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"Дом из осколков", кадр из фильма
"Дом из осколков" был недавно показан в Берлине в рамках фестиваля Human Rights Film FestivalФото: HRFFB/A House Made Of Splinters
КиноУкраина

Фильмы об Украине номинированы на Европейскую кинопремию

Артем Иванов
47 мин. назад

Среди претендентов на "европейского Оскара" - документальные ленты "Мариуполис 2" и "Дом из осколков", а также игровые фильмы "Памфир" и "Цензорка".

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Среди претендентов на Европейскую кинопремию в этом году - документальные картины "Мариуполис 2" Мантаса Кведарачавичуса и "Дом из осколков" Симона Леренга Вильмонта, а также игровые фильмы "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и "Цензорка" Петера Керекеша. Об этом объявила Европейская киноакадемия во вторник, 8 ноября. Имена лауреатов станут известны в декабре. 

"Мариуполис 2" и "Дом из осколков"

"Мариуполис 2" погибшего в Украине Мантаса Кведарачавичуса номинирован в этом году на Европейскую кинопремию в категории "лучший документальный фильм" (European Documentary). Картина смонтирована из материала, который литовский режиссер снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, находившаяся вместе с режиссером в Мариуполе. 

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Мариуполис 2"Фото: Filmfest Cannes/dpa/picture alliance

Премьера "Мариуполиса 2" состоялась в Каннах 19 мая этого года. "Литовский режиссер Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте, снимал там гражданских, жил с ними, но в конце концов попал в плен, его пытали и убили. Любимая Мантаса смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Друзья, коллеги деликатно сложили вместе снятые кадры и сделали из этого фильм", - высказалась о документальной ленте режиссер Ирина Цилык, которая стала первой украинкой, вошедшей в состав жюри Каннского кинофестиваля.

В номинации European Documentary представлен еще один фильм об Украине - "Дом из осколков"(заглавный снимок - это кадр из фильма). Датский режиссер Симон Леренг Вильмонт снимал картину о буднях воспитанников детского дома в Донбассе в 2019 - 2020 годах - до начала полномасштабной войны в Украине. Целый год съемочная группа работала в Лисичанске. В центре внимания - дети и их будни в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации. У каждого из них - тяжелая судьба: кого-то лишила семьи война, кто-то вынужден жить отдельно от родителей, страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами или от алкоголизма.

"Памфир" и "Цензорка"

Полнометражный художественный фильм "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука - это копродукция Украины, Франции, Польши и Чили. Действие происходит в Западной Украине. Главному герою очень хочется поддержать свою семью и приходится делать выбор между честной жизнью и нелегальными способами быстро заработать денег. Картина претендует на приз ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery - Prix Fipresci).

Актриса Марына Климова - исполнительница роли Любы в фильме
Актриса Марына Климова - исполнительница роли Любы в фильме "Цензорка"Фото: Photoshot/picture alliance

Также на приз ФИПРЕССИ претендует полнометражная картина "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша. Кооперация Украины, Чехии и Словакии рассказывает историю молодой женщины Любы, приговоренной к шести годам заключения за убийство мужа. Она отбывает наказание в одесской тюрьме - вместе с сыном Колей. Люба не хочет, чтобы ее ребенок оказался в детском доме - такова судьба детей заключенных после того, как им исполнится три года.

Лучшие европейские фильмы

На приз в категории "лучший фильм" (European Film) номинированы картины "Алькаррас" (режиссер - Карла Симон, премьера состоялась в феврале 2022 года на Берлинском кинофестивале), "Корсаж" (режиссер Мари Кройцер), "Треугольник печали" (режиссер - Рубен Эстлунд), "Убийца "Святой паук" (режиссер - Али Аббаси), "Близко" (режиссер - Лукас Донт). 

Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют "европейским Оскаром", была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 человек - членов академии. В этом году торжественная церемония награждения пройдет в Рейкьявике 10 декабря.

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