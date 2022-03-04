Россия обещает открыть гуманитарные коридоры из Киева и еще трех городов

Россия обещает открыть гуманитарные коридоры в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах. Эта информация "доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций", заявил утром в понедельник, 7 марта, межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в Москве. "Режим тишины" объявлен с 10.00 по московскому времени того же дня.

Данная мера принята с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину, указано далее. Межведомственный штаб по гуманитарному реагированию призвал власти Украины выполнить все условия и "обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан". Проведение эвакуации будут контролировать ВС РФ, в том числе с помощью беспилотников, указывается далее.

Маршруты эвакуации

Как указывается в заявлении, жителей украинской столицы предполагается эвакуировать по следующему маршруту: Киев - Гостомель - Раковка - Сосновка - Иванков - Ораное - Чернобыль - Гдень (Беларусь) - Гомель. Затем предполагается доставка граждан авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Для эвакуации из Мариуполя предусмотрены два маршрута. Первый проходит через следующие населенные пункты: Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, оттуда - авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут: Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харькова предполагается эвакуировать людей через Нехотеевку в Белгород и далее - в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Из Сум будут доставлять людей также в Белгород через Суджу либо по второму маршруту: Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

В выходные эвакуация была сорвана

Эвакуацию из Мариуполя, находящегося из-за российского вторжения в Украину в состоянии серьезной гуманитарной катастрофы, предполагалось начать 5 и 6 марта. Обе попытки были неудачными, стороны конфликта обвинили друг друга в срыве эвакуации.

В Украине уже 12-й день идет война, которую Россия развязала на ее территории. Российские части продолжают вести боевые действия, стараясь закрепить позиции на южных и продвинуться на других рубежах. При этом они наносят удары не только по военным объектам, но и по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Украину массово покидают жители, большинство из них уезжают в европейские страны.

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