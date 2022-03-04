 Блинкен: Внимание США сосредоточено на помощи в самозащите Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 04.03.2022

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Украина

Блинкен: Внимание США сосредоточено на помощи в самозащите Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтон и союзников сосредоточено на том, какие вооружения Украина могла бы эффективно применить в защите от агрессии России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Энтони Блинкен, глава Госдепартамента США

Соединенные Штаты ежедневно изучают вопрос, какие новые вооружения они могут предоставить Украине для защиты от российской агрессии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 4 марта, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседаний министров иностранных дел стран НАТО, G7 и ЕС, сообщает корреспондент DW.

"Мы каждый день изучаем, какие технологии и возможности мы можем передать Украине для самозащиты. Мы общаемся как с Украиной и представителями ее правительства, так и с нашими союзниками и партнерами", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос DW, планируют ли США поставить вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной обороны для усиления ее систем С-300 и "Бук".

По его словам, основная задача - обеспечить такие поставки, которые могут быть использованы эффективно и своевременно.

Блинкен: Мы увидели, насколько невероятны украинцы

Глава Госдепартамента США также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что российская "специальная военная операция" против Украины "идет по плану". "Тяжело представить, что его план включал воодушевление украинского народа защищать свою страну с такой стойкостью, усиление решительности и солидарности НАТО и ЕС, объединение мира в оппозиции к Москве, включая 141 страну в ООН", - отметил Блинкен.

Он напомнил и о длинном списке компаний, отказавшихся работать в РФ, протестах тысяч россиян, "свободное падение" российской экономики и "усиливающееся превращение России в страну-изгоя". "Если это был план президента Путина, то можно сказать, что он работает", - добавил Блинкен.

Госсекретарь не стал комментировать боеспособность вооруженных сил РФ по итогам более чем недели войны против Украины. "Но эта неделя на показала, насколько невероятен украинский народ, его воля, решимость и абсолютная самоотверженность в защите своей страны. Такова история последней недели, и она чрезвычайно мощная", - подчеркнул Энтони Блинкен.

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    Автор: Николай Пермяков


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