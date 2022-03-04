 Как волонтеры в Киеве помогают выжить больным и старикам во время войны | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Как волонтеры в Киеве помогают выжить больным и старикам во время войны

Люди пожилого возраста, нетранспортабельные больные и одинокие выживают в Киеве во время войны с помощью волонтеров. Развитие таких местных структур ускорилось по всей столице Украины.

Пожилая женщина сидит в метро в Киеве рядом с палаткой

По официальной информации, с момента первого обстрела Киева российской армией из столицы Украины выехало около 2 миллионов человек, то есть половина его жителей. Среди оставшихся немало пожилых и одиноких людей и нетранспортабельных больных. Из-за прекращения работы большинства частных магазинов, а также сокращения числа маршрутов и времени работы городского транспорта этим людям практически невозможно добираться до ближайших супермаркетов или аптек. Их потребности в пище, лекарствах и средствах личной гигиены удовлетворяются волонтерскими организациями.

Одинокие и немощные во время войны

75-летняя Мария Васильевна живет в Киеве одна. Из родственников у нее только дочь, которая сейчас за границей, поэтому ухаживать за женщиной некому. Она жалуется, что близлежащие магазины с 24 февраля прекратили свою работу, а она не может пройти полтора километра до ближайшего супермаркета, чтобы купить еду. "Ноги не ходят. Вот выйду во двор, посижу на лавочке у подъезда, уличных котиков покормлю… Мне одна женщина дала семь килограмм кошачьего корма. А для себя остался только один батон и тот разрезать не могу, он совсем засох", - поделилась пенсионерка.

Разрушения в Киеве - дом, автомобиль и троллейбус

Разрушения в Киеве

Уезжать из Киева в безопасное место она не планирует. Говорит, что просто некуда. Ей ничего неизвестно о работе городских гуманитарных штабов, доставляющих таким людям бесплатные продуктовые наборы: "Я смотрю телевизор, слышу звуки взрывов и теперь даже могу сказать, откуда они доносятся. Страха нет, потому что я уже немолода, когда-то и помирать придется, так чего же бояться? Вот только очень переживаю, что не могу никому ничем помочь".

Мария Васильевна вспоминает, что всегда была активной, ездила в Чернобыль после катастрофы на ЧАЭС в апреле 1986 года, участвовала в общественной жизни. "Мне пенсию увеличили на 150 гривен, но я и не рада. Пусть бы эти деньги на армию ушли, потому что я все равно не могу куда-то ходить и что-то покупать", - сетует старушка.

Под угрозой воздушных ударов

52-летняя Светлана живет на Подоле на последнем этаже пятиэтажного исторического здания без лифта. Выехать из Киева не может, поскольку ухаживает за 81-летней матерью, пережившей перед началом обороны Киева инсульт. Теперь ее мама неспособна самостоятельно передвигаться и разборчиво говорить. "Мы все время сидим дома, даже спуститься в бомбоубежище не могу, потому что как я могу бросить маму одну? На улице бываю регулярно, делаю покупки продуктов, выгуливаю свою собачку", - рассказала Светлана. В это военное время ей не приходится ходить на работу в закрывшийся ныне студенческий театр Киево-Могилянской академии. Но зарплату и пенсию матери, как она сказала, выплачивают регулярно и на еду им хватает.

"У нас полдома не выехали из Киева. Люди дружные, сказали, что если произойдет то, что творится в Мариуполе, они помогут вынести мою маму в убежище. А пока делимся новостями: где в каком магазине что дают, носим друг другу продукты и лекарства", - продолжает женщина. В 150 метрах от ее дома на днях упал фрагмент уничтоженной украинской ПВО российской ракеты, разрушивший половину офисного здания. А утром 15 марта у людей были другие хлопоты: кто-то ночью, во время комендантского часа, нарисовал на здании закрывшегося ресторана символ вторгшихся российских войск - букву "Z", и теперь ее все вместе пытались стереть.

Светлана говорит, что очень пугается взрывов и перестрелок, которые время от времени вспыхивают на соседних улицах: "Не то, чтобы это страх, но почему-то тело реагирует. Хорошо, что мама плохо слышит и не очень пугается, а то бы и не знала, что с ней делать".

Гражданская самоорганизация

Более полутора тысяч таких людей, которые нуждаются в посторонней помощи, насчитали в зоне своей ответственности волонтеры организации "Печерские котики". Они работают в тех микрорайонах Киева, которые непосредственно примыкают к правительственному кварталу. "Мы - филиал более крупной организации "Соломенские котики", помогающей жителям Соломенского района Киева", - объяснил DW волонтер Дмитрий Геочанивский.

Подобные структуры с начала обороны Киева появляются в столице Украины как грибы после дождя - в дополнение к волонтерским организациям, которые функционируют еще со времен Евромайдана и начала войны в Донбассе в 2014 году. "Печерские котики" разместились в одном из кафе, недалеко от монумента Неизвестному солдату Второй мировой войны. В кафе организован склад продуктов и предметов личной гигиены, здесь постоянно дежурят бойцы территориальной обороны и собираются волонтеры, работающие на "горячей линии" и получающие продуктовые пакеты, гигиенические средства и лекарства для доставки одиноким, пожилым и больным людям.

В киевском кафе Сенс теперь волонтерский центр помощи старикам и немощным

В киевском кафе "Сенс" теперь волонтерский центр помощи старикам и немощным

"Я не могу сказать, сколько у нас работает людей, потому что каждый день кто-то приходит, кто-то уходит… Обычно за день здесь бывают десятки человек. Все работают строго добровольно, а потому ни у кого нет устойчивого графика", - рассказал DW Геочанивский. По его словам, помощь поступает как из добровольных пожертвований отдельных киевлян, так и с центрального склада волонтерских организаций.

А раздача по домам происходит по заявкам, формируемых волонтерами с учетом нуждающихся в каждом конкретном доме или подъезде: "В основном мы помогаем пенсионерам, больным и пожилым людям. Но не только им! Кое-что поставляем подразделениям теробороны и больницам. Только что прямо здесь раздали более тысячи бутылок растительного масла, чтобы у людей был минимальный запас калорий на случай блокады".

Среди волонтеров больше всего молодежи студенческого возраста. Одна из них - 19-летняя Оксана. Она говорит, что могла бы выехать из Киева к родственникам на Западную Украину, или к своим друзьям в Европу, но предпочла остаться в Киеве и помогать людям. "Сначала мне было страшно, когда слышала взрывы и стрельбу на улицах. Но теперь уже нет. Если бы я уехала, мое сердце не было бы на месте", - призналась девушка.

Смотрите также:

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Пожилая женщина - жительница одного из подвергшихся обстрелу многоэтажных жилых домов в столице Украины Киеве, 15 марта. Также в этой хронике - фотографии погибших мирных жителей; разрушенные квартиры, дома и города; лица беженцев из Украины, среди которых уже около 1,4 миллиона детей; акция в прямом эфире Первого канала; военный оркестр во Владивостоке и конотопские ведьмы в действии.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Спасатели тушат пожар в жилом районе Киева, 15 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Квартира в доме, попавшем под обстрел в Киеве накануне, 14 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Тела погибших жителей Киева, 14 марта. По данным ООН на начало этой недели, за время боевых действий на территории Украины погибло как минимум 630 мирных жителей, 1125 человек ранено. При этом власти осажденного Мариуполя сообщают уже о 2187 погибших жителях только в этом городе.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Мэр Киева Виталий Кличко на месте спасательных работ, 14 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Утро после обстрела в Киеве, 15 марта. Вечером этого дня, во вторник, в городе вступает в силу 35-часовой комендантский час - до 17 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 15.03.2022

    Столица Украины готова к обороне. Один из блокпостов, 14 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 15.03.2022

    Российские войска также продолжают обстреливать и бомбить другие украинские города. Эта фотография сделана в Харькове 14 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 15.03.2022

    Разрушенный жилой дом в центре Харькова, 14 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 15.03.2022

    Горящие дома в Мариуполе, 14 марта. Фотография распространена отдельным отрядом "Азов" Национальной гвардии Украины.

  • Донецк

    Война в Украине - 15.03.2022

    Фотография из Донецка, над которым, как утверждает российская сторона, 14 марта была сбита украинская ракета "Точка У". По данным администрации города, в результате падения обломков здесь погибли 20 человек.

  • Владивосток

    Война в Украине - 15.03.2022

    На пустой площади. Выстроившиеся в символ "V" музыканты российского военного оркестра во Владивостоке, 15 марта.

  • Гамбург

    Война в Украине - 15.03.2022

    "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Акция протеста редактора Марины Овсянниковой во время эфира новостной программы российского Первого канала 14 марта вызвала активную реакцию в соцсетях - от поддержки до утверждений, что акция не могла состояться в прямом эфире…

  • Попасная

    Война в Украине - 15.03.2022

    Одна из фотографий военной техники РФ в Украине, распространяемых государственным агентством ТАСС. Около города Попасная в Луганской области, 14 марта.

  • Лубны

    Война в Украине - 15.03.2022

    "Русский танк. Конотопские ведьмы в действии". Плакат в городе Лубны Полтавской области Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 15.03.2022

    Украинский военный патруль во Львове, 14 марта.

  • Львов, 14 марта

    Война в Украине - 15.03.2022

    Швейная мастерская во Львове перешла на изготовление украинских флагов и сумок для оказания первой помощи.

  • Медыка, 14 марта

    Война в Украине - 15.03.2022

    КПП Медыка на границе с Польшей. С начала войны из Украины уехали уже более трех миллионов беженцев. Об этом 15 марта сообщила Международная организация по миграции (МОМ) - подразделение ООН.

  • Медыка

    Война в Украине - 15.03.2022

    Еще один снимок из польского села Медыка. По данным ООН, почти половина украинских беженцев - дети.

  • Брюссель

    Война в Украине - 15.03.2022

    Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны, - говорится в заявлении МОМ. Этот снимок - из столицы Бельгии Брюсселя.

  • Сирет

    Война в Украине - 15.03.2022

    Автобус на украино-румынской границе. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - заявил представитель Международной организации по миграции Пол Диллон.

  • Показ платья в цветах украинского платья

    Война в Украине - 15.03.2022

    Берлинская неделя моды, 15 марта. На подиуме - коллекция немецкого модельера Ани Гокель. Платье в цветах украинского флага демонстрирует украинская танцовщица Наталия Овчарова, вынужденная покинуть страну из-за войны.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:40

Российские войска на подступах к Киеву: как готовится тероборона (11.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Петр Порошенко: "У нас есть шанс остановить Путина" (10.03.2022)  

Хроника войны в Украине. 15-й день (10.03.2022)  

Также по теме

Members of the Territorial Defence Forces and volunteers place anti-tank obstacles at a checkpoint, as Russia's invasion of Ukraine continues, at the Independence Square in central Kyiv, Ukraine March 3, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY

Вторжение России в Украину: Киев укрепляет оборону 04.03.2022

В ожидании наступления войск агрессора столица Украины ощетинилась оборонительными сооружениями и новыми блокпостами. Киевляне помогают военным и бойцам теробороны. Репортаж DW.

The situation in Kyiv, Ukraine, during the Russian invasion, as Russia invaded Ukraine, pictured on March 9, 2022. (CTK Photo/Pavel Nemecek)

Как Киев решает проблему снабжения продуктами во время войны 11.03.2022

Пустые полки супермаркетов во время войны уже не шокируют украинцев. Киевляне активно делятся информацией об ассортименте магазинов и особенностях походов за покупками. Репортаж DW.

TOPSHOT - A woman carrying her baby crosses a destroyed bridge as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on Monday after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Главный раввин Украины: Путин сплотил против себя весь мир 11.03.2022

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в интервью DW рассказал о жизни еврейской общины в условиях войны и своем обращении к россиянам после вторжения российских войск в Украину.

Реклама