"Репортеры без границ" призывают Берлин дать убежище журналистам из РФ

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Из-за ограничения возможности заниматься независимым освещением событий и угрозы драконовских штрафов все больше журналистов будут покидать РФ, считают в организации "Репортеры без границ".
Правительству Германии следует упростить процедуру предоставления убежища для сотрудников СМИ из России, вынужденных покинуть свою страну, как это уже было сделано для украинских журналистов. С таким призывом выступил в субботу, 5 марта, глава германского отделения организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристиан Мир (Christian Mihr).
"Репортеры без границ" предполагают, что в ближайшее время все больше российских журналистов будут уезжать из страны в связи с тем, что за независимое освещение событий им грозят драконовские штрафы, говорится в заявлении на сайте организации.
4 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за распространение сведений о действиях Вооруженных сил РФ, которые власти сочтут фейками, а также за публичные призывы к введению санкций против России.
Как сообщила тогда пресс-служба Госдумы, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей". Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях срок лишения свободы может составить до 15 лет.
После принятия этих поправок два немецких общественно-правовых телеканала - ARD и ZDF - объявили, что приостанавливают свою работу в России. "На фоне открытой цензуры и криминализации независимых репортажей у наших коллег в Москве нет другого выбора", - прокомментировал это решение 5 марта Кристиан Мир.
"Владимир Путин хочет запретить весь контент, противоречащий государственной пропаганде. Тот факт, что теперь он также напрямую обращается к иностранным СМИ, является новым качеством, но этого следовало ожидать в свете драматических событий последних нескольких дней. Мы особенно обеспокоены положением местных сотрудников ARD, ZDF и других международных СМИ", - добавил он.
Целый ряд других международных вещательных компаний и информационных агентств, в том числе американский телеканал CNN, информагентство Bloomberg, а также британская медиакомпания BBC, 4 марта также заявили о том, что полностью или частично приостанавливают свою деятельность в России.
Большому давлению в последние дни подверглись и некоторые российские СМИ. В частности, "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь" 1 марта Генпрокуратура РФ обвинила в целенаправленном и систематическом размещении информации с "призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" в войне с Украиной. Тем же вечером "Эхо Москвы" отключили от эфирного вещания в РФ, сайт радиостанции, как и сайт "Дождя" был заблокирован. Оба СМИ заявили о намерении обжаловать решение Генпрокуратуры в суде.
3 марта Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт.
В рейтинге по уровню свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией "Репортеры без границ", Россия занимает сегодня 150 место из 180.
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