Глава Киевской области Кулеба: Нам удается вывозить людей

Названия Ирпень, Буча или Гостомель за первые дни марта 2022 года узнали во многих странах мира. Эти города Киевской области подверглись массированным обстрелам российской армии. Ситуация там драматичная. Надежда на улучшение связана с так называемыми гуманитарными коридорами. О том, как идет эвакуация мирных жителей, в интервью DW рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Deutsche Welle: Сейчас большое внимание СМИ приковано к Киеву и к области соответственно. Где сейчас самые горячие точки?

Алексей Кулеба: Киевская область стала форпостом Киева. В области, на подступах к Киеву продолжаются ожесточенные бои на трех основных направлениях. Во-первых - на чернобыльском, откуда две недели назад началось вторжение в Украину, когда из Беларуси зашли российские войска. Второе направление - житомирское. На нем ведутся бои за Бучу, Гостомель, Ирпень и Ворзель. И третье направление - броварское, где на подходах к городу на протяжении последней недели продолжаются бои. Поэтому мы предполагаем, что наступление на Киев будет идти активнее через Бровары с тем, чтобы окружить Киев и перерезать нам транспортные артерии.

Глава Киевской области Алексей Кулеба

Но есть и новость, которую можно назвать хорошей: с 9 марта у нас заработали гуманитарные коридоры по направлениям Ирпень, Ворзель. Выехало очень много людей - мы считали автобусами. Было также много частного транспорта - на своих автомобилях выехало большое число людей. По нашим данным, 9 марта уехало около 20 тысяч человек. 10 марта эвакуация продолжилась - заехала колонна автобусов из Бучи.

- Как работают так называемые гуманитарные коридоры?

- Трудно работают. Мы согласовываем маршруты, по которым вывозим людей. Знаете, я с глубоким неуважением и ненавистью отношусь к нашему врагу, но сейчас я готов промолчать, потому что я надеюсь, что у нас будет возможность еще несколько дней выводить людей из-под обстрелов. Поэтому я прокомментирую так: ситуация плохая, но гуманитарные коридоры действуют, нам удается вывозить людей.

- Какие самые большие трудности возникают при эвакуации людей в Киевской области?

- Конечно, это - гуманитарная катастрофа. Многие люди две недели просидели в подвалах - без воды, без еды, без света, морально они находятся в подавленном состоянии, потому что пережили стресс, а еще там много детей. Мы открыли такой условный центр по эвакуации. Туда приходят автобусы, расположена полевая кухня, палатки - там можно отдохнуть. То есть все эвакуированные люди едут туда. Они проходят определенный контроль, а после этого могут свободно ехать в Киев или по Украине.

Ирпень 11 марта 2022 года: люди прячутся в подвалах от обстрелов российской армии

Я могу сказать, что каждая машина, заезжающая на эту территорию, каждый автобус, каждое место в автобусе, занимаемом каким-то человеком, это готовый сюжет для фильма. И, к сожалению, это драма. Многие из этих людей приехали из Донецка в 2014 году, а теперь, в 2022 году, вынуждены вторично бросать свой быт, дома, которые они обустроили. И все это снова из-за российского агрессора.

Я не знаю, что еще нужно Европе и миру, чтобы понять, насколько все это за пределами здравого смысла - то, как мы живем каждый день. Кто-то где-то сейчас может выйти на улицу и купить круассан с кофе, а у нас люди 10 дней сидели в подвалах без воды, без еды, с детьми возрастом полгода-год. Это ужасно.

- Как вы думаете, зачем российские войска захватили Чернобыльскую АЭС?

- Чернобыльская АЭС была захвачена, и сейчас там находится наш персонал, с которым есть контакт и который содержат в бесчеловечных условиях. Вы понимаете, что такое две недели находиться там? Почему это происходит? Понятно, что это стратегический объект, известный на весь мир. Какие намерения у нашего врага - мы можем только догадываться.

Но судя по действиям военных, ничего хорошего и продуктивного ожидать не приходится, только плохого. Поэтому для всего мира важно понять, какая угроза существует прямо в центре Европы, когда по сути террористы захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Если бы мне это сказали две недели назад, то я бы подумал, что это сюжет какого-то фильма или компьютерной игры. Но сейчас это - наша с вами реальность, с которой нам придется жить. Я уверен, что недолгое время.

- В Сети ранее было обнародовано фото российской 60-и километровой военной колонны. Почему, по вашему мнению, продвижение этой колонны приостановилось или остановилось?

- Причины понятны - проблемы в тыловом обеспечении, в логистике. Это надвигающаяся на нас огромная армия требует большого количества горючего, большого людского ресурса. Поэтому понятно, что чем дальше мы будем воевать, чем дальше будем сопротивляться, тем труднее будет врагу с логистикой, с обеспечением своего войска всем необходимым.

- Как вы думаете, можно остановить такую огромную колонну?

- Сейчас для нас основная проблема не танки. На земле мы с врагом разберемся как-нибудь, потому что сейчас у нас воюет около 95 процентов мужчин, и каждый из них будет биться до конца, потому что речь идет о детях, о доме, о будущем. То есть мотивация у нас очень высокая.

Проблема у нас не на земле, а в небе. Нам нужно закрыть небо, потому что нас уничтожают крылатыми ракетами, нас уничтожают еще многими видами оружия, которое накапливали многие годы. Украина всегда была мирной страной, и весь мир об этом знал. Для нас сейчас важно закрыть небо. Мы не просим ничего больше, все остальное мы сделаем сами.

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