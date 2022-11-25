Садовая соня - дикое животное 2023 года в Германии

В Германии обитает самая большая популяция садовых сонь в мире, но даже здесь они находятся под серьезной угрозой. | 8 фотографий

Садовые сони (нем. Gartenschläfer, лат. Eliomys quercinus) вполне могут претендовать в Германии на звание самых симпатичных и загадочных грызунов, встречающихся здесь в дикой природе: лесах, садах, парках, на дачных участках, виноградниках и в других местах - чем более запущенных, заросших, богатых насекомыми и ягодами, тем лучше. Раньше эти зверьки обитали в 26 странах Европы - от побережья Атлантического океана до Урала. Однако в последние десятилетия в восьми европейских государствах, по данным немецкой экологической организации NABU, садовые сони исчезли полностью.

Отличительные признаки садовых сонь - темные круги вокруг глаз, то есть так называемая "маска Зорро", длинные ушки и хвост Фото: Jiri Bodahl/BUND/dpa/picture alliance

До конца понять причины эксперты пока не могут, хотя и называют многочисленные негативные факторы - от сокращения площади смешанных лесов и распространения монокультурных хвойных массивов до использования пестицидов и крысиных ядов, а также кошек - домашних, которых хозяева выпускают свободно гулять около домов, или бездомных, то есть просто следующих своему охотничьему инстинкту или добывающих себе пропитание.

Среди естественных врагов садовых сонь для примера можно назвать сов, лисиц и куниц. При этом в Древнем Риме разных сонь разводили специально - откармливали очень жирными, чтобы подавать к столу в качестве деликатеса. O tempora, o mores!

Садовые сони - где они обитают?

В целом общая площадь регионов обитания этих ночных зверьков как в Германии, так и в целом по Европе за тридцать лет сократился примерно наполовину. Численность популяции садовых сонь на всем континенте и в отдельных странах назвать невозможно - из-за ночного образа жизни они очень редко попадаются на глаза. Поэтому для составления карт обитания даже пытаются использовать ночные аудиозаписи - анализировать характерные и громкие звуки, которые садовые сони и другие представители этого милейшего семейства издают, например, в брачный период.

При этом ученые способны различать звуки сонь разных видов - то есть также распознавать сонь-полчков (Siebenschläfer), лесных сонь (Baumschläfer) и орешниковых сонь (Haselmaus). Немецкое название последней сони - хазельмаус - в Германии часто используют в качестве ласкательных имен для детей и своих любимых, но не будем отвлекаться…

Маленькая соня, так сказать, делает свои первые шаги Фото: Lothar Lenz/OKAPIA KG/picture-alliance

Садовые сони - животные года

Эксперты считают, что самая большая в Европе популяция садовых сонь сейчас обитает именно в Германии - предположительно, каждая десятая в мире! Поэтому именно Германия должна играть главную роль в сохранении этих редких зверьков, занесенных в немецкую "Красную книгу" в качестве находящихся под серьезной угрозой. Так аргументировали свое решение спонсоры Немецкого фонда дикой природы (Deutsche Wildtier Stiftung - www.deutschewildtierstiftung.de ), выбравшие садовых сонь животными 2023 года.

Программа "Животное года" ("Tier des Jahres") осуществляется в Германии уже тридцать лет. Первыми в этом списке были летучие мыши, лесные коты и благородные олени. Непосредственно перед садовыми сонями - морские свиньи, речные выдры и обыкновенные кроты.

Взрослые сони - размером примерно с кулак. Летом весят от 60 до 90 граммов, в начале зимней спячки - более 130 граммов Фото: Manfred Danegger/OKAPIA KG/picture-alliance

Чтобы помогать садовым соням, нужно знать, в чем они нуждаются, где живут, какие опасности подстерегают этих грызунов в диких лесах и посреди культурных ландшафтов, созданных человеком. Изначальной средой обитания садовых сонь были регионы в горах средней высоты со скалами и смешанными лесами. Такие лесные массивы обладают природным разнообразием - в них много разных насекомых и ягод.

Именно такую пищу предпочитают эти грызуны, хотя в целом являются всеядными животными, то есть также поедают червей, улиток, жуков, пауков, сороконожек, семена и плоды разных диких растений, почки деревьев, яблоки и так далее - вплоть до мелких позвоночных животных. При этом обладают удивительными акробатическими способностями - могут забираться и залезать куда угодно.

Немецкие леса и сады - для диких сонь

Помимо подходящих лесных регионов садовые сони, как можно понять из названия этого вида, приспособились к условиями жизни по соседству с человеком, поэтому в Германии встречаются также в федеральных землях, где садоводство является одним из традиционных видов хозяйственной деятельности - в частности, есть много старых или заброшенных садов.

В изначальной среде обитания живут здесь только в двух отдельных лесных регионах - Гарце и Шварцвальде, а также в разных лесных массивах Баварии. По соседству с человеком обитают в основном в парках и садах на юго-западе Германии, например, в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Однако небольшие популяции встречаются также на западе страны - вдоль некоторых участков Рейна в земле Северный Рейн - Вестфалия. Однако в других регионах этой земли, где они раньше жили, садовые сони уже исчезли - в Восточной Вестфалии и Зауэрланде.

Садовая соня в своем дневном укрытии Фото: A. Hartl/blickwinkel/picture alliance

Зимняя спячка - где и как?

В силу особенностей организма садовые сони неспособны переваривать клетчатку, поэтому холодное время года проводят в спячке, так как в этот период основные источники питания для них отсутствуют. В конце лета эти грызуны накапливают достаточно жира, чтобы пережить зиму.

Шестимесячная спячка в Германии продолжается с октября по апрель. Для этого садовые сони предпочитают дупла старых деревьев, расщелины в скалах, полости в стенах домов и другие ниши зданий. Иногда залезают в опустевшие скворечники, но они не очень подходят, так как недостаточно хорошо изолированы для перепадов ночных и дневных температур. При этом температуру своего тела во время спячки садовые сони обычно снижают до двух градусов, но способны понизить еще больше - до минус одного! Ритм сердца снижается до двух ударов в минуту с обычных трех с половиной сотен.

Потомство садовые сони выводят в мае-июне, от четырех до шести детенышей Фото: K. Hinze/imageBROKER/picture alliance

Самостоятельную жизнь маленькие сони начинают примерно в шестинедельном возрасте Фото: Rudi Leitl/BUND Naturschutz in Bayern e.V./dpa/picture alliance

Потомство и охрана

Внести свой посильный вклад в дело охраны садовых сонь может каждый на своем земельном участке - например, позаботиться о наличии подходящих уголков для зимней спячки. Для этого достаточно просто сложить горку из больших камней, то есть создать своего рода искусственную скалу с расщелинами. Эксперты также просят обязательно закрывать крышками баки для сбора дождевой воды, в которые эти зверки попадают и тонут, когда хотят пить. Рядом нужно просто поставить поилку - небольшую миску или блюдце.

Поленница дров - прекрасное укрытие Фото: K. Hinze/imageBROKER/picture alliance

В Германии садовым соням посвящен персональный сайт на немецком языке - www.gartenschlaefer.de , на котором можно не только узнать много всего интересного об этих редких грызунах, услышать, как они общаются между собой, прочитать рекомендации по защите и охране, но и сообщить место и время, если где-то они были замечены. Также там есть инструкция, как сколотить и где разместить деревянный ящик для выведения потомства - своего рода скворечник для садовых сонь.