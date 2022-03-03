 Военные преступления на территории Украины: когда ждать приговор? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Военные преступления на территории Украины: когда ждать приговор?

Международный уголовный суд начинает рассмотрение дела о военных преступлениях на территории Украины. DW расспросила юриста Международной федерации защиты прав человека деталях процесса.

Нападение армии РФ на Запорожскую АЭС. Фото 4 марта 2022 года

Нападение армии РФ на Запорожскую АЭС: такие атаки запрещены Женевской конвенцией. Станет ли этот факт предметом расследования МУС?

События последней недели в Украине - бомбардировки российскими войсками городов и объектов гражданской инфраструктуры, страдания и смерти мирных граждан, в том числе детей, сотни тысяч беженцев - имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности, считают в Международном уголовном суде (МУС). Почти 40 стран обратились к главному прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану с требованием найти и наказать того, кто отдал приказ начать войну против Украины.

В пятницу, 4 марта, команда следователей Гаагского трибунала уже прибыла в Украину. Как долго будет продолжаться расследование по этому делу? Кто и каким образом может оказаться на скамье подсудимых и какой приговор может их ждать? DW пообщалась с заместителем руководителя отдела международного правосудия Международной федерации по защите прав человека (FIDH) Делфин Карленс.

DW: Г-жа Карленс, Международный уголовный суд заявил о том, что начинает рассмотрение дела о совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, начиная с ноября 2013 года. Получается, что следователи МУС будут изучать факты, подтверждающие совершение этих преступлений, начиная со времен Майдана и до нынешних дней войны России против Украины?

Делфин Карленс: Да, это расследование будет располагать выводами предварительной экспертизы, которую уже провел офис прокурора МУС. В них говорится, что на территории Украины были обнаружены элементы военных преступлений и преступлений против человечности, в частности в Крыму и на Донбассе, начиная с 2013 года. Главный прокурор суда Карим Хан хочет углубить расследование за счет улик, собранных начиная с того времени, и дополнить их новыми фактами.

- Будут ли в случае украинского дела в МУС названы имена конкретных людей, виновных в военных преступлениях, совершенных на украинской территории?

- МКС ведет расследование по делам, по которым преследует конкретных лиц и рассматривает их личную уголовную ответственность. В некоторых случаях, когда мы говорим о преступлениях против человечности или геноциде, офис прокурора определяет тех, кто несет за это наибольшую ответственность. В таких случаях подозреваемыми могут быть названы лица из высших эшелонов власти, имевшие рычаги контроля и отдававшие приказы.

- Украина не ратифицировала Римский устав (договор, учредивший МУС - Ред.). Но в 2015 году украинское правительство приняло декларацию о признании юрисдикции МУС. Достаточно ли этого для того, чтобы офис прокурора МУС вел полноценное расследование по этому делу?

- Украинское правительство приняло две специальные декларации о признании юрисдикции МУС. Одна из них была ограничена по времени, а юрисдикция второй была продолжена. Поэтому суд имеет юрисдикцию над международными преступлениями, совершенными на территории Украины, начиная с 2013 года.

- Как прокурор МУС будет вести расследование и собирать доказательства по этому делу?

- После того как было начато полноценное расследование, в офисе прокурора была сформирована отдельная команда. Следователи будут работать в Украине и за ее пределами, пытаясь собрать как можно больше информации. Им очень помогут те доказательства, которые уже собрали другие страны-члены МУС, а также соистцы, в частности, неправительственные организации, активно документирующие факты преступлений на местах.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, фото из архива

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан

Улики и информация об этих преступлениях поступают в МУС за последние восемь лет. И именно они сыграли решающую роль в том, что прокурор смог проанализировать ситуацию и увидеть существенные основания полагать, что на территории Украины были совершены военные преступления. Команда, которая будет заниматься расследованием, будет сотрудничать и поддерживать контакты с другими участниками расследования, а также жертвами преступлений, гражданским обществом, представителями власти, международными организациями.

- Мы говорим о военных преступлениях в Украине. Какие именно события могут, по вашему мнению, подпадать под определение военных преступлений и преступлений против человечности?

- Украинские и международные неправительственные организации, начиная с 2013 года, задокументировали довольно много фактов, в которых существуют определяющие элементы таких преступлений: атаки на гражданское население, пытки, сексуальное насилие. Что касается нынешней ситуации, то есть существенные основания утверждать, что в Украине были совершены и совершаются военные преступления, хотя это еще должно быть доказано.

- Какое наказание предусмотрено международным законодательством за совершение военных преступлений и преступлений против человечности?

- Это зависит от конкретного лица, признанного виновным, и уровня его ответственности. В целом, приговоры за такие преступления составляют от 10 до 30 лет тюремного заключения.

- Кто должен арестовать подозреваемого и доставить его в Гаагу?

- Действительно, чтобы такой человек оказался на скамье подсудимых, его нужно доставить в суд - заочные приговоры Международный уголовный суд не выносит. Когда выдан ордер на арест, прокурор попытается привлечь всех стран-членов МУС к тому, чтобы они выполнили меры, указанные в ордере. Правильным было бы предположить, что если высокопоставленный представитель российской власти будет заподозрен в преступлениях против человечности или военных преступлениях, то Россия не выдаст его суду.

Бомбардировки рядом с жилыми кварталами в Мариуполе

Бомбардировки рядом с жилыми кварталами в Мариуполе

Однако страны, обратившиеся в суд с просьбой о расследовании дела, будут сотрудничать с целью приведения в исполнение ордера на арест, если подозреваемый будет въезжать на территорию этих стран. Но не всегда принцип сотрудничества с судом имплементируется.

- Как долго может продолжаться расследование по такому масштабному делу?

- Зависит от многих факторов. Если взять, например, продолжающееся последние шесть лет расследование дела Грузии, то по нему еще не было объявлено о выдаче ордера на арест. То есть на расследование могут уйти годы. Следует учесть, что для того, чтобы собрать действительно солидные доказательства и построить сильное дело, необходимо время, особенно это касается дел о преступлениях против человечности.

- Кто будет платить судебные издержки по расследованию ситуации в Украине?

- Бюджет МУС одобряется и формируется государствами-участниками, выплачивающими взносы. Офис прокурора имеет ограниченный бюджет, распределяемый по уголовным делам в зависимости от приоритетности ситуации. В последние годы офис прокурора не раз напоминал странам-участницам, что для ведения должной следственной и прокурорской деятельности необходимы средства. В своем заявлении по Украине прокурор Хан призвал страны поддержать расследование не только в рамках одобренного бюджета, но и дополнительными средствами.

Смотрите также:

Смотреть видео 35:13

Война в Украине: бои в разных частях страны, в России Путин вводит жесткие репрессии. DW Новости (04.03.2022)

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Война в Украине - 04.03.2022

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Война в Украине - 04.03.2022

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Война в Украине - 04.03.2022

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Война в Украине - 04.03.2022

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.

    Автор: Николай Пермяков


Аудио- и видеофайлы по теме

Как семьям пленных, раненых и погибших получить информацию об их судьбе? (04.03.2022)  

Как встречают украинских беженцев в Польше (04.03.2022)  

Также по теме

ACHTUNG: Das Bild zeigt das alte Gebäude! Das neue ist z.B. unter CMS ID 41137129 zu finden! 20.06.2006 ARCHIV - Ein Schild in französisch und englisch steht vor den Eingang des Internationalen Strafgerichthofes in Den Haag (Aufnahme vom 20.06.2006). Die Afrikanische Union hat sich bei ihrem Gipfeltreffen gegen den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gewandt und Kenia bei einem Vorstoß gegen das Tribunal unterstützt. EPA/JUAN VRIJDAG/dpa (zu dpa Afrikanische Union will gegen einseitige Justiz des IStGH vorgehen vom 27.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Международный уголовный суд расследует военные преступления в Украине 03.03.2022

Расследование возможных военных преступлений в Украине запускается незамедлительно. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный следователь суда Карим Хан.

ARCHIV - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (Niederlande), aufgenommen am 23.11.2015. Burundi ist als erstes Land aus dem Weltstrafgericht ausgetreten. (zu dpa Burundi verlässt als erster Staat das Weltstrafgericht vom 27.10.2017) Foto: Martijn Beekman/ANP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

МУС в Гааге намерен расследовать возможные военные преступления в Украине 01.03.2022

Международный уголовный суд в Гааге займется расследованием предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины.

TOPSHOT - A view of damaged building following a shelling in Ukraine's second-biggest city of Kharkiv on March 3, 2022. - Ukraine and Russia agreed to create humanitarian corridors to evacuate civilians on March 3, in a second round of talks since Moscow invaded last week, negotiators on both sides said. (Photo by Sergey BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

Совет ООН по правам человека - за расследование военных преступлений в Украине 04.03.2022

Независимая международная комиссия должна будет установить факты и обстоятельства нарушений прав человека и собрать доказательства "с целью привлечения виновных к ответственности".

Реклама