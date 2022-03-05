Бесполетная зона над Украиной: возможна ли она и есть ли альтернативы

Украина продолжает настойчиво просить НАТО установить бесполетную зону над ее территорией, хотя главы МИДов стран-членов альянса и отказались делать это. Возможно ли вообще ее появление в условиях войны России против Украины, разбиралась DW.

Что такое бесполетная зона?

Бесполетная зона означает запрет воздушным судам находиться в определенных районах. Но, в отличие от закрытия неба ЕС для российских гражданских самолетов, установить бесполетную зону над Украиной каким-то распоряжением невозможно. Очевидно, что Москва не будет исполнять никакие запреты НАТО на применение своих военных самолетов или ракет против Украины.

В современной истории бесполетные зоны устанавливались несколько раз. Например, над Ираком с 1991 по 2003 годы и Ливией в 2011 году. И делалось это только с помощью военной силы - соблюдение режима обеспечивали ВВС стран НАТО, в частности США, Великобритании и Франции. При этом они не только сбивали самолеты ВВС Ирака, но и атаковали его ПВО.

Почему в НАТО отказываются создать бесполетную зону над Украиной?

Президент РФ Владимир Путин заявил 5 марта, что любые попытки других стран создать бесполетную зону над Украиной "будут рассматриваться как участие в вооруженном конфликте".

Йенс Столтенберг

Это хорошо понимают в НАТО. "Единственный путь обеспечить бесполетную зону - послать истребители НАТО в воздушное пространство Украины. И потом установить эту бесполетную зону, сбивая российские самолеты", - отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 4 марта.

И добавил, что война таким образом выйдет за пределы Украины, что будет "еще более опасным и опустошительным, а также вызовет еще больше людских страданий". Поэтому в НАТО исключили отправку в Украину как сухопутных войск, так и своей авиации. Это подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что Вашингтон не собирается вступать в войну с Россией.

Возможна ли бесполетная зона над Украиной, созданная силами НАТО?

Действительно ли отправка истребителей патрулировать украинское небо - единственный вариант бесполетной зоны? Да. Ведь дальность действия основных американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (с ракетами PAC-2) составляет около 100 км. Так что прикрыть ими всю территорию Украины при нынешних условиях невозможно.

ЗРК Patriot

А патрулирование истребителями НАТО украинского неба технически было бы очень сложной операцией. Эксперт в области авиации Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк отмечает, что теоретически военно-воздушные силы стран НАТО смогли бы подавить российскую авиацию.

Но главная проблема не в самолетах РФ, а в ее наземных средствах ПВО. Поэтому, по словам Бронка, бесполетная зона над Украиной была бы невозможной без атак на российские комплексы ПВО, в частности С-400, размещенные в Крыму и Беларуси. И для этого, по оценке эксперта, нужны были бы сотни самолетов НАТО, включая заправщики и авиакомплексы радиолокационного слежения, а также огромные поставки боеприпасов.

Бронк указывает и на политический аспект участия войск НАТО: "Для россиян мысль, что их может разбить Украина, просто не укладывается в голове. Ни один российский лидер не сможет пережить этого. Но как только прибавить к этому западные войска, то все превращается именно в тот конфликт, который Кремль и пытался изобразить". Эксперт согласен, что Украине нужно помогать. "Но это сумасшествие, что мы могли бы даже думать сделать это", - говорит Бронк о создании бесполетной зоны.

Украина просит у НАТО истребители и средства ПВО

Есть вариант и без участия войск НАТО. А именно, имеется в виду передача Украине соответствующего оружия. Об этом активно просит и сам Киев. "Сколько еще нужно смертей и утрат, чтобы обезопасить небо над Украиной? Мы ждем решения: очистить небо силой, имеющейся у вас, либо вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны", - призвал 7 марта президента Украины Владимир Зеленский.

Джастин Бронк

Но и этот вариант связан со многими сложностями. У украинских военных нет опыта работы со сложными вооружениями западного производства. По словам Бронка, нужны годы, чтобы научиться летать на западных истребителях. Именно поэтому Киев и просил ЕС о самолетах, которыми могут управлять украинские пилоты.

Однако в странах НАТО осталось сравнительно мало оружия советского производства. Так, у Польши, Словакии и Болгарии сохранились около 55 фронтовых истребителей МиГ-29. Но правительства этих стран более чем прохладно восприняли идею передать их Украине. Одна из причин - тогда они останутся без большой части своей истребительной авиации либо вообще без нее.

Именно поэтому, как сообщил Блинкен, США ведут переговоры с Польшей о том, как заполнить "проблемы" в ее безопасности, если ВСУ получат польские МиГи. Судя по всему, речь идет о предоставлении Варшаве американских истребителей F-16. Но даже получение ВСУ пары десятков самолетов еще не гарантирует преимущества в небе. До начала войны в Украине было, по разным источникам, в общей сложности около 60-80 тяжелых истребителей Су-27 и легких МиГ-29. Для сравнения: RUSI перед началом войны оценивал количество боевых самолетов в соседних с Украиной военных округах РФ в более чем 300 единиц.

Получит ли Украина американские ЗРК Patriot?

Другой вариант - передача Украине противовоздушных средств защиты. Частично Запад уже делает это. А именно, направит ВСУ переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), прежде всего Stinger. Научиться работать с ними сравнительно легко, и их Украина активно применяет. Но ПЗРК могут сбивать только вертолеты и низколетящие самолеты.

Энтони Блинкен

В Киеве, конечно же, хотели бы получить американские ЗРК Patriot. Этот вариант тоже непростой. Хотя научиться пользоваться ими можно быстрее, чем управлять самолетами западного производства, на это все равно необходимо много времени. Специалисты, с которыми общалась DW, отмечают, что на обучение обслуживанию Patriot понадобятся недели и месяцы, потому что это очень сложное в эксплуатации оружие. На вопрос корреспондента DW, планируют ли США предоставлять Украине подобные средства ПВО, Блинкен ответил лишь, что Вашингтон с союзниками "каждый день" работает над тем, какие возможности предоставить Киеву так, чтобы это было эффективно.

У Украины есть свои ЗРК большой и средней дальности, прежде всего С-300 и "Бук". Предоставление дополнительно таких комплексов ВСУ было бы практически лучшим вариантом, полагает Джастин Бронк. Но тут проблема та же, что и с истребителями: их осталось мало в странах НАТО. Например, в Греции размещено небольшое количество С-300 Кипра, а у Турции есть С-400, но большой вопрос, захотят ли правительства этих стран передать данное оружие Украине.

Как доставить истребители и ПВО в Украину?

Военный эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) указывает и на другую проблему - как доставить в Украину тяжелое вооружение. ПЗРК можно без проблем ввезти на грузовиках, что сейчас и происходит. А вот незаметно транспортировать Patriot намного сложнее. И Россия может попытаться атаковать конвой.

Вольфганг Рихтер

С истребителями не меньше проблем. Рихтер задается вопросом, будут ли перелетать МиГ-29 через границу с Украиной с польскими пилотами и знаками различия? Или же передача будет на территории Польши, куда прибудут украинские пилоты, перекрасят знаки различия и перегонят самолеты сами? Оба варианта в Москве могут воспринять как вступление Польши в войну. "Так что эти вопросы на практике намного сложнее, и от них невозможно отмахнуться, мол, это возможно", - предупреждает Рихтер.

Последние противоречивые заявления из Варшавы и Вашингтона по поводу предоставления Украине истребителей МиГ-29 только подчеркивают всю сложность этого вопроса. И все же, судя по заявлениям американских чиновников, дискуссии о том, как его решить, продолжаются.

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