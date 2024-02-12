"Фильтруйте контент". На что направлен закон о СМИ в КР?

В парламент Кыргызстана поступил новый проект закона "О СМИ". Медиа-сообщество критикует его, указывая на попытку ограничить свободу прессы. Что изменится для журналистов в стране, если закон будет принят?

В декабре 2023 года в парламенте Кыргызстана был зарегистрирован проект закона "О СМИ", который, по оценкам юристов и правозащитников, существенно ограничит свободу прессы в стране. Сейчас документ находится на рассмотрении шести комитетов: два из них уже одобрили его в первом чтении, три комитета пока отложили рассмотрение.

Судьба этого законопроекта решается на фоне событий, которые не внушают оптимизма медиасообществу КР. Так, в январе 2024-го были проведены обыски в нескольких редакциях и арестованы сразу 11 журналистов. Были заведены уголовные дела в отношении информагентства 24.kg, журналистов Temirov Live, заблокирован блокировка сайт "Клооп Медиа". А 8 февраля суд в Бишкеке принял решение о ликвидации общественного фонда "Клооп Медиа".

О том, что ситуация со СМИ в стране изменилась в худшую сторону свидетельствуют и международные рейтинги: Кыргызстан в 2023 году опустился сразу на 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, заняв 122-е место из 180. Еще в 2022 году республика занимала 72 строчку.

Ограничения и риски для СМИ

Новый законопроект максимально ограничит права СМИ на свободу слова и доступ к информации, сообщил DW "Институт Медиа Полиси" (ИМП), юристы которого провели анализ документа. В нем отмечается, что всего администрацией президента КР было представлено пять вариантов законопроекта, по которым не проводилось ни единого постатейного обсуждения. Многочисленные замечания медиасектора касательно норм, создающих необоснованные чрезмерные риски для деятельности независимых редакций СМИ, оставили без рассмотрения. Юрист ИМП Нурбек Сыдыков отмечает, что "с каждым новым вариантом проекта закона "О СМИ" вносились все новые изменения, не только не поддерживаемые медиасообществом, но, напротив, еще больше сужающие сферу реализации права на свободу слова".

Здание Белого дома в Бишкеке Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

В числе рисков юрист, в первую очередь, выделяет "наличие широких и размытых формулировок для отказа в регистрации, отмены свидетельства, признания недействительным свидетельства о регистрации, прекращения и приостановления деятельности СМИ". Также он обращает внимание на то, что регулирование СМИ будет полностью сосредоточено в руках госорганов, в то время как международные стандарты предлагают установление независимого органа по регулированию СМИ, ссылаясь при этом на промежуточную оценку законопроекта БДИПЧ ОБСЕ и Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ.

Кроме того, Нурбек Сыдыков указывает на то, что в зарегистрированном в парламенте варианте законопроекта юристы ИМП обнаружили дополненные нормы, которые также ограничивают права журналистов. Так, согласно подпунктам 2, 7 статьи 30 проекта закона теперь право посещать государственные органы, органы местного самоуправления, организации, предприятия и учреждения, либо их пресс-службы предоставляется только на основании аккредитации. И только с согласия должностных лиц или граждан производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Зачем нужен новый закон о СМИ

В справке-обосновании к законопроекту указывается, что действующий закон КР "О средствах массовой информации" от 1992 года устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере массовой информации. "Закон о СМИ не учитывает новую реальность, которая пришла с массовым проникновением в жизнь возможностей интернета", - говорится в документе. Помимо этого, объясняется, что актуальность разработки нового закона о СМИ вызвана также необходимостью его пересмотра с учетом изменений информационно-коммуникационной среды с целью формирования социальной ответственности журналистов и правовой культуры в медиасфере.

Председатель правления ОО "Журналисты" Нурдин Дуйшенбеков Фото: Privat

Однако такая инициатива властей взбудоражила медиасообщество Кыргызстана. "Изначально, когда проект закона был выставлен на общественное обсуждение, мы тогда уже отреагировали. Первое, что нас смутило - то, что никто из представителей медиасектора не был привлечен к разработке законопроекта. Мы считаем, что те, кто на практике работает в секторе, обязательно должны участвовать в разработке нормативного акта, который будет регулировать их действия в будущем", - говорит журналист-аналитик, председатель правления ОО "Журналисты" Нурдин Дуйшенбеков. Он также был в составе рабочей группы по доработке закона "О СМИ", которая была образована после волны критики со стороны журналистов и экспертов.

Полномочия рабочей группы, в которую вошли 15 представителей медиа и 5 человек от госорганов, действовали с декабря 2022 года до середины мая 2023-го. Как рассказывает Дуйшенбеков, всего было проведено две встречи, причем обе были больше организационного плана. И добавляет: "В итоге рабочая группа закончилась тем, что не был принят протокол, то есть если рабочая группа работала, то она же должна была зафиксировать, к чему пришли, к чему не пришли, его нет".

Много вопросов к новому закону

Нурдин Дуйшенбеков сетует на то, что большая часть предложений со стороны представителей СМИ не была принята, и им даже не объяснили по какой причине. Собеседник перечисляет те проблемные места в законе, которые вызывают вопросы. Например, регистрация СМИ: "В тексте закона так написано: веб-сайт в сети интернет подлежит регистрации как средство массовой информации. Мы говорим, постойте, а сайт салона красоты, кафе, ресторана, госучреждения…". По словам Дуйшенбекова, от медиасектора поступило предложение сделать регистрацию сайта в качестве СМИ на добровольной основе - хотя бы как в России, откуда в основном был переписан закон.

Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке Фото: Nazir Aliyev Tayfur/AA/picture alliance

Следующий спорный момент - норма о том, что свидетельство государственной регистрации можно признать недействительным, если оно получено обманным путем. "Что значит обманным путем в этом контексте?", - задается вопросом журналист-аналитик. Он поясняет: "Вот, например, источник финансирования. Я считал, что СМИ будем донатить, потом мне предлагают, допустим, поддержать. Я проект написал, поддержали. Это будет обман? Это будет основанием отобрать свидетельство?".

Немало вопросов и к определению "злоупотребление свободой слова". "Что такое злоупотребление свободой слова? Где можно расшифровку прочесть? То, что вы считаете злоупотреблением, а я не считаю. Кто из нас прав? Если вы чиновник, то получается вы правы. Такая же ситуация получается. Двоякие нормы", - рассуждает Нурдин Дуйшенбеков. Председатель правления ОО "Журналисты" выразил предположение, что новый закон направлен на то, чтобы приучить СМИ "к фильтрованию своего контента, к учету мнения правительства или заинтересованных чиновников".

Говоря о медиасообществе Кыргызстана, он также отметил, что среди коллег наблюдаются довольно пессимистические настроения, причем такая тенденция начала обозначаться примерно с конца 2020 года. Ведь, помимо закона о СМИ, есть еще закон о защите от недостоверной информации, так называемый "закон о фейках" и аналог закона "об иноагентах".

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