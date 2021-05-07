Как собирают грибы в Германии

Немцы грибы любят. В пищу употреблять. Основная масса знает только шампиньоны, но для истинного грибника, который в сезон ходит в лес каждые выходные, это вообще не грибы: выращены искусственно, особенного аромата нет... И кроме того (знающие люди меня поймут), искать и находить грибы - вот истинное наслаждение. Чистить и готовить их - дело менее приятное.
В магазин за грибами
Немцы, за очень небольшим исключением, за грибами не ходят. Не то им всегда мяса хватало, и не надо было шарить по лесу в поисках белковой пищи, не то по другой причине, но традиции такой нет. И если вы сегодня встретите в Германии человека с лукошком и палкой, то это почти наверняка будет кто-нибудь из Восточной Европы. Однажды, лишь один-единственный раз, мне попался в немецком лесу итальянец, но он искал белые грибы для своего ресторана. Ну, а подавляющее большинство немцев предпочитает ходить за грибами не в лес, а в магазин.
Что касается ресторанов, то белые грибы там - деликатес. Антрекот с грибами стоит в хорошем, но даже не "звездном" ресторане в Германии 25-30 евро. На оптовом рынке килограмм белых из Чехии или Польши стоит 12-15 евро, но гурманы предпочитают ароматные и суперсвежие отечественные, то есть немецкие. Поэтому хозяева ресторанов в Германии приобретают у "старателей" отборные боровички из родных лесов по 20-30 евро за килограмм. Это приятный и легкий бизнес для тех, кто умеет собирать грибы и знает места. Грибников с "коммерческой" ориентацией с огромными рюкзаками за плечами и полными ведрами в руках тоже время от времени встречаешь в немецком лесу. Между собой они общаются, как правило, на русском, украинском или польском языках.
Между прочим, за такую "коммерцию" в Германии могут и оштрафовать. Ведь грибы - важный экологический фактор, они находятся под защитой. Природоохранные немецкие законы разрешают собирать лишь "разумное" или "небольшое" количество грибов исключительно "для личных нужд". Что значит "разумное"? Полтора-два килограмма на человека. Медики все равно не советуют есть больше 250 граммов грибов в неделю из-за относительного высокого содержания тяжелых металлов в них.
И все же грибники в Германии есть, если можно так выразиться, и среди "коренного" населения. В основном, речь идет о людях немолодых. Многие из них живут в восточной части страны, тем более что именно здесь, вблизи границы с Польшей и Чехией, находится один из трех крупнейших грибных регионов Германии. Два других, согласно официальному грибному атласу, - это лесистые предгорья в Баварии и леса Айфеля между Рейном и Мозелем. От Бонна, где находится Deutsche Welle, грибной Айфель - всего в 50 километрах, к великой радости таких страстных грибников, как я сам и некоторые мои коллеги.
Осторожнее с опятами
Кстати говоря, гадать, подходящая ли погода сейчас для грибов, не нужно. И ездить за полсотни километров, чтобы убедиться в том, что грибы есть (или, не дай бог, что их нет), тоже вовсе не обязательно. В интернет есть специальный сайт Pilz-Ticker-NRW, где можно прочесть, кто, что и где собрал. И даже с фотографиями. Конечно, своих особых мест никто не выдает, но какова ситуация в том или ином регионе и лесу, вы узнаете. Кроме того, грибники-знатоки предлагают на сайте специальные экскурсии (разумеется, бесплатные) для интересующихся незнатоков, которые не знают, какие и где грибы надо собирать. Такие экскурсии особенно популярны у семей с детьми.
Георг Зимрок - редкий пример немецкого грибника. И не просто грибника, а эксперта, который проводит экскурсии в лесу для тех, кому это в новинку
И это далеко не единственный "грибной" сайт в немецком интернете. Более того - в Германии существует даже несколько обществ и союзов грибников. Главная, так сказать, официальная организация - это Немецкое микологическое общество (Deutsche Gesellschaft für Mykologie), на странице которого вы можете, например, узнать, что в Германии встречается около шести тысяч разновидностей грибов, из которых лишь несколько десятков - "безусловно съедобные". Особо выделяются белые, подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, свинушки и сморчки. К опятам отношение у микологов более осторожное, потому что их легко спутать с похожими поганками. Ну, это для тех, кто не знает, а мы-то с вами знаем...
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Грибы года в Германии
Программа Общества микологии
В Германии встречается более 14 тыс видов грибов, известных ученым. В 1994 году Немецкое общество микологии стартовало программу "Гриб года", чтобы рассказывать о разных редких видах, предупреждать об опасных, советовать и так далее. Первым в этом списке стал красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum) - популярный съедобный гриб.
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Грибы года в Германии
Сыроежка сине-жёлтая
Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha) - гриб 1997 года. Авторы программы, сделав этот выбор, хотели обратить внимание собирателей грибов в Германии на съедобные виды сыроежек, которые часто здесь ими игнорируются или игнорировались.
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Грибы года в Германии
Гомфус булавовидный
Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus) - гриб 1998 года. Дословный перевод немецкого названия - свиное ухо. Очень редкий гриб, внешне напоминающий лисичку, находится в Германии под строгой охраной. Встречается в старых лесах, где иногда образует так называемые ведьмины круги, насчитывающие до сотни грибов в одном месте.
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Грибы года в Германии
Сатанинский гриб
Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas) - гриб 1999 года. Этот ядовитый родственник белого гриба был открыт в 1830 году. Ученый, тогда его попробовавший, пережил очень неприятную ночь. Почему он решил назвать его сатанинским, можно только догадываться. Гриб не находится под охраной, но стал редким в Германии из-за изменения климата.
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Грибы года в Германии
Мухомор королевский
Красный мухомор известен каждому ребенку, но мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis) находится, так сказать, в тени этого своего родственника. Ученые-микологи решили исправить несправедливость в 2000 году. Мухомор королевский растет только в еловых лесах. Как и многие другие грибы находится под угрозой из-за увеличения количества питательных веществ в лесной почве.
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Грибы года в Германии
Паутинник горный
Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus) - гриб 2002 года. Неприметный, но очень опасный - один из самых ядовитых в Европе. Эти грибы похожи на опята и лисички! По степени ядовитости сравнимы с бледными поганками - грибами 2019 года, однако играют важную роль в экосистеме леса, поэтому уничтожать их не надо. Просто не нужно их собирать.
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Грибы года в Германии
Влажноголовка пёстрая
Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina) - гриб 2003 года. Этот вид считается "орхидеями среди грибов", а в немецком названии цвет сравнивается с окрасом зеленых попугайчиков. В пищу не годится. Встречается в особенно ценных биотопах - например, на диких лугах, нуждающихся в бережной охране и защите.
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Грибы года в Германии
Домовый гриб
Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans). В отличие от многих предыдущих грибов в нашей галерее, этот вид никто защищать не собирается. Наоборот, ученые-микологи, сделав этот свой выбор в 2004 году, хотели напомнить об опасности домового гриба и ущербе, который он наносит деревянным постройкам - вплоть до полной непригодности и необходимости сноса.
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Грибы года в Германии
Звездчатка гигрометрическая
Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus) - гриб 2005 года. Ученые относят эти (съедобные) грибы к числу самых удивительных видов. Для освобождения спор из спороносного шара звездчаткам необходимы брызги дождя. Во влажную погоду лопасти этих грибов раскрываются, а в сухую - закрываются. Гриб образует симбиоз с корнями сосновых деревьев.
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Грибы года в Германии
Ежовик коралловидный
Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides) - гриб 2006 года. Съедобный, похож на ветку коралла. В Германии встречается преимущественно в старых буковых лесах - на мертвых деревьях или ветках. Находится под угрозой исчезновения из-за сокращения площади лесов. Играет важную роль в процессе разложения древесины и создания условий для жизни разных других организмов.
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Грибы года в Германии
Кордицепс военный
Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris) - гриб 2007 года. Широко распространен и не находится под угрозой, но очень хорошо демонстрирует роль, которую грибы играют в экосистемах в целом. Этот паразитический гриб селится на личинках насекомых. Является естественным регулятором популяции бабочек, так как произрастает на гусеницах, зарывающихся в землю для окукливания.
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Грибы года в Германии
Кортициум синий
Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea) - гриб 2009 года. Этот деревообитающий гриб сразу бросается в глаза из-за ярко-синего цвета. Вызывает гниль мертвой древесины широколиственных пород. В связи с потеплением климата может получить в Германии более широкое распространение. Принимая решение, микологи хотели обратить внимание на всю группу кортициоидных грибов.
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Грибы года в Германии
Решёточник красный
Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber) - гриб 2011 года. Внешне напоминает грибы из фантастических фильмов, растущие на каких-то далеких планетах. Издает запах разлагающегося мяса, притягивающий падальных мух. Поедая мякоть, мухи переносят и распространяют споры решёточника. Встречается в Германии редко, но обнаружен во всех землях - примерно в сотне разных мест.
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Грибы года в Германии
Бокальчик гладкий
Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve) - гриб 2011 года. Внешне напоминают горшочки (нем. Tiegel), наполненные монетами. Согласно примете, большое количество "монеток" предвещало подорожание (нем. Teuerung) - например, рост цен на хлеб. Делая свой выбор, ученые хотели еще раз подчеркнуть важную роль, которую грибы играют в процессе круговорота веществ в природе.
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Грибы года в Германии
Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)
Иудины уши, они же - уховидные аурикулярии (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae). Весьма широко распространенный в Германии съедобный гриб, не имеющий ядовитых двойников, то есть очень подходит для начинающих грибников. Иудины уши предпочитают бузину - именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа.
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Грибы года в Германии
Весёлка обыкновенная
Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus) - гриб 2020 года. Он же - фаллюс нескромный или сморчок вонючий. Также встречаются народные названия на русском - чертово яйцо или яйцо ведьм и срамотник. При этом является съедобным как на молодой стадии в форме яйца, так и некоторое время - в проросшем виде.
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Грибы года в Германии
Зеленушка
Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre) - гриб следующего, 2021 года. До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов, на что и хотят обратить внимание ученые-микологи. тот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.
Автор: Максим Нелюбин