 В Германии растет число беженцев от войны в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 06.03.2022

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Украина

В Германии растет число беженцев от войны в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 6 марта.

Беженцы из Украины на вокзале в Берлине

Беженцы из Украины на вокзале в Берлине

На одиннадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий воскресенья, 6 марта (время московское).

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Количество мирных жителей Украины, ищущих защиты в Германии от российской агрессии, значительно возросло. По данным Федерального министерства внутренних дел, к воскресенью полиция зарегистрировала 37 786 украинских беженцев - почти на 10 000 больше, чем днем ранее. При этом, как пояснили в МВД ФРГ, фактическое количество беженцев из Украины, въехавших в Германию, может быть значительно выше, в том числе из-за отсутствия пограничного контроля на границах с Польшей. По оценкам агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, к пятнице Украину покинули более 1,3 млн человек. Более 750 тыс. из них находятся в Польше.

Хроника событий 5 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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