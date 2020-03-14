Госкино Украины просит не допускать фильмы из России в Канны

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) призывает организаторов Каннского кинофестиваля не допускать фильмы российского производства к участию в мероприятии. Об этом говорится в обращении председателя Госкино Марины Кудерчук к президенту Каннского фестиваля Пьеру Лескюру, обнародованном на странице украинского ведомства в Facebook в воскресенье, 17 апреля.

По словам Кудерчук, несмотря на призыв Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, в основную конкурсную программу 75-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая, включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". "А украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши", - пишет она.

В обращении отмечается, что в условиях активных боевых действий на украинской территории одновременное представление России и Украины на одной площадке "недопустимо и приведет к смещению фокуса с ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру".

Самый престижный кинофестиваль в Европе

Международный Каннский кинофестиваль - один из самых значимых киносмотров в мире и важнейший в Европе. Он проводится ежегодно начиная с 1946 года. В этом году из-за войны, развязанной Россией в Украине, оргкомитет фестиваля принял решение не принимать официальные делегации и отдельных представителей, связанных с российским правительством.

Украина во второй по значимости программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" представит фильм кинорежиссера Максима Наконечного "Видение бабочки".

Смотрите также:

Каннский кинофестиваль - 2021 Канны вернулись. Эх, если бы отсутствие знаменитого кинофестиваля в 2020 году просто означало, что звезды в смокингах и вечерних платьях не выпьют коктейль на прекрасной набережной, это было бы полбеды. Но на самом деле срыв фестиваля в прошлом году из-за пандемии устроил невиданную "пробку" в кинопроцессе.

Каннский кинофестиваль - 2021 Новые фильмы - речь идет прежде всего об авторском кино - практически не выходили. Выпускать продукт, в который вложены миллионы евро и тяжелый труд, в никуда, в пандемийный мир без фестивалей - себе дороже. Никто не заметит и никто не оценит.

Каннский кинофестиваль - 2021 Получается, продюсеры приберегали давно отснятое, чтобы вывалить это все в подходящий момент, когда привычный мир вернется. И этот момент настал. 74-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.

Каннский кинофестиваль - 2021 Чтобы фестиваль мог вернуться, должны были совпасть две вещи: успехи вакцинации в Евросоюзе и желание сохранить культурное своеобразие прежнего мира. Любое культурное мероприятие теперь - риск, но что поделать - с вирусом придется жить.

Каннский кинофестиваль - 2021 Впрочем, фестиваль оснащен по последнему слову пандемийной техники: приехавшие кинокритики в один голос удивляются "плевательным" тестам на коронавирус. Говорят, что слюны для анализа надо столько, что плевать в пробирку приходится не меньше десяти минут.

Каннский кинофестиваль - 2021 Впервые с Берлинале 2020 года, - который прошел уже полтора года назад! - на большой фестиваль смогли через закрытые границы пробраться российские кинокритики и кинодеятели. Вынужденная изоляция закончилась. И как раз вовремя: даже не вспомнить, когда еще на фестивале показывали столько российского кино.

Каннский кинофестиваль - 2021 Прежде всего, Кирилл Серебренников и "Петровы в гриппе" в основной программе. У нас очень мало информации, что происходит с одним из крупнейших российских художников в последние годы после кафкианского процесса, который непонятно даже завершился или нет. "Петровы" должны дать ответ.

Каннский кинофестиваль - 2021 Фильм снят по нашумевшему роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Что получилось из трипа заболевшего гриппом автослесаря Петрова по улицам, троллейбусам и квартирам уральского города - а главное, что в нем увидит жюри? Предчувствие пандемии? Погружение в подсознание россиянина? Мистический и галлюцинаторный опыт? А что там делает Иван Дорн? Скоро узнаем!

Каннский кинофестиваль - 2021 В конкурсе и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (на фото - в 2016 году). Неожиданный для Канн сюжет: Россия, девяностые, молодой представитель рабочего класса (его играет Юрий Борисов, известный по клипам исполнителя Федука) встречает финку, которая путешествует из Москвы в Мурманск. Адаптировала финский сценарий к российской реальности российская сценаристка Любовь Мульменко.

Каннский кинофестиваль - 2021 Обо всех громких именах рассказать не получится: затянувшееся ожиданием выплеснулось фейерверком громких имен. Вот старый мастер Пол Верховен и его "Бенедетта" о лесбийской любви в итальянском монастыре XVII века. От фильма ждут провокации, но, чтобы в наше время добиться провокации, нужно немало постараться.

Каннский кинофестиваль - 2021 А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом. Автор: Дмитрий Вачедин

