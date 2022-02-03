Запрет DW в России вызвал бурю возмущения в Германии  

Решение властей РФ запретить в стране вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle, объявленное в четверг, 3 февраля, вызвало резкую критику в Германии. Объявленные Москвой шаги в отношении DW не имеют под собой никаких оснований и олицетворяют новую напряженность в германо-российских отношениях, заявили в МИД ФРГ. Если меры будут реализованы, это серьезно ограничит свободное освещение событий в России независимыми журналистами, что особенно важно в политически напряженные времена, отметили в германском внешнеполитическом ведомстве.
Официальный Берлин категорически отверг сравнение DW с телеканалом RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет ведут деятельность в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями, подчеркнули в германском МИДе. В то же время RT DE "в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией", указали в ведомстве.
Госминистр ФРГ по вопросам культуры: "Неприемлемый" шаг Москвы
"Неприемлемым" назвала решение властей РФ госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth). По ее словам, невозможно отождествлять решение независимого медиарегулятора по RT DE в Германии и запрет на вещание DW, наложенный властями России. Кроме того, как отметила Клаудия Рот, в отличие от RT DE, государство никак не влияет на редакционную политику DW. Госминистр призвала российскую сторону не злоупотреблять проблемой с получением лицензии телеканалом RT DE в Германии для политических акций.
Александер Ламбсдорф: "Россия уходит в самоизоляцию"
Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) также указал на то, что "DW в отличие от Russia Today не является гостелеканалом, а обеспечивает независимое вещание". "Этот шаг показывает в очередной раз, что правительство РФ все больше удаляется от таких универсальных ценностей, как демократия и свобода мнений, и все глубже уходит в самоизоляцию", - заявил политик. По его словам, с учетом нынешних условий DW нужно расширить освещение событий на русском языке в интернете.
Генеральный директор DW: Запрет не повлияет на освещение нами событий в России
Петер Лимбург
Решение о лишении аккредитации сотрудников DW в РФ и закрытии корпункта "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией" российских властей, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg). По его словам, российской стороне должно быть ясно, что DW не станет игнорировать то, что происходит в стране. "Даже если в итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше", - заверил Лимбург.
Главы ARD, ZDF и Deutschlandradio: Свобода прессы оказалась в заложниках
"Независимая журналистика в России радикально ограничивается для того, чтобы оказывать политическое давление", говорится в совместном заявлении генеральных директоров общественно-правовых телеканалов ARD, ZDF Deutschlandradio Патрисии Шлезингер (Patricia Schlesinger), Томаса Беллута (Thomas Bellut) и Штефана Рауэ (Stefan Raue), размещенном в Twitter. "Нас очень беспокоит то, что в заложниках оказывается свобода прессы", - говорится в нем далее.
Союз журналистов ФРГ призывает Кремль отменить решение по DW
Союз журналистов Германии (DJV) призвал президента РФ Владимира Путина незамедлительно отозвать решение о запрете вещания DW в РФ, а также не лишать аккредитации журналистов немецкой медиакомпании. "Нет никакого оправдания столь жестким мерам цензуры", - заявил глава DJV Франк Юбералль (Frank Überall). Cоюз журналистов ожидает, что правительство Германии выразит протест против этих издевательских мер. "Федеральное правительство несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это должно быть безотлагательно разъяснено Москве", - говорится в заявлении DJV.
Докладчик по России: Кремль решил навесить на DW ярлык "иноагента"
Действия Москвы еще больше осложнят германо-российские отношения, считает докладчик по России во внешнеполитическом комитете бундестага Робин Вагенер (Robin Wagener). "Кремлю следует незамедлительно отменить это ошибочное решение", - заявил он. По словам политика, "вместо того, чтобы опротестовать в немецком суде решение медиарегулятора по RT DE, Москва решила навесить ярлык "иностранного агента" на DW".
Пресс-секретарь министерства иностранных ФРГ дел заявила, что действия российского правительства лишены "каких-либо оснований" и представляют собой "новое бремя для российско-германских отношений". Фактическая реализация этих планов в значительной степени ограничила бы свободное, независимое журналистское освещение в России, "которое приобретает особое значение именно в политически напряженные времена".
Премьер Северного Рейна - Вестфалии: Атака на свободу СМИ и акт произвола
"Массированной атакой на свободу СМИ и актом произвола" назвал действия России в отношении DW премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), в которой расположена штаб-квартира медиакомпании. По его словам, отличительной чертой DW является независимая журналистика, Deutsche Welle способствует общению между народами и культурному обмену.
Профобъединение Ver.di: Шольц должен добиться отмены решения на встрече с Путиным
Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di призвал канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) добиваться отмены решения по DW на предстоящей встрече с президентом РФ Путиным, намеченной на 15 февраля. "Это открытая атака на свободу СМИ в стране, в которой насильственно подавляются свобода мнения и демократическая оппозиция", - заявил член правления Ver.di Кристоф Шмиц (Christoph Schmitz). По его словам, Россия все больше скатывается в самоизоляцию и отдаляется от общеевропейских ценностей.
"Репортеры без границ": Удар по свободе слова
В правозащитной организации "Репортеры без границ" назвали заявление России "чрезвычайно несоразмерным". По словам главы германского филиала организации Кристиана Мира (Christian Mihr), для страны, где свобода прессы уже сведена к абсолютному минимуму, "это серьезный удар по свободе информации и плюрализму СМИ".
Лидер ХДС: RT DE - орудие пропаганды, а не свободное СМИ
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) осудил намерение российских властей закрыть московское бюро DW в ответ на запрет трансляции телеканала RT DE в Германии. "В последние годы мы узнали Russia Today как СМИ, которое больше является орудием пропаганды, чем свободной и независимой телерадиокомпанией", - заявил он в интервью DW.
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Автор: Сергей Елкин