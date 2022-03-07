 Турция анонсировала встречу Лаврова и Кулебы 10 марта в Анталье | NRS-Import | DW | 07.03.2022

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NRS-Import

Турция анонсировала встречу Лаврова и Кулебы 10 марта в Анталье

В Украине продолжается война, развязанная 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. DW следит за событиями понедельника, 7 марта.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

На 12-й день после начала вторжения в Украину российские подразделения продолжают боевые действия по ряду направлений. СБУ и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 7 марта (время московское).

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Турция заявила о проведении первых переговоров между РФ и Украиной на правительственном уровне о прекращении военного конфликта. В четверг, 10 марта, в Анталье встретятся главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выступил с инициативой посредничества на таких переговорах.

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Правительство РФ утвердило перечень стран и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В список вошли США, Канада, государства ЕС, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Репортеры без границ" открывают Центр свободы прессы во Львове

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Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в связи с информационной войной, сопровождающей российское вторжение в Украину, открывает Центр свободы прессы во Львове. Он должен стать физическим и цифровым контактным центром для журналистов, которым необходима финансовая или психологическая поддержка. Они также смогут получить там защитное снаряжение, в частности, бронежилеты и каски. "Потребность в поддержке огромна, речь идет о различных вещах, таких как защитное снаряжение, наборы для неотложной медицинской помощи, гуманитарной и финансовой помощи. Поэтому мы призываем международных доноров и СМИ связаться с нами, чтобы мы могли направить средства", - заявил глава берлинского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценивает, что война в Украине приведет к бегству из страны 5 млн человек. Уже за неделю в Европу прибыли 1,5 млн беженцев из Украины, и их число еще значительно возрастет, если российская армия продолжит масштабные бомбардировки украинских городов, заявил Боррель на неформальной встрече Совета ЕС в Монпелье. Он призвал европейцев мобилизовать все ресурсы для приема жителей Украины и предоставить помощь всем граничащим с ней странам.

++14.00++

Российские военнослужащие зашли на территорию аэропорта в Николаеве, заявил в Telegram глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Он пообещал, что украинские войска перейдут в наступление и выбьют противника из аэропорта.

Хроника событий 7 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

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