Американские критики назвали Сандру Хюллер лучшей актрисой

Вслед за вчерашним признанием Европейской киноакадемией, немецкая актриса Сандра Хюллер получила награду критиков в США, что еще больше укрепило ее шансы в борьбе за главный кинотрофей - "Оскар".

Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) получила награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) в воскресенье, 10 декабря, что еще больше укрепило ее шансы на получение грядущей премии "Оскар". Американское жюри наградило 45-летнюю Хюллер в номинации за лучшую женскую роль в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов". Вместе с немецкой актрисой награду также получила уже дважды лауреат премии "Оскар" американка Эмма Стоун за главную роль в фильме "Бедные вещи".

Судебная драма "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие победила в категориях "Фильм на неанглийском языке" и "Монтаж". Драма "Зона интереса" британского режиссера Джонатана Глейзера также получила награды за лучший фильм, режиссуру и музыку.

Победители премий критиков США часто входят в число кандидатов на "Оскар", который вручается в марте. Год назад та же Ассоциация проголосовала за фильмы "Тар" и "Всё везде и сразу", последний из которых впоследствии получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

"Анатомия падения" завоевала 5 наград Европейской кинопремии

Накануне в Берлине фильм "Анатомия падения" победил сразу в нескольких номинациях при вручении премий Европейской киноакадемии (European Film Awards), которую часто называют "европейским Оскаром". Среди прочего лента удостоена награды как лучший европейский фильм, а также за режиссуру, сценарий и монтаж.

Сандра Хюллер получила Европейскую кинопремию за лучшую женскую роль в этом фильме - она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа. Хюллер была номинирована на премию также и за роль в фильме "Зона интересов", рассказывающего о жизни коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса (Rudolf Höß) и его семьи.

Сыгравший Хёсса в "Зоне интересов" немецкий актер Кристиан Фридель (Christian Friedel) также выдвигался на премию как лучший актер. Но в этой номинации победил датчанин Мадс Миккельсен за роль в фильме "Меч короля". Кроме того, британская актриса Ванесса Редгрейв была удостоена европейским жюри награды за вклад в киноискусство.

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