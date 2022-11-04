Что происходит с украинским кинематографом во время войны

Нынешний "Украинский кинофестиваль в Берлине", который проходил в конце октября под патронажем Гёте-Института, фонда поддержки фильмов и кинопроектов Medienbord Berlin-Brandenburg и МИД ФРГ, выявил очень важный аспект: несмотря на агрессивную войну России против Украины, кинематографисты страны продолжают работать и делают это продуктивно. На фестивале в немецкой столице были показаны четыре художественных и четыре документальных фильма. В них рассказывается о российско-украинской войне, украинской культуре, советском прошлом и силе его пропаганды, которая сохранилась до наших дней.

В этом году на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Видение бабочки" Максима Наконечного. Он был снят до полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля и рассказывает мрачную историю военной травмы: украинка возвращается домой после двух месяцев вражеского плена на востоке Украины и обнаруживает, что она беременна. Отец ребенка - тюремщик, который изнасиловал ее, когда она была военнопленной. Перед премьерой фильма в Каннах DW взяла интервью у его режиссера Максима Наконечного.

Максим Наконечный Фото: Ukrainian Film Festival Berlin

Фильм Наконечного был удостоен наград не только в Каннах, но и в Украине. Режиссер впервые смог увидеть, как его работу приняли на родине. "Это было действительно душераздирающее состояние, первый просмотр на родине меня очень тронул", - говорит 32-летний режиссер, который приехал в Берлин на фестиваль украинского кино. "Мы действительно не ожидали, что этот жесткий фильм получит такой положительный отклик в Украине", - признался он. Многим украинцам эта история кажется некой повторной травматизацией, но "поскольку фильм тоже имеет некий счастливый конец или, по крайней мере, указывает на то, что он мог бы произойти, многие считают, что такой фильм был необходим".

Сильное кино Украины может быть потеряно

Такие фильмы, как "Видение бабочки" иллюстрируют важность украинских фильмов для населения страны. Они повышают боевой дух людей и придают им силы. Кроме того, кинофестивали, подобные берлинскому, отлично подходят для распространения украинской культуры и украинского кино, считает режиссер Наконечный. Они предлагают хорошую возможность для диалога с международной аудиторией. "Обмен информацией - это одно, но фильмы могут принести гораздо более глубокое понимание на личном и гуманитарном уровне".

Анастасия Пугач Фото: Kevin Tschierse/DW

Украинский кинофестиваль в Берлине проходит уже третий год. Анастасия Пугач, входящая в оргкомитет фестиваля, уточняет, что основная его цель - популяризировать украинский кинематограф и познакомить международную аудиторию с его творческим потенциалом: "Мы хотим привлечь внимание всего мира к Украине. Наша главная цель - показать многогранность украинского кинематографа, познакомить зрителей с лучшими украинскими художественными и документальными фильмами".

Это важно особенно сейчас, в военное время, - привлечь внимание к тому, что на самом деле происходит в Украине. "Кинематографисты хотят показать, какое сильное кино есть в Украине, и что они могут его потерять", - подчеркивает Анастасия Пугач. Ситуация с кинематографом там сейчас очень непростая. "Все возможности финансирования фильмов, кинопроизводства в настоящее время приостановлены. Создатели фильмов ищут деньги, чтобы закончить уже отснятые материалы", - говорит она.

Документальные фильмы о войне вместо художественных

Многие режиссеры в Украине сейчас в основном работают над документальными фильмами, подчеркивает Анастасия Пугач. "Они снимают военные преступления и войну на передовой линии фронта или в городах, которые были оккупированы, а затем освобождены. Другие кинематографисты служат в армии. Они теперь солдаты", - говорит она.

И режиссер Максим Наконечный, который на общественных началах монтирует видео для украинской армии, тоже ездил на фронт в качестве документалиста. "Для документальных съемок не нужен большой персонал и много оборудования, - поясняет он. - Около месяца назад я был в Харьковской области. Мы снимали эксгумацию братских могил. Это часть совместного проекта нескольких режиссеров - следить за процессами, которые мы считаем важными".

"Через фильмы мы сохраняем свою идентичность"

Киноиндустрия в Украине продолжает существовать, несмотря на войну, потому что война поднимает и экзистенциальные проблемы", - подчеркивает Максим Наконечный. Он видит свою ответственность перед обществом в поиске идентичности в своих фильмах: "Не только наша территория и наш народ подвергаются нападению, но и наша культура, наша идентичность - само наше существование как независимого субъекта, когда нация и общество находятся под угрозой. Именно благодаря фильмам мы сохраняем нашу идентичность".

Режиссер Максим Наконечный во время дискуссии со зрителями на фестивале в Берлине Фото: Kevin Tschierse/DW

Именно поэтому он также приветствует те немногие кинофестивали, которые до сих пор организуются и проходят в Украине. "Киноиндустрия делает все возможное, чтобы выжить. Недавно у нас состоялась премьера на "Киевской неделе критики". Это очень круто, что они делают. Они приспосабливаются к воздушным тревогам и перебоям с электроэнергией, но все равно продолжают работать. Это очень вдохновляет", - с энтузиазмом рассказывает Максим Наконечный.

Кинофестивали, такие как "Киевская неделя критики" или "Украинский кинофестиваль в Берлине" помогают украинскому кинематографу выжить. "Во всех официальных программах крупных кинофестивалей в этом году были украинские фильмы. А если посмотреть сами фильмы, то понимаешь, что они были отобраны совсем не из чувства жалости. Мы достигли определенного уровня кинематографа, который нам необходимо спасти", - к этому призывает молодой, но уже известный украинский режиссер Максим Наконечный.

Смотрите также: