 Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 30.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса

Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.

Вывеска с надписью RT Deutsch в студии телеканала RT в Берлине (фото из архива)

Администрация компании YouTube, принадлежащей американскому концерну Google, 28 сентября 2021 года заблокировала два немецкоязычных канала российского государственного медиахолдинга RT, указав, что они распространяли ложную информацию о пандемии коронавируса. МИД РФ назвал этот шаг "актом беспрецедентной информационной агрессии" со стороны YouTube, которая была совершена "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны". В свою очередь, Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube.  Как комментирует этот инцидент и реакцию на него в России немецкая пресса - в обзоре DW.

FAZ: "На самом деле цель Москвы - это YouTube"

Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) пишет в своем комментарии: "Москва говорит об информационной войне Германии против России и угрожает немецким СМИ. Но ее настоящая цель это YouTube - излюбленный канал коммуникации для российской оппозиции". 

Райнхард Фезер, обозреватель FAZ

Райнхард Фезер, обозреватель FAZ

"Заявление российского МИДа на тему блокировки немецкоязычных YouTube-каналов российского государственного телеканала RT достойно прочтения благодаря своей несдержанности, - пишет Фезер в комментарии FAZ. - Это заявление многое говорит о его авторах. После утверждения (МИД РФ. - Ред.) о том, что "акт беспрецедентной информационной агрессии" против России со стороны американского концерна был совершен "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны", они (авторы. - Ред.) пользуются словом "Инфобарбаросса", намекая на "план Барбаросса" для нападения вермахта на Советский Союз в 1941 году".

"Блокировка двух YouTube-каналов (при этом сайт RT, разумеется, по-прежнему доступен безо всяких проблем), в официальном заявлении правительства России ставится на одну ступень с национал-социалистической войной на уничтожение, в которой погибло несколько миллионов советских людей, - продолжает Райнхард Фезер. - Это ярко иллюстрирует, с каким пренебрежением правители в Москве относятся к людям в своей стране. Россияне для режима Путина - не более, чем материал для воплощения его идей о могуществе".

Обозреватель FAZ добавляет, что "готовность руководства РФ действовать таким образом, четко показывает, где пролегают границы возможного сотрудничества с ним".

Badische Zeitung: "RT как источник фейков"

В свою очередь обозреватель газеты Badische Zeitung Томас Штайнер (Thomas Steiner) пишет: "Главный редактор RT (Маргарита Симоньян. - Ред.) утверждает, что германское государство ведет информационную войну против ее СМИ. Если бы еще нужны были доказательства того, что канал иновещания Кремля распространяет фейковые новости, то Симоньян их предоставила". 

Между тем, с точки зрения немецкого журналиста Томаса Штайнера, именно "Москва является источником беспрецедентных информационных атак". "Российский канал зарубежного вещания RT уже давно распространяет дезинформацию. Поэтому YouTube и заблокировал немецкоязычные каналы RT", - подчеркивает Штайнер.

"В нынешнем году RT при освещении кампании по вакцинации от коронавируса пользовалась фиктивными цифрами и рассказывала о вымышленных побочных эффектах и ссылалась на теории заговора. Именно по этой причине YouTube заблокировал эти каналы", - констатирует журналист газеты Badische Zeitung.

Handelsblatt: "Месть" Кремля Google обрадует Yandex

В свою очередь немецкое деловое издание Handelsblatt отмечает, что "Кремль столкнулся с дилеммой: если Google как материнский концерн YouTube выдавят из России, это усилит позиции Yandex. А могущество российского интернет-гиганта, головное юрлицо которого зарегистрировано в Нидерландах, для Москвы как бельмо на глазу".

"Как поисковик Yandex уже сегодня лидирует на рынке в России, - напоминает обозреватель Маттиас Брюггман (Matthias Brüggmann). - У этой компании есть собственная площадка для интернет-торговли, служба такси, инициативы по автономному вождению и другие сильные и успешно развивающиеся интернет-проекты, которые нередко конкурируют с интернет-проектами контролируемого государством "Сбербанка". Все это происходит без непосредственного влияния Кремля. И Путину это не нравится".

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 04:05

Давление на СМИ в России: почему закрыли деловое издание VTimes (11.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021)  

Удар за критику Путина: в России закрылись медиапроекты Ходорковского  

Реклама