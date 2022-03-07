 Украина обвинила Россию в очередном срыве эвакуации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2022

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Мир

Украина обвинила Россию в очередном срыве эвакуации

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 8 марта.

Жители Мариуполя лежат на полу больницы во время обстрела

Жители Мариуполя лежат на полу больницы во время обстрела

На тринадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий вторника, 8 марта (время московское).

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Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) призывает федеральные земли как можно скорее сделать возможным посещение школ и детских садов для детей, прибывших в Германию из Украины. По ее словам, немцы должны предложить перспективы детям, бежавшим от войны. Федеральное правительство уже находится в контакте с властями федеральных земель для решения этой проблемы, указала министр в интервью изданию Bild. 

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Украина обвиняет Россию в срыве запланированного на 8 марта открытия гуманитарных коридоров. Хотя маршрут был согласован с Москвой, а также с Международным комитетом Красного Креста через Полтаву, Москва по почте предложила новые маршруты только через Россию и Беларусь, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Нью-Йорке на экстренном совещании по гуманитарной ситуации в Украине. "Призываю российскую сторону вернуться к ранее согласованным маршрутам, чтобы позволить украинским и иностранным гражданам выехать в Европу", - цитирует его агентство dpa. 

Согласно опубликованному агентством "Интерфакс" предложению Москвы, большинство гуманитарных коридоров должно проходить через РФ или Беларусь. Однако людям, покидающим Сумы и Мариуполь, предоставляется выбор проезда в Россию или в города Украины - Полтаву и Запорожье.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать здание Офиса президента в украинской столице на улице Банковой. "Теперь же я скажу одно: я остаюсь в Киеве. На Банковой", - заявил он в видеообращении. Зеленский также подчеркнул, что "не прячется" и "никого не боится".

Хроника событий 7 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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