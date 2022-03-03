 Санкции могут ежегодно обрушивать экономику России на 10 процентов | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2022

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Россия

Санкции могут ежегодно обрушивать экономику России на 10 процентов

Торговая война обойдется Москве гораздо дороже, чем Западу, полагают эксперты Института мировой экономики в Киле. По их подсчетам, санкции способны ежегодно сокращать экономику России на десять процентов.

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В случае длительных санкций против Москвы и долгосрочного торгового конфликта Россия пострадает значительно сильнее, чем Запад. "Торговая война между Россией с одной стороны и США и их союзниками с другой в долгосрочном плане будет иметь весьма чувствительный эффект и может ежегодно сокращать российскую экономику почти на 10 процентов", - заявил аналитик Института мировой экономики (IfW) в Киле Александер Зандкамп (Alexander Sandkamp) в четверг, 3 марта.

Эксперт пришел к такому выводу на основании расчетов, проведенных совместно его институтом и Австрийским институтом экономических исследований (WIFO). Ученые на основе модели симулировали последствия непрерывных санкций для различных народных хозяйств и пришли к выводу, что ВВП России может ежегодно сокращаться на 9,71 процент, в то время как совокупная экономика западных союзников - лишь на 0,17 процента.

В то же время отдельные западные страны пострадают от долгосрочных санкций против РФ в неравной мере. Если ВВП США будет ежегодно сокращаться лишь на 0,04 процента, то в Германии - уже на 0,4, а, к примеру, в Литве - почти на 2,5 процента. Размеры потерь будут зависеть от масштаба экономических связей с Россией. Между тем Китай в результате расширения торговли с Россией, согласно подсчетам, увеличил бы свой ежегодный ВВП лишь на 0,02 процента.

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    Автор: Николай Пермяков


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