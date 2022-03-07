Всемирный банк выделяет Украине более 700 млн долларов

Всемирный банк в понедельник, 7 марта, утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "Свободная Украина" на сумму 489 млн долларов США. Пакет состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов, а также из безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов. Общая сумма помощи составляет 723 млн долларов.

Быстрая передача этих средств поможет украинскому правительству предоставлять критически важные услуги своему народу, включая выплату зарплат работникам больниц, пенсий и реализацию социальных программ для уязвимых слоев населения, сказано в заявлении банка.

Всемирный банк готовит поддержку странам, принимающим украинских беженцев

"Группа Всемирного банка принимает срочные меры, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и серьезных потрясений, вызванных российским вторжением, - заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь справиться с далеко идущими человеческими и экономическими последствиями этого кризиса".

Кроме того, группа Всемирного банка готовит пакет поддержки для Украины на сумму 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседних стран, принимающих украинских беженцев.

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