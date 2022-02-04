 ″Нельзя сравнивать с RT DE″: что пишут СМИ Германии о запрете DW в РФ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.02.2022

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Германия

"Нельзя сравнивать с RT DE": что пишут СМИ Германии о запрете DW в РФ

После запрета трансляции RT DE в Германии Россия запретила вещание DW. Это вызвало волну критики в немецких СМИ. В обзоре DW - самые яркие высказывания.

Телестудия DW в Москве

Телестудия DW в Москве

Запрет Москвы на вещание DW в России вызвал бурю критики в журналистской среде Германии. В обзоре DW - комментарии немецких журналистов на эту тему.

Süddeutsche Zeitung: "Запрет DW в России - политическое решение"

"Корпункт Deutsche Welle в Москве должен быть закрыт. Это легитимный ответ на запрет на трансляцию RT DE в Германии?", - задается вопросом обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Мориц Баумштигер (Moritz Baumstieger). И сам же дает на него однозначный ответ: "Нет. Ведь, в отличие от России, в нашей стране журналисты могут делать свою работу".

"Око за око, зуб за зуб? Кремль будет рад увидеть, что этот нарратив теперь распространяется в социальных сетях и Telegram-каналах", - рассуждает журналист. По его мнению, однако, запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии Комиссией по лицензированию и надзору (ZAK) и решение российских властей отозвать аккредитацию у сотрудников DW в Москве - несопоставимы.

Журналисты у офиса DW в Москве

Журналисты у офиса DW в Москве

"RT частично распространяет через свои каналы пропаганду, а в плане пандемии коронавируса - и теории заговора (что российские телеканалы на внутреннем рынке не делают). Журналистская повестка телеканала полностью определяется в Кремле - что это значит, лучше всего сформулировала однажды главный редактор RT Маргарита Симоньян: они ведут информационную войну, а именно: "против всего западного мира", - напоминает Баумштигер.

Он отмечает, что и "у Deutsche Welle есть руководящие принципы журналистской работы". "Однако они проистекают из демократического правопорядка нашего государства, в котором свобода прессы - основная ценность", - резюмирует журналист.

Обозреватель Süddeutsche Zeitung уверен: "Решение о закрытии бюро DW в Москве было принято по политическим соображениям, и сообщило о нем министерство иностранных дел". "Есть какие-то вопросы? Задавать их нежелательно", - замечает автор комментария, подводя итоги.

TAZ: "Дело в конфликте вокруг Украины"

По мнению обозревателя газеты TAZ Сильке Мертинс (Silke Mertins), ответ России на запрет трансляции RT DE в Германии - это лишь предлог для запрета вещания DW в РФ, а на самом деле речь идет "о более масштабном конфликте, связанном с концентрацией российских войск на украинской границе".

Комментируя позицию Германии в этом конфликте, в частности, нежелание правительства страны поставлять в Украину вооружения, автор пишет: "Тема поставок вооружений (в Украину. - Ред.) слишком сфокусирована на национальном уровне. Ведь такие поставки уже и так осуществляются со стороны ЕС и НАТО - вне зависимости от того, одобряет это Германия или нет. Поэтому ФРГ лучше положить на стол свой самый острый меч - "Северный поток - 2".

"До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) высказывал угрозы слишком сдержанно, говоря что в плане санкций возможно все, если Россия вторгнется в Украину", - напоминает Мертинс.

FAZ: "Путин ведет войну при помощи пропаганды"

Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Ханфельд (Michael Hanfeld) цитирует в своем комментарии, посвященном запрету вещания DW в России, слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, сказанные им по поводу ситуации с RT DE в Германии: "Это не что иное как посягательство на свободу слова". В глазах немецкого журналиста эта фраза звучит, как "циничное высказывание года".

"Deutsche Welle высылают из страны, корпункт в Москве закрывают, журналисты теряют свою аккредитацию (…) Deutsche Welle, возможно, скоро станет "иноагентом". Как это соотносится со свободой прессы, которую провозглашает Песков?", - задается вопросом автор. И сам же отвечает: "Конечно, это соотносится превосходно со свободой слова в интерпретации Кремля. Свобода, которую имеет в виду Путин, означает, что на независимых СМИ и критичных журналистах в своей стране он ставит клеймо "иностранного агента", уничтожает их экономически, криминализует, бросает за решетку. А медиакомпании из других стран вытесняют с рынка. Вассалы мутируют в медийных царей. А в это время пропагандистские войска Кремля маршируют по всему миру и требуют для себя свобод, которых их властитель не предоставляет гражданам своей страны и настоящим журналистам - тем, которые в отличие от RT DE, не распространяют теории заговора как госпропаганду".

С точки зрения обозревателя FAZ, по реакции Путина на запрет RT DE в Германии "видно, как важно для него государственное телевидение". "Пропагандистские каналы влияют на формирование мнений в странах Запада, особенно в ЕС. Они преуменьшают опасность путинского ведения войн, распространяют его ложь, ставят под сомнение законность демократически избранных правительств и заискивают перед экстремистскими группами, такими как фронт отрицателей пандемии коронавируса, простирающийся от крайне правого до крайне левого спектра", - пишет журналист.

"В Германии есть свобода слова. В отличие от царства Путина. Он ведет войну при помощи пропаганды. Любыми средствами", - резюмирует немецкий журналист.

Der Spiegel: "Медиавойна только начинается"

"Угроза отключить зарубежный вещатель ФРГ - только предварительный апофеоз конфликта, в котором сплелись медиаправо и геополитика, и он только начинается", - полагает обозреватель журнала Der Spiegel Кристиан Бусс (Christian Buß). По одну сторону в этом конфликте оказалась немецкая Комиссия по лицензированию и надзору, запретившая распространение программы RT DE, по другую - "телеканал, который считают инструментом путинской пропаганды, а также правительство РФ, которое его полностью  финансирует".

По оценке немецкого журналиста, основными принципами работы телеканала RT являются "авторитаризм" и "культ Путина в чистом виде". Однако в том, что германские власти сумеют положить конец дальнейшему распространению контента RT DE в стране, автор Der Spiegel сомневается. "Закрытие (корпункта. - Ред.) DW в Москве положило начало новому конфликту, который может превратиться в полноценную медийную войну, - полагает автор. - Есть ли у германской системы теле - и радиовещания подходящее оружие на этот случай, - большой вопрос".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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