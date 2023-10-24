Возраст "Прекрасного дуба" около Харресхаузена (Schöne Eiche Harreshausen) в земле Гессен оценивается в 500-585 лет. Самая старая запись об измерении этого дерева датирована 1781 годом. Около 150 лет назад вокруг дуба, стоящего в чистом поле, посадили четыре липы - для защиты во время непогоды.