Деревья-долгожители - национальные памятники природы
В список Национального дендрологического наследия Германии уже включено три десятка деревьев. Фотографии некоторых памятников природы из этого списка - в галерее DW.
Всего в список под немецким названием Nationalerbe-Baum планируют включить около сотни деревьев. Тридцатым по счету в октябре 2023 года стала 800-летняя липа в баварской общине Вессобрунн - Tassilolinde. Дерево названо в честь герцога Тассилона (741-796).
Первым таким деревом в 2019 году стала "Толстая липа" (Dicke Linde) в нижнесаксонской коммуне Хеде, возраст которой оценивается в 600-800 лет. Она обладает самым толстым в Германии полнодревесным стволом, обхват которого на высоте груди составляет 17 метров. Считается самой большой липой в Европе.
Около этого дуба до XVI века проходили так называемые фемические суды, о чем напоминает название - Femeiche. Возраст дерева-долгожителя в общине Расфельд (Северный Рейн - Вестфалия) составляет от 600 до 800 лет.
Древняя "Колльмская липа" (Collmer Linde) растет на кладбище в общине Вермсдорф и является одной из самых старых лип в Саксонии - от 800 до 1000 лет. Упоминается в записях XII века как место проведения германских народных собраний - тагов.
400-летний тис в парке замка Эрбхов (Eibe am Schloss Erbhof) в нижнесаксонском Тедингхаузене - один из самых крупных и красивых тисов в Германии. Ширина кроны этого медленнорастущего вечнозеленого дерева превышает 20 метров.
750-летяя "Липа Гинденбурга" (Hindenburglinde) в баварской коммуне Рамзау. Упоминается как достопримечательность в путеводителе "Бедекер" 1850 года. Нынешнее название получила в начале 1930-х годов в честь рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга.
То самое 33-метровое мамонтово дерево, которое было изображено на первой фотографии. Эта гигантская секвойя была посажена на Ринсбергском кладбище в Бремене более 160 лет назад и сейчас является самым высоким деревом города.
Этот белый клён (Berg-Ahorn) был посажен в Гамбурге в Хиршпарке (Hirschpark - "Олений парк") около 270 лет назад. Считается одним из самых красивых клёнов в Германии.
800-летняя "Курганная липа" (Tumuluslinde) в общине Эвессен. Растет над древним мегалитическим захоронением. Курган 7-метровой высоты считается самым впечатляющим таким археологическим памятником в Нижней Саксонии.
27-метровая лиственница в горном парке Вильгельмсхёэ (Lärche im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe) - объекте Всемирного наследия в гессенском городе Кассель. Парк был заложен в начале XVIII века и создавался около двух столетий. Возраст дерева оценивается в 220-250 лет.
Тис около приходской церкви во Флинтбеке (Eibe in Flintbek) в Шлезвиг-Гольштейне. Является одним из самых старых и больших тисов в Германии. Возраст оценивается в 600-800 лет. Диаметр ствола на высоте груди достигает почти четырех метров.
Возраст "Прекрасного дуба" около Харресхаузена (Schöne Eiche Harreshausen) в земле Гессен оценивается в 500-585 лет. Самая старая запись об измерении этого дерева датирована 1781 годом. Около 150 лет назад вокруг дуба, стоящего в чистом поле, посадили четыре липы - для защиты во время непогоды.