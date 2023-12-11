Сандра Хюллер - самая востребованная актриса Германии

Сандра Хюллер родилась 30 апреля 1978 года в небольшом городке Фридрихрода в федеральной земле Тюрингия на территории тогдашней Восточной Германии. Благодаря школьному театральному курсу и учителю, поддержавшего увлечение девочки театром, Сандра после окончания школы подала документы в знаменитую Академию драматического искусства имени Эрнста Буша (Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch) в Берлине. На тот момент ей было всего 17 лет.

Ее взлет к вершинам немецкого театрального мира был стремительным: в год окончания театральной школы в 2003 году Хюллер была признана лучшей молодой актрисой по результатам опроса критиков, проведенного немецким профильным журналом Theater Heute.

Даже начав сниматься в кино, актриса всегда оставалась верна театру. В перерывах между ролями в кино Хюллер всегда возвращается на театральную сцену. Как и в начале своей актерской карьеры, она остается любимицей критиков: в 2010, 2013, 2019 и в 2020 годах она была названа актрисой года по версии журнала Theater Heute - в 2020 году за исполнение роли Гамлета у голландского режиссера Йохана Симонса.

Сандра Хюллер на сцене театра в роли Гамлета, 2019 год Фото: JU Bochum

Сандра Хюллер хороша и в экзистенциальной драме, и в комедии

Свои профессиональные качества Сандра Хюллер продемонстрировала уже в дебютной роли в 2006 году: в фильме "Реквием" Ханса-Кристиана Шмидса (Hans-Christian Schmids) она сыграла молодую женщину из набожной католической семьи, которая интерпретирует свои эпилептические припадки и бунтарское свободомыслие как признак одержимости бесами и решает провести жестокий обряд экзорцизма. За этот пронзительный образ Хюллер была удостоена "Серебряного медведя" на Берлинале 2006 года в номинации "лучшая женская роль".

Однако настоящее международное признание пришло к актрисе лишь десять лет спустя - после главной роли в трагикомедии "Тони Эрдманн" (2016). В фильме она играет амбициозную карьеристку, бизнес-консультанта, чьи планы построить карьеру внезапно наталкиваются на препятствие, которым становится ее отец, пытающийся наладить отношения с дочерью. Лондонский кружок кинокритиков, Ассоциация кинокритиков Торонто и Американское национальное общество кинокритиков сочли работу Хюллер лучшей женской ролью года. Европейская киноакадемия согласилась с этим мнением и также присудила Хюллер премию за лучшую женскую роль 2016 года.

Международное признание: Сандра Хюллер в роли Инес Конради в фильме "Тони Эрдманн" (2016) Фото: Komplizen Film

Главные роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов"

Французский фильм "Анатомия падения", в котором немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа, в понедельник, 8 января, был удостоен двух премий "Золотой глобус" - как "лучший фильм не на английском языке" и за "лучший сценарий". Хюллер была номинирована на "Глобус" как "лучшая актриса", однако приз достался не ей, а Лили Гладстоун - за роль в "Убийцах цветочной луны". При этом Сандра Хюллер остается одной из главных претенденток на актерский "Оскар" этого киносезона.Актриса была номинирована на приз Европейской кинопремии сразу за две роли - в фильме "Анатомия падения" и в картине "Зона интересов", рассказывающей о жизни коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса (Rudolf Höß) и его семьи. И получила трофей.

До этого оба фильма, в которых снялась Хюллер, стали победителями Каннского кинофестиваля этого года: "Анатомия падения" получила "Золотую пальмовую ветвь", а "Зона интересов" - Гран-при жюри, второй главный приз фестиваля. Будучи официальными французскими и британскими номинантами на премию "Оскар" в категории "Лучший зарубежный игровой фильм" соответственно, обе работы имеют все шансы получить и "Оскар".

Вслед за признанием Европейской киноакадемией Сандра Хюллер 10 декабря получила награду критиков в США. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса также отметила 45-летнюю актрису за ее роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интереса".

Сандра Хюллер со съемочной группой фильма "Зона интересов" в Каннах в мае 2023 года Фото: Yara Nardi/REUTERS

Сандра Хюллер уже давно известна поклонникам артхауса - не в последнюю очередь, благодаря ее великолепной игре в номинированном на "Оскар" фильме Марен Аде "Тони Эрдманн", снятом в 2016 году. Но благодаря "Анатомии падения" и "Зоне интересов" актриса может получить еще более широкую известность.

От писательницы - до жены коменданта концлагеря

"Анатомия падения" и "Зона интересов" - два совершенно разных фильма, демонстрирующих огромный диапазон актерских данных Хюллер. Первый - запутанная французская юридическая драма, интеллектуальный триллер, где Хюллер сыграла успешную немецкую писательницу Сандру, которая живет в отдаленном шале во французских Альпах и, возможно, убила своего мужа-француза. А может, и не убила.

Режиссер и автор сценария Жюстин Триет, написавшая его специально для Сандры Хюллер, категорически отказывается отвечать на вопрос, виновна ли главная героиня. Не раскрывает этого и Сандра Хюллер: почти каждая сцена фильма, будь то ссора с мужем, утешительный разговор с маленьким сыном или выступление в зале суда, может быть истолкована двояко.

В фильме британца Джонатана Глейзера "Зона интересов", напротив, никакой неопределенности в актерской работе Хюллер нет: в роли Хедвиг Хёсс, жены коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса, она не проявляет практически никаких эмоций. Хёсса, которого в фильме сыграл еще один немецкий актер, Кристиан Фридель (Christian Friedel), в 1947 году за военные преступления приговорили к смертной казни и повесили. Режиссер рассказывал, что Сандра Хюллер поначалу "очень боялась" изображать на экране жену нациста. До этого фильма она всегда отказывалась от подобных ролей. Но Глейзер убедил ее, что его фильм будет другим - и сдержал слово.

Сцена из фильма "Зона интересов": семья коменданта Освенцима Хёсса на пикнике Фото: A24/Everett Collection/picture alliance

Экранизация романа британского писателя Мартина Эмиса, умершего в этом году "Зона интересов" отличается от многих других драм о Холокосте. В фильме ни разу напрямую не показаны зверства нацистов в концлагере Освенцим и нет ни одной сцены насилия. Картина выглядит как извращенная семейная драма: Рудольф и Хедвиг Хёсс устраивают пикник у реки, играют с детьми, болтают с друзьями - а вдали, но в пределах слышимости раздается эхо выстрелов, лай собак и предсмертные крики узников концлагеря.

"Анатомия падения" и "Зона интересов" стали яркой иллюстрацией того, что Сандра Хюллер находится в зените своего актерского мастерства.