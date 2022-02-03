Запрет DW в России: кому не угодила немецкая медиакомпания

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МИД России объявил о запрете на вещание Deutsche Welle в стране и о закрытии корпункта медиакомпании в Москве. Кому именно не по нраву пришлась DW, догадывается Сергей Елкин.
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Решение российских властей о запрете вещания "не поддается пониманию", заявил гендиректор DW Петер Лимбург. По его словам, Deutsche Welle продолжит освещать события в России.
МИД России объявил о намерении властей прекратить спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории страны, а также о закрытии корпункта DW в Москве.
Стендаперы, блогеры и прочие ютуберы ошибочно считали, что высокие доходы и популярность дают им независимость. Теперь многие из них вынуждены бежать из России, указывает Иван Преображенский.