 Международный уголовный суд расследует военные преступления в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 03.03.2022

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Украина

Международный уголовный суд расследует военные преступления в Украине

Расследование возможных военных преступлений в Украине запускается незамедлительно. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный следователь суда Карим Хан.

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование возможных военных преступлений в Украине. Расследование запускается незамедлительно, сбор улик уже начался, сообщил главный следователь суда Карим Хан в ночь на четверг, 3 марта. По словам Хана, он заручился поддержкой 39 государств.

Хан еще в начале недели объявил о намерении "как можно скорее начать расследование ситуации в Украине". Он отметил, что имеются серьезные основания полагать, что в Украине с 2014 года могли совершаться военные преступления и преступления против человечности. 

Расследование будет касаться всех сторон конфликта и ограничится пока временным периодом до начала нового вторжения России в Украину, отмечает агентство dpa. Однако главный следовать Международного уголовного суда считает, что с учетом обострения конфликта расследование должно быть расширено. В данной связи он призвал всех участников боевых действий в Украине "строго придерживаться действующих правил международного гуманитарного права".   

Предполагаемые военные преступления

В 2014 году на востоке Украины начался вооруженный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. На прошлой неделе Россия признала независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе. Почти сразу после этого российские войска вторглись в Украину. Прежний главный обвинитель МУС Фату Бенсуда еще в декабре 2020 года сообщала о предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине.

Международный уголовный суд - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Он был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, и начал работу с 1 июля 2002 года.

Россия и Украина в МУС

Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его и, таким образом, не являлась государством-участником МУС. При этом Россия сотрудничала с этим судебным органом и участвовала в его работе в качестве наблюдателя. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда. Это произошло после того, как российская аннексия Крыма была признана оккупацией.

Украина в 2000 году также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Несмотря на то, что Украина не является государством-участником статута, это не помешало ей обратиться в МУС, поскольку Римский статут предусматривает такую ​​возможность для стран, подписавших его.

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    Автор: Николай Пермяков


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