Блинкен: Внимание США сосредоточено на помощи в самозащите Украины

Соединенные Штаты ежедневно изучают вопрос, какие новые вооружения они могут предоставить Украине для защиты от российской агрессии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 4 марта, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседаний министров иностранных дел стран НАТО, G7 и ЕС, сообщает корреспондент DW.
"Мы каждый день изучаем, какие технологии и возможности мы можем передать Украине для самозащиты. Мы общаемся как с Украиной и представителями ее правительства, так и с нашими союзниками и партнерами", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос DW, планируют ли США поставить вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной обороны для усиления ее систем С-300 и "Бук".
По его словам, основная задача - обеспечить такие поставки, которые могут быть использованы эффективно и своевременно.
Блинкен: Мы увидели, насколько невероятны украинцы
Глава Госдепартамента США также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что российская "специальная военная операция" против Украины "идет по плану". "Тяжело представить, что его план включал воодушевление украинского народа защищать свою страну с такой стойкостью, усиление решительности и солидарности НАТО и ЕС, объединение мира в оппозиции к Москве, включая 141 страну в ООН", - отметил Блинкен.
Он напомнил и о длинном списке компаний, отказавшихся работать в РФ, протестах тысяч россиян, "свободное падение" российской экономики и "усиливающееся превращение России в страну-изгоя". "Если это был план президента Путина, то можно сказать, что он работает", - добавил Блинкен.
Госсекретарь не стал комментировать боеспособность вооруженных сил РФ по итогам более чем недели войны против Украины. "Но эта неделя на показала, насколько невероятен украинский народ, его воля, решимость и абсолютная самоотверженность в защите своей страны. Такова история последней недели, и она чрезвычайно мощная", - подчеркнул Энтони Блинкен.
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Автор: Николай Пермяков