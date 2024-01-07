Немецкая актриса Сандра Хюллер получила престижную премию

Национальное общество кинокритиков США назвало Сандру Хюллер лучшей киноактрисой года за роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов".

Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) получила в США очередной приз кинокритиков. Национальное общество кинокритиков США (NSFC), состоящее из 60 именитых экспертов, назвало ее в субботу, 6 января лучшей актрисой за роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов". Она опередила по голосам Эмму Стоун ("Бедные-несчастные") и Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"). В декабре Сандра Хюллер получила еще одну награду - приз Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Актриса также номинирована на "Золотой глобус" - американскую премию, присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Победителя здесь назовут в ночь на понедельник, 8 января.

Приз Национального общества кинокритиков США в категории "Лучший фильм" получила дебютная картина южнокорейско-канадского режиссера Селин Сон "Прошлые жизни". Она опередила "Зону интересов" и "Оппенгеймера".

Приз за лучшую режиссуру получил британец Джонатан Глейзер ("Зона интересов"). Сандра Хюллер играет в этом фильме жену коменданта Освенцима, который живет вместе со своей семьей в роскошном доме рядом с концлагерем.

Национального общества кинокритиков США присуждает награды с 1966 года. В прошлые годы оно, в частности, назвало лучшими фильмы "Лунный свет", "Паразиты" и "Земля кочевников", получившие затем "Оскары".

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