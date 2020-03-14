 Госкино Украины просит не допускать фильмы из России в Канны | Новости из Германии об Украине | DW | 17.04.2022

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Украина

Госкино Украины просит не допускать фильмы из России в Канны

По словам главы Госкино Марины Кудерчук, в условиях боевых действий представление фильмов России и Украины на одной площадке "недопустимо и приведет к смещению фокуса с ужасов войны".

Логотип Каннского кинофестиваля

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) призывает организаторов Каннского кинофестиваля не допускать фильмы российского производства к участию в мероприятии. Об этом говорится в обращении председателя Госкино Марины Кудерчук к президенту Каннского фестиваля Пьеру Лескюру, обнародованном на странице украинского ведомства в Facebook в воскресенье, 17 апреля.

По словам Кудерчук, несмотря на призыв Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, в основную конкурсную программу 75-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая, включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". "А украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши", - пишет она.

В обращении отмечается, что в условиях активных боевых действий на украинской территории одновременное представление России и Украины на одной площадке "недопустимо и приведет к смещению фокуса с ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру".

Самый престижный кинофестиваль в Европе

Международный Каннский кинофестиваль - один из самых значимых киносмотров в мире и важнейший в Европе. Он проводится ежегодно начиная с 1946 года. В этом году из-за войны, развязанной Россией в Украине, оргкомитет фестиваля принял решение не принимать официальные делегации и отдельных представителей, связанных с российским правительством.

Украина во второй по значимости программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" представит фильм кинорежиссера Максима Наконечного "Видение бабочки".

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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