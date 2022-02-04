Гендиректор DW: С нашим офисом в Москве поступили несправедливо

Решение российских властей закрыть корпункт DW в Москве, лишить журналистов немецкой медиакомпании аккредитации, а ее саму - лицензии на вещание в России нельзя назвать "зеркальными мерами" или юридически обоснованными действиями, принятыми в ответ на запрет вещания в Германии телеканала RT DE, заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) во вторник, 8 февраля, в эфире российского телеканала "Дождь".

У ситуаций с RT DE в ФРГ и DW в России есть три важных различия, считает Лимбург. Первое, по его словам, заключается в том, что ситуация с RT DE в Германии - это вопрос правового характера: причиной запрета на вещание стало отсутствие у телеканала лицензии, необходимой СМИ в ФРГ. И решение это было принято независимым регулятором, а не на государственном уровне, объяснил гендиректор DW. "У нас в России лицензия есть, но ее забрали", - отметил он.

Генеральный директор DW Петер Лимбург

Второе различие - это разный юридический статус у RT DE и DW. "Мы - независимая общественная вещательная компания, которую контролирует гражданское общество. Телекомпания RT контролируется правительством", - пояснил Петер Лимбург.

Наконец, третье различие, по его словам, состоит в том, что журналисты DW в Москве в настоящий момент не могут работать, а офис немецкой медиакомпании закрыт. При этом журналисты RT DE по-прежнему могут "работать в Германии, делать репортажи, снимать видео, писать статьи". "Мне кажется, то, что было сделано с нашим офисом, несправедливо", - подчеркнул генеральный директор DW.

Работа DW не контролируется правительством Германии

Петер Лимбург отверг упреки российских официальных лиц в том, что DW получает финансирование из госбюджета ФРГ и поэтому, как утверждают в Москве, подконтрольна правительству, как и RT. "В Германии есть законы, которые говорят, что мы независимая компания, что нас не контролируют власти. И есть парламент, который выделяет нам средства из бюджета", - пояснил генеральный директор DW.

Он подчеркнул, что у немецкой медиакомпании "есть четкие правила, которыми руководствуется наблюдательный контрольный совет, в нем состоят представители гражданского общества". Глава редакционной коллегии DW, отметил далее Лимбург, "католический священник, а не политик. Так же и с финансовым советом: его контролирует не политик". Представители компании RT, по словам гендиректора DW, в свою очередь, неоднократно сами заявляли, что "представляют позицию российского правительства".

Какова дальнейшая судьба сотрудников DW в России?

Отвечая на вопрос о сотрудниках DW из закрытого московского офиса немецкой медиакомпании, ее генеральный директор пояснил, что на текущий момент они не могут работать без аккредитации, но это не значит, что они потеряли работу. "В сложившейся ситуации мы не увольняем сотрудников. Но в среднесрочной перспективе, если ничего не изменится, нам придется искать другие решения", - указал он.

В особенно сложной ситуации, по словам Лимбурга, оказались фрилансеры, которые сотрудничают с DW время от времени. "У нас в офисе работают от 12 до 15 сотрудников, большинство из них - граждане России, и, скорее всего, им трудно будет найти другую работу", - предположил гендиректор DW.

В то же время пока не идет речь о том, чтобы перевезти сотрудников DW в Германию. "Наша первая цель - постараться снова открыть наш офис, а не эвакуировать людей, - сказал Лимбург. - Я думаю, что мы должны вступить в диалог (с российскими властями. - Ред.) по этому вопросу. Я надеюсь, что решение будет найдено и российские сотрудники DW и наши коллеги из Германии смогут продолжить работу в России".

На 9 февраля назначена встреча главы московского офиса DW и представителей российского МИДа. Гендиректор DW выразил надежду, что "российское правительство повернется к нам лицом, вернет нашим журналистам аккредитацию и позволит снова открыть офис". При этом он подчеркнул, что если российская сторона попросит в ответ оказать содействие в возвращении в немецкий эфир RT DE, то "DW не в том положении, чтобы выносить какие-либо решения" по этому вопросу.

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