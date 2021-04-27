 В ЕС сочли эскалацией список РФ с ″недружественными″ странами | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2021

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Европа

В ЕС сочли эскалацией список РФ с "недружественными" странами

Глава Евросовета Мишель предупредил Москву, что попытки "расколоть ЕС - тщетны", и подтвердил солидарность Брюсселя с Чехией.

Шарль Мишель

Шарль Мишель

ЕС считает "очередным шагом в направлении эскалации" решение России ввести список "недружественных" иностранных государств. Такое заявление сделал в пятницу, 14 мая, в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

По его мнению, подобное решение Москвы "подрывает дипломатические отношения".

Мишель выразил уверенность, что усилия "расколоть ЕС - тщетны", добавив, что Чехия может рассчитывать на абсолютную солидарность со стороны Брюсселя.

Москву призвали соблюдать Венскую конвенцию

"Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию" о дипломатических сношениях, подчеркнул глава Евросовета.

Ранее, 14 мая, на официальном портале правовой информации был обнародован список государств, которые в Москве воспринимают как "недружественные". В него вошли пока всего две страны - США и Чехия. Документ предусматривает, в частности, что дипломатическая миссия Чехии в России будет вправе принимать на работу не более 19 лиц, находящихся на территории РФ, посольство США - ни одного.

Дипломатические конфликты с РФ

Дипломатический конфликт России с США и несколькими странами Европы обострился несколько недель назад.  Так, 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в связи с данными о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В ответ РФ объявила о выдворении 20 сотрудников чешской дипмиссии.

До этого, 15 апреля, США ужесточили санкции в отношении Кремля, в том числе выслали десять российских дипломатов. В качестве ответной меры МИД РФ заявил о высылке 10 сотрудников посольства Соединенных Штатов.

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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