 Польша готова передать свои МиГ-29 США для поставки их Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 09.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польша готова передать свои МиГ-29 США для поставки их Украине

Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.

Украинский МиГ-29 на учениях (фото из архива)

Украинский МиГ-29 на учениях (фото из архива)

Польша согласилась передать свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам, с тем чтобы сделать их доступными для Украины. После консультаций между президентом и правительством польские власти готовы немедленно и бесплатно перебросить все свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и предоставить их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном вечером во вторник, 8 марта.

Вместе с тем Польша попросила США предоставить ей в качестве замены "бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями". Власти в Варшаве выразили готовность немедленно установить условия покупки самолетов и призвали другие страны НАТО, также имеющие МиГ-29, последовать ее примеру.

В документе указывается, что это решение принято в связи с "заявлением госсекретаря США о передаче самолетов Украине".

В Пентагоне сочли предложение Польши неприемлемым

Между тем в Пентагоне раскритиковали предложение Варшавы поставить МиГи США с целью отправки их в Украину. "Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, связанным с этим предложением Польши, но мы не считаем его приемлемым", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, сделанном вечером того же дня.

По его словам, перспектива того, что истребители, предоставленные в распоряжение США, вылетят с американской базы НАТО в воздушное пространство, в котором воюет Россия, "вызывает серьезные опасения у всего альянса".

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также выразила удивление по поводу заявления Польши. "Я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков", - указала она, выступая в Конгрессе, отметив, что консультации с Польшей по этому вопросу ведутся уже несколько дней.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен указал, что США ищут способы быстро пополнить флот польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты. Ряд американских СМИ ранее сообщали со ссылкой на правительственных чиновников в Вашингтоне, что США могут поставить Польше истребители F-16 американского производства, если Варшава откажется от своих истребителей в пользу Украины.

После нападения российских войск Киев обращался к западным странам с просьбой предоставить Украине истребители, которыми могут управлять украинские пилоты. Россия угрожала странам, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, вовлечением в вооруженный конфликт.

Смотрите также:

  • Краматорск, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Обстрелы и бомбежки украинских городов продолжаются. Страшные разрушения, жертвы среди мирного населения… Эта фотография сделана в Краматорске - 160-тысячном городе в Донецкой области.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Кася, врач живущая в Варшаве, организует эвакуацию пожилых людей в районе Тернополя.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Пожилая женщина из-под Тернополя покидает свой дом с помощью участников эвакуационной акции для людей, не способных сделать это самостоятельно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 08.03.2022

    Эвакуация жителей Ирпеня, 7 марта.

  • Львов, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Поезд с беженцами из Львова в сторону Польши.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 08.03.2022

    Путь или улица? "President ZELENSKY WAY" - около посольства Росссии в Вашингтоне.

  • Торонто

    Война в Украине - 08.03.2022

    Граффити c президентом РФ Владимиром Путиным в канадском городе Торонто. "Сделаем Россию снова великой!" - переделанный автором этой работы призыв "Make America Great Again" Дональда Трампа.

  • Сумы, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Подбитая российская военная техника около города Сумы на северо-востоке Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 08.03.2022

    "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" - плакат во Львове.

  • Харьков

    Война в Украине - 08.03.2022

    Колонна разрушенной военной техники вооруженных сил России под Харьковом, 7 марта.

  • Харьков, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинский военный осматривает российскую технику в лесу под Харьковом.

  • Любачув

    Война в Украине - 08.03.2022

    Женщины и дети покидают страну, мужчину остаются дома, чтобы защищать. Эта фотография сделана в польском городе Любачув.

  • Киев

    Война в Украине - 08.03.2022

    Участник сил территориальной обороны в Киеве готовится выйти на патрулирование города.

  • Будомеж

    Война в Украине - 08.03.2022

    Дети-беженцы из Украины в польском Будомеже.

  • Ватра-Дорней, 8 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Семьи украинских беженцев около костра в румынском городе Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Война в Украине - 08.03.2022

    В венгерском городе Захонь помещения местного музея передали под размещение беженцев и вывозят экспонаты.

  • Унтермайтинген

    Война в Украине - 08.03.2022

    В Германии беженцев, прибывающих в Берлин, начинают распределять по другим регионам страны. Здесь на снимке - пункт временного размещения в баварском Унтермайтингене.

  • Касима

    Война в Украине - 08.03.2022

    Акция солидарности в Японии. Украинские флаги на поле около города Касима.

  • Дрезден

    Война в Украине - 08.03.2022

    50-метровый пацифистский символ в цветах национального флага Украины на фасаде одного из отелей в восточногерманском городе Дрезден.

  • Пекин

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинские спортсменки и спортсмены продолжают успешно выступать на Паралимпийских играх в Пекине. На этой фотографии - медалистки Паралимпиады-2022 Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко (справа).

  • Стамбул, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Демонстрация в поддержку Украины в турецком городе Стамбул.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 61:49

Запад лишит Путина денег: введут ли эмбарго на нефть и газ из России? DW Новости (08.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные кремлинологи: "Путин - политический труп", а "население России для него безликая масса" (08.03.2022)  

Война в Украине: как остановить Путина?  

Западные эксперты называют "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

В Украине сообщили о начале эвакуации из Ирпеня и Сум  

Как на жизни белорусов отразилась война в Украине  

Экоактивистка Луиза Нойбауэр: "Германия финансирует войну Путина"  