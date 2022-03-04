Зеленский осудил НАТО за отказ закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование по поводу результатов экстренного совещания глав МИД стран - членов НАТО, состоявшегося в пятницу, 4 марта, в Брюсселе. Так он прокомментировал отказ альянса установить бесполетную зону над страной.

"Сегодня прошел саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление... Девять дней мы ведем жестокую войну... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", - заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, размещенном в пятницу в его Twitter.

С точки зрения главы украинского государства, страны НАТО сами создали нарратив, будто закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против альянса. "Это самогипноз тех, кто слаб и не уверен внутренне... О чем вы думали на том заседании? Все люди, которые умрут с этого дня, погибнут также и из-за вас. Из-за вашей слабости", - заявил президент Украины.

Отказ НАТО направлять силы альянса в Украину

Как заявил в пятницу генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, все страны НАТО выразили согласие по поводу того, что не следует направлять силы альянса в Украину. "Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран - членов Североатлантического альянса.

Обвинения в адрес Североатлантического альянса

Зеленский также признался в том, что Будапештский меморандум для его страны "уже сгорел". По словам президента, все, на что альянс был способен на заседании в Брюсселе, - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины.

"Я не знаю, кого вы сможете защитить и способны ли защитить даже страны своего альянса, от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее", - подчеркнул украинский президент.

В то же время Владимир Зеленский выразил благодарность друзьям Украины в НАТО, партнерам, которых, по словам президента, в альянсе большинство и которые, невзирая на какие-либо принятые решения, продолжают поддерживать Украину. "Поэтому мы не чувствуем себя в одиночестве", - сказал он.

Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США и по сей день не ратифицирован ни одной из стран.

16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон № 248/94-ВР "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года", где одним из пунктов указано: "6. Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа". Именно наличие этого пункта стало причиной появления Будапештского меморандума.

21 февраля 2022 года Украина направила официальный запрос в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) о консультациях на основе Будапештского меморандума о практических шагах обеспечения безопасности Украины.

Накануне, 19 февраля, Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности инициировал встречу стран-подписантов Будапештского меморандума. Он указал, что если консультации не пройдут или по их результатам не будет гарантий безопасности для украинского государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает. Комментируя заявленный 4 марта отказ НАТО закрыть небо над Украиной, Зеленский сказал, что это теперь и произошло.

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