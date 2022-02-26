 Ассоциация европейских журналистов призвала к запрету RT в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 26.02.2022

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Европа

Ассоциация европейских журналистов призвала к запрету RT в ЕС

Более 40 различных журналистских объединений выступили за запрет вещания RT в Евросоюзе и за солидарность с Украиной.

Логотип Russia Today

Ассоциация европейских журналистов (AEJ) заявила о солидарности с коллегами в Украине и призвала к немедленному запрету трансляций финансируемой правительством России международной сети информационных телеканалов Russia Today (RT) во всех странах ЕС. В своем заявлении, обнародованном в субботу, 26 февраля, ассоциация характеризует RT "как вопиющее оружие дезинформации и лжи". В качестве примера приводится сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский "якобы получил указание от США бежать из Киева".

RT следует "немедленно заблокировать, а его "журналистов" удалить из всех стран - членов ЕС. Бывшие политики, такие как экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder), работающие на Кремль, должны подвергнуться тем же санкциям, что и путинское окружение и российские банки", - говорится в заявлении AEJ.

Сигнал солидарности независимым российским СМИ

В заявлении Ассоциации европейских журналистов осуждаются насилие и агрессия со стороны России, в результате которой тысячи журналистов в Украине подвергаются серьезной опасности. AEJ также порицает кибератаки и дезинформацию, используемые агрессорами против свободных украинских СМИ. Подписавшие обращение направляют  сигнал солидарности  тем независимым российским СМИ, которые продолжают сообщать правду в условиях беспрецедентного запугивания и давления в своей стране. 

Заявление, подготовленное AEJ совместно с фондом "Справедливость для журналистов" на второй день после полномасштабного вторжения России в Украину, подписали свыше 40 различных объединений, занимающихся вопросами свободы СМИ и прессы. Среди них - "Репортеры без границ", Союз журналистов Казахстана, Ассоциация независимой прессы Молдовы, Европейский центр свободы прессы и СМИ и многие другие.

Германия уже запретила RT после того, как немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle, наряду с другими западными новостными СМИ, такими как RT/RL, была выдворена из России.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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