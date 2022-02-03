 В России запретят вещание медиакомпании DW | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2022

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Россия

В России запретят вещание медиакомпании DW

МИД России объявил о намерении властей прекратить спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории страны, а также о закрытии корпункта DW в Москве.

Штаб-квартира Deutsche Welle в Бонне

Штаб-квартира Deutsche Welle в Бонне

Власти РФ объявили о введении санкции против немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 3 февраля, на официальном сайте МИД РФ. В частности, будет закрыт корреспондентский пункт DW в Москве, сотрудников российского бюро DW лишат аккредитации, будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании на территории России.

Как говорится в заявлении МИД, российские власти намерены рассмотреть вопрос о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента".

Решение российских властей принято в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии. Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

Как говорится в заявлении российского МИДа, Москва намерена составить список немецких граждан, которых она считает причастными к "ограничению вещания RT DE и оказанию давления" на российский гостелеканал. Им будет запрещен въезд в Россию. Список публиковаться не будет.

Гендир DW: Запрет не повлияет на освещение нами событий в России

Решение о лишении аккредитации сотрудников DW в РФ и закрытии корпункта "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией" российских властей, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg). По его словам, корреспондентский пункт DW в Москве продолжит работать в обычном режиме, пока в медиакомпанию не будут официально доставлены соответствующие документы от властей РФ. "Даже если в конечном итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше", - заверил Петер Лимбург..

Союз журналистов ФРГ призывает Кремль отменить решение по DW

Союз журналистов Германии (DJV) призвал президента РФ Владимира Путина незамедлительно отозвать решение о запрете вещания DW в РФ, а также не лишать аккредитации журналистов немецкой медиакомпании. "Нет никакого оправдания столь жестким мерам цензуры", - заявил глава DJV Франк Юбералль (Frank Überall).  Cоюз журналистов ожидает, что правительство Германии выразит протест против этих издевательских мер. "Федеральное правительство несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это должно быть безотлагательно разъяснено Москве", - говорится в заявлении DJV.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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