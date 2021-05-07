Как собирают грибы в Германии

Немцы грибы любят. В пищу употреблять. Основная масса знает только шампиньоны, но для истинного грибника, который в сезон ходит в лес каждые выходные, это вообще не грибы: выращены искусственно, особенного аромата нет... И кроме того (знающие люди меня поймут), искать и находить грибы - вот истинное наслаждение. Чистить и готовить их - дело менее приятное.

В магазин за грибами

Немцы, за очень небольшим исключением, за грибами не ходят. Не то им всегда мяса хватало, и не надо было шарить по лесу в поисках белковой пищи, не то по другой причине, но традиции такой нет. И если вы сегодня встретите в Германии человека с лукошком и палкой, то это почти наверняка будет кто-нибудь из Восточной Европы. Однажды, лишь один-единственный раз, мне попался в немецком лесу итальянец, но он искал белые грибы для своего ресторана. Ну, а подавляющее большинство немцев предпочитает ходить за грибами не в лес, а в магазин.

Что касается ресторанов, то белые грибы там - деликатес. Антрекот с грибами стоит в хорошем, но даже не "звездном" ресторане в Германии 25-30 евро. На оптовом рынке килограмм белых из Чехии или Польши стоит 12-15 евро, но гурманы предпочитают ароматные и суперсвежие отечественные, то есть немецкие. Поэтому хозяева ресторанов в Германии приобретают у "старателей" отборные боровички из родных лесов по 20-30 евро за килограмм. Это приятный и легкий бизнес для тех, кто умеет собирать грибы и знает места. Грибников с "коммерческой" ориентацией с огромными рюкзаками за плечами и полными ведрами в руках тоже время от времени встречаешь в немецком лесу. Между собой они общаются, как правило, на русском, украинском или польском языках.

Между прочим, за такую "коммерцию" в Германии могут и оштрафовать. Ведь грибы - важный экологический фактор, они находятся под защитой. Природоохранные немецкие законы разрешают собирать лишь "разумное" или "небольшое" количество грибов исключительно "для личных нужд". Что значит "разумное"? Полтора-два килограмма на человека. Медики все равно не советуют есть больше 250 граммов грибов в неделю из-за относительного высокого содержания тяжелых металлов в них.

И все же грибники в Германии есть, если можно так выразиться, и среди "коренного" населения. В основном, речь идет о людях немолодых. Многие из них живут в восточной части страны, тем более что именно здесь, вблизи границы с Польшей и Чехией, находится один из трех крупнейших грибных регионов Германии. Два других, согласно официальному грибному атласу, - это лесистые предгорья в Баварии и леса Айфеля между Рейном и Мозелем. От Бонна, где находится Deutsche Welle, грибной Айфель - всего в 50 километрах, к великой радости таких страстных грибников, как я сам и некоторые мои коллеги.

Осторожнее с опятами

Кстати говоря, гадать, подходящая ли погода сейчас для грибов, не нужно. И ездить за полсотни километров, чтобы убедиться в том, что грибы есть (или, не дай бог, что их нет), тоже вовсе не обязательно. В интернет есть специальный сайт Pilz-Ticker-NRW, где можно прочесть, кто, что и где собрал. И даже с фотографиями. Конечно, своих особых мест никто не выдает, но какова ситуация в том или ином регионе и лесу, вы узнаете. Кроме того, грибники-знатоки предлагают на сайте специальные экскурсии (разумеется, бесплатные) для интересующихся незнатоков, которые не знают, какие и где грибы надо собирать. Такие экскурсии особенно популярны у семей с детьми.



Георг Зимрок - редкий пример немецкого грибника. И не просто грибника, а эксперта, который проводит экскурсии в лесу для тех, кому это в новинку

И это далеко не единственный "грибной" сайт в немецком интернете. Более того - в Германии существует даже несколько обществ и союзов грибников. Главная, так сказать, официальная организация - это Немецкое микологическое общество (Deutsche Gesellschaft für Mykologie), на странице которого вы можете, например, узнать, что в Германии встречается около шести тысяч разновидностей грибов, из которых лишь несколько десятков - "безусловно съедобные". Особо выделяются белые, подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, свинушки и сморчки. К опятам отношение у микологов более осторожное, потому что их легко спутать с похожими поганками. Ну, это для тех, кто не знает, а мы-то с вами знаем...

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