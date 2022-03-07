Украина обвинила Россию в очередном срыве эвакуации

На тринадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий вторника, 8 марта (время московское).

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Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) призывает федеральные земли как можно скорее сделать возможным посещение школ и детских садов для детей, прибывших в Германию из Украины. По ее словам, немцы должны предложить перспективы детям, бежавшим от войны. Федеральное правительство уже находится в контакте с властями федеральных земель для решения этой проблемы, указала министр в интервью изданию Bild.

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Украина обвиняет Россию в срыве запланированного на 8 марта открытия гуманитарных коридоров. Хотя маршрут был согласован с Москвой, а также с Международным комитетом Красного Креста через Полтаву, Москва по почте предложила новые маршруты только через Россию и Беларусь, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Нью-Йорке на экстренном совещании по гуманитарной ситуации в Украине. "Призываю российскую сторону вернуться к ранее согласованным маршрутам, чтобы позволить украинским и иностранным гражданам выехать в Европу", - цитирует его агентство dpa.



Согласно опубликованному агентством "Интерфакс" предложению Москвы, большинство гуманитарных коридоров должно проходить через РФ или Беларусь. Однако людям, покидающим Сумы и Мариуполь, предоставляется выбор проезда в Россию или в города Украины - Полтаву и Запорожье.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать здание Офиса президента в украинской столице на улице Банковой. "Теперь же я скажу одно: я остаюсь в Киеве. На Банковой", - заявил он в видеообращении. Зеленский также подчеркнул, что "не прячется" и "никого не боится".

Хроника событий 7 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 марта 00.00 - 14.00 >>>

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