Военные преступления в Донбассе: Киев тормозит международное правосудие?

Международный уголовный суд (МУС), более известный как Гаагский трибунал, уже в этом году может официально приступить к расследованию военных преступлений, совершенных во время конфликта в Донбассе. Об этом говорилось на международном форуме по Восточной Украине, который проводит гражданская платформа CivilMPlus.

Однако Киев пока не демонстрирует готовность полноценно сотрудничать с МУС. Почему так происходит и к чему это может привести, эксперты обсуждали в рамках форума в режиме телемоста между Киевом и Берлином в четверг, 25 ноября. О самом важном из дискуссий - DW.

Гаагский трибунал и позиция Киева

В течение последних шести лет Международный уголовный суд по инициативе Украины рассматривает дела о вероятных военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе и в аннексированном Россией Крыму. В конце 2020 года МУС завершил предварительное расследование и готовится официально открыть производство по делам. При этом позиция Киева в этом вопросе не проактивна, сообщил, выступая на форуме, программный директор неправительственной организации "Международное партнерство по правам человека" (IPHR) Симон Папуашвили.

Здание МУС в Гааге

"Украинское правительство не действует на опережение и не делает все от себя зависящее в рамках этого процесса. Один из моментов, к которым стоило бы уже прибегнуть давным-давно, - это ратифицировать Римский статут, чтобы Украина стала полноценной членом МУС", - отметил правозащитник.

По его мнению, Киев не слишком активно содействует международным прокурорам и сейчас это сотрудничество выглядит "распыленным". Папуашвили обратил внимание на то, что Украина до сих пор не приняла необходимое национальное законодательство, чтобы способствовать расследованию военных преступлений.

Не подписанный президентом закон о военных преступлениях

Речь идет о так называемом "законе о военных преступлениях". Он гармонизирует украинское уголовное законодательство с международным и дополняет Уголовный кодекс страны, в частности, статьями о преступлениях против человечности и военных преступлениях. В настоящее время единственной статьей, предусматривающей ответственность за такие преступления в Украине, является ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны", которая фактически не действует. До сих пор по ней было вынесено всего три приговора.

Владимир Зеленский

Закон, способный урегулировать ответственность за военные преступления, украинский парламент принял еще в мае, а в июне он был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Однако вместо предусмотренных конституцией 15 дней Зеленский уже шестой месяц никак не реагирует на закон.

"Президент открывает "Крымскую платформу", ездит на встречу с Джо Байденом, встречается с чиновниками в Брюсселе и публично провозглашает, что Украина будет преследовать людей, виновных в военных преступлениях. Но при этом не подписывает закон, который позволяет реализовать эти намерения органам национального следствия и суда", - указала в разговоре с DW глава правления украинского "Центра общественных свобод" Александра Матвийчук.

И привела пример с недавно задержанным экс-руководителем донецкой тюрьмы "Изоляция" Денисом Куликовским ("Палыч"), обвиняемым в пытках пленных. В настоящее время ему инкриминируют нарушение четырех статей УК Украины. "Три из них общеуголовные, которые предусматривают амнистию или срок давности, четвертая - "мертвая" 438 статья", - говорит Матвийчук.

Нехватка политической воли или страх за украинских военных?

В экспертных кругах промедление Украины с ратификацией Римского статута МУС связывают с опасениями, что его нормы могут быть применены к украинским военным и бойцам добровольческих батальонов, которые также, предположительно, могут быть причастны к совершению военных преступлений.

Евгений Захаров

"Но их и так можно будет привлечь к ответственности - независимо от того, будет ли ратифицирован статут или подписан закон. Думаю, проблема в том, что нет политической воли и присутствует волнение о рейтинге президента", - пояснил в интервью DW председатель правления украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров.

По его словам, отсутствие в Украине вышеназванного закона демонстрирует, что Киев и не может, и не хочет реально расследовать тех, кто совершил такие преступления. "И теперь это должен делать вместо нашего государства МУС", - считает Захаров.

Сотни свидетельств и скудное количество дел

Украинская прокуратура с помощью правозащитников опросила около 1800 бывших пленных и зафиксировала показания о пытках в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", продолжает Захаров. Однако, по его словам, до суда дошли только 15 дел, связанных с военными преступлениями.

Также, по данным прокуратуры, с 2015 года Киев направил в офис прокурора МУС 24 информссобщения о совершенных представителями РФ военных преступлениях и преступлениях против человечности на Востоке Украины и в Крыму.

По оценке Симона Папуашвили, официальное рассмотрение украинских дел в Гаагском трибунале может начаться уже в 2021 году. "Власти могут ускорить этот процесс, ратифицировав Римский статут и приняв соответствующее законодательство", - резюмировал правозащитник.

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