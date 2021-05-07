Грибы для себя или на продажу? А то Росгрибнадзор накажет

Ужесточение правил по сбору грибов и ягод на продажу напугало многих россиян. Минприроды уверяет: это не касается тех, кто собирает для себя. Сергей Елкин предостерегает от появления Росгрибнадзора.
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