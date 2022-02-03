Гендиректор DW: Несмотря на запрет, будем освещать события в России

Решение о лишении аккредитации сотрудников DW в РФ и закрытии корпункта "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией" российских властей, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg). "С нами происходит то, что случается со средствами массовой информации только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер", - заявил глава DW.

По его словам, российской стороне должно быть ясно, что DW не станет игнорировать то, что происходит в стране. "Даже если в итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше", - заверил Петер Лимбург.

Спутниковое вещание DW в России

Deutsche Welle в 2005 году получила в России первые лицензии на вещание своих телеканалов на английском и немецком языках - DW English и DW Deutsch. Нынешние российские лицензии действуют для DW English до 2025-го и для DW Deutsch до 2027 года.

DW English транслируют в России с помощью спутника ASTRA-5B, а DW Deutsch - ASTRA-4A. Согласно российскому требованию, телеканал DW на немецком языке транслирует программное окно на русском языке - тележурналы с переводом на русский язык (всего 18 часов в неделю). В России телеканал DW на немецком языке распространяет ряд кабельных операторов: Ростелеком, Триколор, Билайн, ER-Telecom, МТС и NetByNet.

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