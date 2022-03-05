CNN, BBC и Bloomberg прекращают работу в России

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Из-за принятия закона об уголовной ответственности за распространение ложной информации о вооруженных силах РФ Bloomberg и BBC приостанавливают работу журналистов в России. CNN вообще прекращает вещание в этой стране.
После внесения изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" несколько международных вещательных компаний и информационных агентств полностью или частично приостанавливают свою деятельность в России. Об этом они заявили вечером в пятницу, 4 марта.
"CNN прекращает вещание в России, пока мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие действия", - подтвердил представитель американского вещателя, отвечая на вопрос журналистов. О приостановке освещения событий на территории России ранее заявило и американское информационное агентство Bloomberg. Также приостанавливает любые репортажи из Российской Федерации британская вещательная корпорация BBC.
Так отреагировали эти СМИ на подписание президентом России Владимиром Путином нескольких законов, направленных на дальнейшее ограничение свободы слова в России, что еще больше урезает возможности независимых СМИ. До 15 лет лишения свободы грозит за распространение якобы "ложной информации" о российских вооруженных силах. Штрафы грозят и тем, кто публично "очерняет" армию РФ. Госдума ранее одобрила соответствующую поправку к закону.
"Bloomberg News временно приостановит работу своих журналистов в России", - объявила в ответ на шаг Путина нью-йоркская компания. Изменения в законе, похоже, направлены на то, чтобы сделать каждого независимого журналиста преступником, говорится в заявлении главного редактора Bloomberg Джона Миклтуэйта. По его словам, это делает невозможным "какое-либо подобие нормальной журналистики в стране".
"Это законодательство, похоже, криминализирует процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам иного выбора, кроме как приостановить работу всех журналистов BBC News и их вспомогательного персонала в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного события", - указал в своем заявлении генеральный директор BBC Тим Дэви.
"Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение. Мы не готовы подвергать их риску судебного преследования только за то, что они выполняют свою работу", - подчеркнул он и воздал должное всем работающим в России журналистам "за их храбрость, решительность и профессионализм". Однако, по его словам, новостные программы BBC на русском языке будут продолжать выходить за пределами России. Аналогичным образом будут продолжены репортажи из Украины.
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил России.
Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).
В кодексе также появляется статья 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальным наказанием по этой статье будет штраф от 100 до 300 тыс. рублей, максимальным - лишение свободы до 5 лет.
Смотрите также: