Польша готова передать свои МиГ-29 США для поставки их Украине

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Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
Польша согласилась передать свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам, с тем чтобы сделать их доступными для Украины. После консультаций между президентом и правительством польские власти готовы немедленно и бесплатно перебросить все свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и предоставить их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном вечером во вторник, 8 марта.
Вместе с тем Польша попросила США предоставить ей в качестве замены "бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями". Власти в Варшаве выразили готовность немедленно установить условия покупки самолетов и призвали другие страны НАТО, также имеющие МиГ-29, последовать ее примеру.
В документе указывается, что это решение принято в связи с "заявлением госсекретаря США о передаче самолетов Украине".
Между тем в Пентагоне раскритиковали предложение Варшавы поставить МиГи США с целью отправки их в Украину. "Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, связанным с этим предложением Польши, но мы не считаем его приемлемым", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, сделанном вечером того же дня.
По его словам, перспектива того, что истребители, предоставленные в распоряжение США, вылетят с американской базы НАТО в воздушное пространство, в котором воюет Россия, "вызывает серьезные опасения у всего альянса".
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также выразила удивление по поводу заявления Польши. "Я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков", - указала она, выступая в Конгрессе, отметив, что консультации с Польшей по этому вопросу ведутся уже несколько дней.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен указал, что США ищут способы быстро пополнить флот польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты. Ряд американских СМИ ранее сообщали со ссылкой на правительственных чиновников в Вашингтоне, что США могут поставить Польше истребители F-16 американского производства, если Варшава откажется от своих истребителей в пользу Украины.
После нападения российских войск Киев обращался к западным странам с просьбой предоставить Украине истребители, которыми могут управлять украинские пилоты. Россия угрожала странам, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, вовлечением в вооруженный конфликт.
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