Десятый день войны в Украине: главные события

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Минобороны РФ объявило о прекращении огня в Мариуполе и Волновахе и открытии гуманитарного коридора. Эвакуация жителей, однако, была отложена из-за продолжения обстрелов, в Москве сообщили о продолжении наступления.
Десятый день войны, которую Россия развязала на территории Украины, начался с заявления Минобороны РФ о прекращении огня в Мариуполе и Волновахе и открытии гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из городов, осажденных российскими войсками. Режим тишины вступил в силу с 8.00 утра по среднеевропейскому времени, указало ведомство утром в субботу, 5 марта.
В свою очередь в Украине обвинили российскую армию в нарушении режима прекращения огня и срыве эвакуации. Администрация Мариуполя объявила о ее переносе, заявив о продолжении обстрелов города. В конце дня глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал в Telegram, что удалось эвакуировать около 400 жителей Волновахи и окрестных населенных пунктов. "Это те, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", - отметил он.
МИД Украины обвинил Россию в нарушении договоренностей о гуманитарных коридорах для безопасного выезда мирных жителей из наиболее горячих точек. В свою очередь начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя и Волновахи к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл, при этом Мариуполь готовились покинуть 200 тыс. жителей, Волноваху - 15 тыс. человек. В свою очередь в Мариупольской горадминистрации отметили, что режима тишины нет, как и "ощущения безопасности для движения из Мариуполя в Запорожье".
Вечером в российском оборонном ведомстве заявили о возобновлении наступательных действий российских войск в Украине, указав на "нежелание" Киева "воздействовать на националистов или продлевать режим тишины". Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль базы ВСУ в Херсонской области близ села Раденьск, на которой была обнаружена военная техника, вооружения и боеприпасы.
Кроме того, в тот же день российские войска продолжили наступление на Киев. В Чернигове в результате артиллерийского и ракетного обстрела погибли десятки мирных жителей, сообщил корреспондент агентства AFP. Украинские военные средствами ПВО сбили российский штурмовик Су-34 в районе Чернигова, заявило оперативное командование "Север". Пилоты катапультировались, один из них взят в плен.
В самопровозглашенной "ДНР" заявили о захвате шести населенных пунктов на Волновахском направлении - Новогригоровки, Новониколаевки, Вишневатого, Вольного, Листвянки и Антоновки. Пр словам представителя народной милиции "ДНР" Эдуарда Басурина, была захвачена 31 боевая бронированная машина ВСУ.
В Минобороны РФ заявили о выведении из строя военных объектов Украины. Уничтожены 5 радиолокационных станций, 2 зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в районе Житомира сбито 4 самолета Су-27 ВСУ и в районе Нежина - один Су-25, перечислил представитель ведомства Игорь Конашенков. Он также сообщил об уничтожения вертолета Ми-8 ВВС Украины и беспилотного летательного аппарата "Байрактар ТБ-2".
Эти данные не могут быть проверены из независимых источников.
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине: за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - указывается в заявлении в Facebook. Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил о гибели командира 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ Константина Зизевского. Между тем в Москве до сих пор лишь раз сообщили о потерях в ходе войны в Украине: 2 марта Минобороны заявило, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек.
В свою очередь управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) сообщило, что с начала войны в Украине погиб 351 мирный житель, число раненых среди населения возросло до 707, включая 36 детей. Большинство жертв связано с применением дальнобойного оружия взрывного действия, указали в управлении.
В захваченном российскими войсками Херсоне прошел антироссийский митинг. По данным украинской службы BBC, на акцию к зданию Областной госадминистрации вышли сотни, а возможно, даже тысячи человек. Несмотря на выстрелы в воздух российских военных, люди не расходились, они пели украинский гимн и скандировали "Идите домой, фашисты" и "Домой, пока живой".
Президент Украины Владимир Зеленский указал на угрозу для химических и ядерных объектов. После захвата двух атомных электростанций российские войска двигаются в направлении Южно-Украинской АЭС, заявила его пресс-служба по результатам переговоров с представителями Конгресса США. "Зеленский поднял вопрос угрозы окружающей среде Украины и Европы", указывается далее.
Кроме того, 5 марта президент РФ Владимир Путин встретился с сотрудниками российских авиакомпаний и опроверг сообщения о возможном введении военного положения. "Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня", - заявил он. Кроме того, Путин указал, что привлекать призывников к участию в боестолкновениях в Украине не планируется. В тот же день российские авиакомпании заявили о прекращении международных рейсов, а "Аэрофлот" удалили из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre.
Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае иранской ядерной сделки. В ответ высокопоставленный иранский чиновник в интервью Reuters назвал данное требование "неконструктивным". "Изменив свою позицию на переговорах в Вене, Россия хочет обеспечить свои интересы в других местах", - указал он.
Вечером стало известно о возможном третьем раунде переговоров Украины с Россией. Он может состояться 7 марта, написал в Facebook один из членов переговорной группы Украины, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
О приостановке работы своих журналистов в России заявило информагентство Bloomberg News. Его руководство сослалось на принятие в РФ закона об уголовном наказании за распространение фейковых, с точки зрения Москвы, новостей. Германские общественно-правовые вещательные телеканалы ARD и ZDF из тех же соображений объявили о приостановке вещание из студий в Москве. Они продолжат "всесторонне информировать аудиторию о происходящем в Украине и России" из других мест вещания. С аналогичными заявлениями выступили ряд других западных СМИ, в том числе CNN.
Тем временем болгарский журналист-расследователь, глава портала Bellingcat Христо Грозев выступил с оценкой об истощении ресурсов российской армии. "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью…", - заявил он в эфире канала "Украина-24".
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