньона (2018). 

Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel) - гриб 2020 года в Германии

Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel) - гриб 2020 года в Германии

Бледная поганка (нем. Grüner Knollenblätterpilz) - гриб 2019 года в Германии

Бледная поганка (нем. Grüner Knollenblätterpilz) - гриб 2019 года в Германии

Шампиньон обыкновенный (нем. Wiesen-Champignon) - гриб 2018 года в Германии

Шампиньон обыкновенный (нем. Wiesen-Champignon) - гриб 2018 года в Германии

Смотрите также: 

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2020

    Наше путешествие по осенней Германии начнем на заливных лугах реки Лайне около столицы Нижней Саксонии Ганновера, немного побеспокоив здешних косуль…

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2020

    Один из первых штормовых дней нынешней осени на Балтийском море около курорта Варнемюнде, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Магдебург

    Немецкая осень - 2020

    Осенние фасады в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге

  • Мюнхен

    Немецкая осень - 2020

    Белка на орешнике в одном из парков Мюнхена, Бавария

  • Замок Иппенбург

    Немецкая осень - 2020

    Декоративные тыквы на выставке в замке Иппенбург около Оснабрюка, Нижняя Саксония

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2020

    Октябрьское утро в Дрездене на Эльбе, Саксония

  • Фольках

    Немецкая осень - 2020

    Какая подборка осенних снимков без паутины с капелями росы! Эта фотография сделана около баварского Фолькаха.

  • Хильдесхайм

    Немецкая осень - 2020

    Утренняя пробежка под Хильдесхаймом. На фоне солнца также видна лопасть ветроэнергетической установки.

  • Бад-Бергцаберн

    Немецкая осень - 2020

    Виноградники в окрестностях Бад-Бергцаберна в земле Рейнланд-Пфальц

  • Кельн

    Немецкая осень - 2020

    Покрасневшие листья девичьего винограда в дождливом Кельне

  • Штраубинг

    Немецкая осень - 2020

    Поле с тыквами около баварского Штраубинга

  • Ульм

    Немецкая осень - 2020

    Пасмурный день в окрестностях Ульма, Баден-Вюртемберг

  • Кайзерштуль

    Немецкая осень - 2020

    Озеро в бывшем карьере около города Фогтсбург в регионе Кайзерштуль, Баден-Вюртемберг

  • Пильниц

    Немецкая осень - 2020

    Каштаны сейчас падают на землю повсюду в Германии. Эта фотография сделана во дворцовом парке в Пильнице около Дрездена, Саксония.

  • Рудные горы

    Немецкая осень - 2020

    Осень 2020 года в Рудных горах, Саксония

  • Августусбург

    Немецкая осень - 2020

    Еще одна фотография из Рудных гор, сделанная около города Августусбург

  • Герден

    Немецкая осень - 2020

    Последние часы существования лабиринта на кукурузном поле около нижнесаксонского города Гердена

  • Люнебургская пустошь

    Немецкая осень - 2020

    Осенний ландшафт Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии

  • Шварцвальд

    Немецкая осень - 2020

    Поросшие лесом холмы около города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

  • Ой-Миттельберг

    Немецкая осень - 2020

    В баварской общине Ой-Миттельберг в разгар осени уже выпал свежий снег…

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Трюфель - гриб немецкий

Растут ли трюфели в Германии? Да. И сами растут, и на плантациях эти деликатесы здесь тоже выращивают.  

Какие съедобные грибы растут зимой в лесу?

Вёшенки, зимние опята, иудины уши… Многие, наверняка, видели эти грибы во время прогулок в зимнем лесу, но даже не подозревали, что они пригодны в пищу.  

С собакой за трюфелями

Трюфели, подземные грибы, - ценные деликатесы для гурманов. Как правило, их ищут со специально обученными свиньями. Но, оказывается, трюфели отлично находят и собаки.  

Какие грибы собирают в Германии

Осень - время собирать грибы. Сейчас в Бранденбурге подходящая дождливая и теплая погода. Такие белые грибы можно найти в лесу неподалеку от местечка Биген (Biegen).  

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.  

Грибы с чесночным соусом

В некоторых регионах Германии грибное блюдо - обязательный элемент рождественского ужина или обеда. Ведь грибы, согласно поверью, залог радостного будущего.  

Слоеные пирожки с грибами

Блюда, которые можно есть как в холодном, так и в горячем виде, и своей популярности не теряют, - к таким относятся и пирожки из слоеного теста с грибной начинкой.  

Форель с грибами и фенхелем

Великий пост начинается в Германии в "пепельную среду" - 14 февраля. Две трети жителей страны соблюдают пост, обращаясь к рецептам постной кухни.  

Постная кухня: рис с грибами

В Европе рис поначалу считался средством целебным. В сочетании с грибами, богатыми растительными белками, он заслуживает особого внимания.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что мы будем есть в будущем: продукты, которые вас удивят  

Как трюфель стал причиной войны  

Грибочки к Рождеству!  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW