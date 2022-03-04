Десятый день войны в Украине: главные события

Десятый день войны, которую Россия развязала на территории Украины, начался с заявления Минобороны РФ о прекращении огня в Мариуполе и Волновахе и открытии гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из городов, осажденных российскими войсками. Режим тишины вступил в силу с 8.00 утра по среднеевропейскому времени, указало ведомство утром в субботу, 5 марта.

Эвакуация из Мариуполя и Волновахи отложена

В свою очередь в Украине обвинили российскую армию в нарушении режима прекращения огня и срыве эвакуации. Администрация Мариуполя объявила о ее переносе, заявив о продолжении обстрелов города. В конце дня глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал в Telegram, что удалось эвакуировать около 400 жителей Волновахи и окрестных населенных пунктов. "Это те, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", - отметил он.

МИД Украины обвинил Россию в нарушении договоренностей о гуманитарных коридорах для безопасного выезда мирных жителей из наиболее горячих точек. В свою очередь начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя и Волновахи к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл, при этом Мариуполь готовились покинуть 200 тыс. жителей, Волноваху - 15 тыс. человек. В свою очередь в Мариупольской горадминистрации отметили, что режима тишины нет, как и "ощущения безопасности для движения из Мариуполя в Запорожье".

Москва объявила о новом наступлении

Вечером в российском оборонном ведомстве заявили о возобновлении наступательных действий российских войск в Украине, указав на "нежелание" Киева "воздействовать на националистов или продлевать режим тишины". Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль базы ВСУ в Херсонской области близ села Раденьск, на которой была обнаружена военная техника, вооружения и боеприпасы.

Продолжается обстрел Чернигова

Кроме того, в тот же день российские войска продолжили наступление на Киев. В Чернигове в результате артиллерийского и ракетного обстрела погибли десятки мирных жителей, сообщил корреспондент агентства AFP. Украинские военные средствами ПВО сбили российский штурмовик Су-34 в районе Чернигова, заявило оперативное командование "Север". Пилоты катапультировались, один из них взят в плен.

В самопровозглашенной "ДНР" заявили о захвате шести населенных пунктов на Волновахском направлении - Новогригоровки, Новониколаевки, Вишневатого, Вольного, Листвянки и Антоновки. Пр словам представителя народной милиции "ДНР" Эдуарда Басурина, была захвачена 31 боевая бронированная машина ВСУ.

В Минобороны РФ заявили о выведении из строя военных объектов Украины. Уничтожены 5 радиолокационных станций, 2 зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в районе Житомира сбито 4 самолета Су-27 ВСУ и в районе Нежина - один Су-25, перечислил представитель ведомства Игорь Конашенков. Он также сообщил об уничтожения вертолета Ми-8 ВВС Украины и беспилотного летательного аппарата "Байрактар ТБ-2".

Эти данные не могут быть проверены из независимых источников.

Жертвы военного конфликта

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине: за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - указывается в заявлении в Facebook. Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил о гибели командира 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ Константина Зизевского. Между тем в Москве до сих пор лишь раз сообщили о потерях в ходе войны в Украине: 2 марта Минобороны заявило, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек.

В свою очередь управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) сообщило, что с начала войны в Украине погиб 351 мирный житель, число раненых среди населения возросло до 707, включая 36 детей. Большинство жертв связано с применением дальнобойного оружия взрывного действия, указали в управлении.

Антироссийский митинг в захваченном Херсоне

В захваченном российскими войсками Херсоне прошел антироссийский митинг. По данным украинской службы BBC, на акцию к зданию Областной госадминистрации вышли сотни, а возможно, даже тысячи человек. Несмотря на выстрелы в воздух российских военных, люди не расходились, они пели украинский гимн и скандировали "Идите домой, фашисты" и "Домой, пока живой".

Президент Украины Владимир Зеленский указал на угрозу для химических и ядерных объектов. После захвата двух атомных электростанций российские войска двигаются в направлении Южно-Украинской АЭС, заявила его пресс-служба по результатам переговоров с представителями Конгресса США. "Зеленский поднял вопрос угрозы окружающей среде Украины и Европы", указывается далее.

Путин встретился со стюардессами и опроверг введение военного положения

Кроме того, 5 марта президент РФ Владимир Путин встретился с сотрудниками российских авиакомпаний и опроверг сообщения о возможном введении военного положения. "Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня", - заявил он. Кроме того, Путин указал, что привлекать призывников к участию в боестолкновениях в Украине не планируется. В тот же день российские авиакомпании заявили о прекращении международных рейсов, а "Аэрофлот" удалили из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае иранской ядерной сделки. В ответ высокопоставленный иранский чиновник в интервью Reuters назвал данное требование "неконструктивным". "Изменив свою позицию на переговорах в Вене, Россия хочет обеспечить свои интересы в других местах", - указал он.

Вечером стало известно о возможном третьем раунде переговоров Украины с Россией. Он может состояться 7 марта, написал в Facebook один из членов переговорной группы Украины, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Западные СМИ приостанавливают вещание из России

О приостановке работы своих журналистов в России заявило информагентство Bloomberg News. Его руководство сослалось на принятие в РФ закона об уголовном наказании за распространение фейковых, с точки зрения Москвы, новостей. Германские общественно-правовые вещательные телеканалы ARD и ZDF из тех же соображений объявили о приостановке вещание из студий в Москве. Они продолжат "всесторонне информировать аудиторию о происходящем в Украине и России" из других мест вещания. С аналогичными заявлениями выступили ряд других западных СМИ, в том числе CNN.

Тем временем болгарский журналист-расследователь, глава портала Bellingcat Христо Грозев выступил с оценкой об истощении ресурсов российской армии. "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью…", - заявил он в эфире канала "Украина-24".

Смотрите также:

Война в Украине - 04.03.2022 Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

Война в Украине - 04.03.2022 Прощание на вокзале в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

Война в Украине - 04.03.2022 Около Стены Плача в Иерусалиме.

Война в Украине - 04.03.2022 Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

Война в Украине - 04.03.2022 Горящие здания после обстрела в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

Война в Украине - 04.03.2022 Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Тушение пожара в центре Чернигова.

Война в Украине - 04.03.2022 Руины здания в Харькове, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Украинские солдаты в Луганской области.

Война в Украине - 04.03.2022 Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

Война в Украине - 04.03.2022 Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

Война в Украине - 04.03.2022 Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

Война в Украине - 04.03.2022 Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

Война в Украине - 04.03.2022 Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

Война в Украине - 04.03.2022 Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

Война в Украине - 04.03.2022 "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле. Автор: Николай Пермяков

