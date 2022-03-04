 Война в Украине. Что делают те предприниматели, кто не уехал из Киева | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.03.2022

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Украина

Война в Украине. Что делают те предприниматели, кто не уехал из Киева

Они могли уехать первыми, но твердо решили остаться, чтобы быть полезными городу и помогать тем, кто сейчас больше всего в этом нуждается. DW пообщалась с предпринимателями-волонтерами в Киеве.

Последствия ракетного обстрела Киева, 18 марта 2022 года

Последствия ракетного обстрела Киева, 18 марта 2022 года

Киев уже почти месяц на военном положении, каждый час можно ожидать нового обстрела, жертв и разрушений. Но среди половины населения, которая осталась здесь, есть и те, кто мог, но не захотел ехать за границу, а твердо решил остаться в столице. Остаться, чтобы в эти тяжелые времена помогать украинским военным и гражданским. DW пообщалась с несколькими столичными предпринимателями, состоятельными и успешными, которые сейчас вместе со всеми укрепляют киевский тыл.

Кофе и волонтерская работа в Киеве

Владелец киевского книжного магазина-кафе Алексей Эринчак в первые дни войны вывез жену и двоих детей в Румынию, но сам немедленно вернулся в Киев, купив пять бронежилетов и касок. Он почувствовал, что будет полезнее на месте, чем если останется за границей и будет "воевать в диванных войсках". Эринчак решил открыть для посетителей свое кафе - и в отсутствие профессиональных бариста предложил любому желающему готовить здесь кофе. "Я просто хотел, чтобы во время обороны Киева появилось место, куда люди могут прийти, выпить кофе, отвлечься от страха и тревоги, почитать книгу. Кофе бесплатный, и несмотря на ежедневные окружающие взрывы и стрельбу посетители заходят и даже покупают здесь книги", - радуется Эринчак.

Алексей Эринчак

Алексей Эринчак

Впоследствии, вместе со своими единомышленниками предприниматель организовал в этом же помещении волонтерский склад и разработал стратегию социальной защиты жителей микрорайона. Согласно ей, в близлежащих многоэтажных домах формируются домовые сообщества, ведется учет жителей и их нужд. "Чтобы соседи и местные волонтеры знали друг друга, чтобы помогали друг другу, чтобы волонтеры из отдаленных районов не ехали на заявки через весь город, чтобы меньше было нагрузки на блокпосты и полицию, чтобы сократить транспортные расходы… Эту систему мы хотим распространить на весь Киев. Если здесь начнется то, что сейчас происходит в Мариуполе, такие домовые сообщества точно выживут, помогая друг другу", - уверен Эринчак.

На эту инициативу охотно откликнулись киевляне и предприниматели. Кто-то привез свой запас хлеба, кто-то доставил из своего неработающего магазина корма для животных. "Мы только дня три передаем списки людей в районные центры соцзащиты, получаем и разносим продукты, поступающие из городского гуманитарного центра или со склада на железнодорожном вокзале. Но в большинстве случаев все делается путем "народного телефона": мы пытаемся упорядочить всю волонтерскую работу, чтобы избегать дублирования и выявлять действительно нуждающихся в помощи", - пояснил предприниматель.

Родильный зал в бомбоубежище

Акушер-гинеколог и перинатальный психолог Алена Акимова не только продолжает во время войны принимать роды в Киевском перинатальном центре, но и ведет школу родителей и организует дни открытых дверей для оставшихся в столице беременных женщин. Врач утверждает, что даже не задумывалась об эвакуации в более безопасные регионы или за границу. "Это мой город, я его очень люблю. Вся моя семья и родители остаются в Киеве, поэтому как может быть иначе?", - сказала она DW.

Алена Акимова

Алена Акимова

Страницы Акимовой в соцсетях выдают успешную самостоятельную киевлянку. Главной причиной своего нежелания уехать из столицы на время войны она называет влюбленность в свою работу. "Мне, как и всем, страшно, когда слышу взрывы и стрельбу, но считаю, что мы должны продолжать работать и помогать людям. Мы к этому готовились и как врачи и на военных кафедрах. После работы, если есть свободное время, занимаюсь волонтерством, сортирую и распределяю гуманитарную помощь… Надо же помогать людям, которые здесь остались!", - пояснила врач.

По ее словам, основной работы по сопровождению беременных и родов сейчас стало меньше, поскольку половина киевлян покинула столицу. Но тем, кто еще в Киеве, оказывается вся необходимая помощь. В частности, в больнице оборудовано бомбоубежище, где при необходимости работают родильные залы и реанимация. "Вы не представляете, как приятно видеть улыбку роженицы, которая впервые видит своего ребенка! Я не могу себе представить, как бы я все это бросила во время войны. Если все уедут, кто здесь останется?", - говорит врач. Она абсолютно уверена, что Украина победит в этой войне, и не исключает, что только после этого она позволит себе уехать на отдых за границу.

Приближать победу Украины тем, что умеешь делать лучше всего

Предприниматель Артем Врадий построил в Киеве кофейный бизнес, а в волонтерской среде известен как человек, обеспечивший элитным натуральным кофе все блок-посты территориальной обороны правобережного Киева. Предприниматель сказал DW, что уже в первый день бомбежки Киева собрал всех занятых на своем производстве, не имеющих возможности эвакуироваться, и решил никуда не выезжать, сохранив для всех работу и зарплату. "Мы еще несколько лет назад стали выезжать в страны, где выращивается кофе, знакомиться с фермерами, организовывать поставки зеленых зерен в Киев. Здесь мы их обжариваем и продаем ресторанам и кафе. Это все, что у нас есть. Это то, что нам интересно делать. Поэтому у нас даже мысли не возникало покинуть Киев и пересидеть всю войну где-нибудь под пальмой", - рассказал Врадий.

Артем Врадий

Артем Врадий

Он не скрывает того, что, как и все, испытывает страх из-за непрерывных сирен воздушной тревоги и сильных взрывов, ежедневно сотрясающих столицу. Но не собирается сдаваться и выезжать в безопасные регионы. "Мое жилье и производство достаточно близко к тем районам, которые постоянно обстреливают. Сейчас русские взяли привычку наносить воздушные удары с 5 часов утра. Три дня назад они попали в жилой дом, расположенный в 100-200 метрах от моего дома. Сейчас страшно всем, это нормально в такой ситуации. Однако в последние дни уже не хватает сил бояться", - пошутил Врадий.

Чувство тревоги вселяет в него обеспокоенность судьбой оставшихся в Мариуполе родственников, с которыми в последние недели нет никакой связи - а также судьбой многих друзей и знакомых в разрушенном его родном Харькове. "У многих наших работников есть близкие в окруженных россиянами городах. Мы следим за новостями и регулярно проверяем списки эвакуированных, но до сих пор нет никаких утешительных новостей. Остается работать на своем месте и приближать победу тем, что умеешь делать лучше всего. Сейчас на фронтах воюют профессионалы, а я никогда не учился военному делу. Но если будет нужно - пойду на фронт и буду воевать", - заверил предприниматель.

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    Автор: Николай Пермяков


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