Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса

Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.
Администрация компании YouTube, принадлежащей американскому концерну Google, 28 сентября 2021 года заблокировала два немецкоязычных канала российского государственного медиахолдинга RT, указав, что они распространяли ложную информацию о пандемии коронавируса. МИД РФ назвал этот шаг "актом беспрецедентной информационной агрессии" со стороны YouTube, которая была совершена "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны". В свою очередь, Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube. Как комментирует этот инцидент и реакцию на него в России немецкая пресса - в обзоре DW.
Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) пишет в своем комментарии: "Москва говорит об информационной войне Германии против России и угрожает немецким СМИ. Но ее настоящая цель это YouTube - излюбленный канал коммуникации для российской оппозиции".
"Заявление российского МИДа на тему блокировки немецкоязычных YouTube-каналов российского государственного телеканала RT достойно прочтения благодаря своей несдержанности, - пишет Фезер в комментарии FAZ. - Это заявление многое говорит о его авторах. После утверждения (МИД РФ. - Ред.) о том, что "акт беспрецедентной информационной агрессии" против России со стороны американского концерна был совершен "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны", они (авторы. - Ред.) пользуются словом "Инфобарбаросса", намекая на "план Барбаросса" для нападения вермахта на Советский Союз в 1941 году".
"Блокировка двух YouTube-каналов (при этом сайт RT, разумеется, по-прежнему доступен безо всяких проблем), в официальном заявлении правительства России ставится на одну ступень с национал-социалистической войной на уничтожение, в которой погибло несколько миллионов советских людей, - продолжает Райнхард Фезер. - Это ярко иллюстрирует, с каким пренебрежением правители в Москве относятся к людям в своей стране. Россияне для режима Путина - не более, чем материал для воплощения его идей о могуществе".
Обозреватель FAZ добавляет, что "готовность руководства РФ действовать таким образом, четко показывает, где пролегают границы возможного сотрудничества с ним".
В свою очередь обозреватель газеты Badische Zeitung Томас Штайнер (Thomas Steiner) пишет: "Главный редактор RT (Маргарита Симоньян. - Ред.) утверждает, что германское государство ведет информационную войну против ее СМИ. Если бы еще нужны были доказательства того, что канал иновещания Кремля распространяет фейковые новости, то Симоньян их предоставила".
Между тем, с точки зрения немецкого журналиста Томаса Штайнера, именно "Москва является источником беспрецедентных информационных атак". "Российский канал зарубежного вещания RT уже давно распространяет дезинформацию. Поэтому YouTube и заблокировал немецкоязычные каналы RT", - подчеркивает Штайнер.
"В нынешнем году RT при освещении кампании по вакцинации от коронавируса пользовалась фиктивными цифрами и рассказывала о вымышленных побочных эффектах и ссылалась на теории заговора. Именно по этой причине YouTube заблокировал эти каналы", - констатирует журналист газеты Badische Zeitung.
В свою очередь немецкое деловое издание Handelsblatt отмечает, что "Кремль столкнулся с дилеммой: если Google как материнский концерн YouTube выдавят из России, это усилит позиции Yandex. А могущество российского интернет-гиганта, головное юрлицо которого зарегистрировано в Нидерландах, для Москвы как бельмо на глазу".
"Как поисковик Yandex уже сегодня лидирует на рынке в России, - напоминает обозреватель Маттиас Брюггман (Matthias Brüggmann). - У этой компании есть собственная площадка для интернет-торговли, служба такси, инициативы по автономному вождению и другие сильные и успешно развивающиеся интернет-проекты, которые нередко конкурируют с интернет-проектами контролируемого государством "Сбербанка". Все это происходит без непосредственного влияния Кремля. И Путину это не нравится".
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