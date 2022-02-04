ЕС: Решение властей России запретить вещание DW безосновательно

Решение властей Российской Федерации запретить вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) является безосновательным. Об этом заявил официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, отвечая на вопрос корреспондента DW во время ежедневного брифинга Еврокомиссии в Брюсселе в пятницу, 4 февраля.

"К сожалению, это действительно плохая новость и плохое развитие событий. Это решение российских властей неприемлемо и безосновательно", - отметил Петер Стано. Он пояснил, что власти РФ "обосновали" свои действия решением германского медиарегулятора запретить вещание в ФРН российского государственного телеканала RT DE. Стано напомнил, что у RT DE не было действующей лицензии на вещание. "Поэтому это решение никоим образом не связано с работой Deutsche Welle в России", - подчеркнул представитель ЕС.

"Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающиеся нарушения ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа", - добавил Стано.

Он высказал солидарность с DW и с сотрудниками медиакомпании, работающими в России. "Мы ожидаем, что Deutsche Welle получит полный и справедливый доступ ко всем юридическим процедурам, чтобы опротестовать это безосновательное решение", - отметил представитель Евросоюза.

Москва запретила вещание Deutsche Welle на территории России

Решение российских властей принято в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии. Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

Москва также намерена составить список граждан ФРГ, которых она считает причастными к "ограничению вещания RT DE и оказанию давления" на российский гостелеканал. Этим лицам будет запрещен въезд в Россию, но список публиковаться не будет.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Как Путин отмечает год Навального в тюрьме Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Обострение на границе России и Украины: что это было? Стягивание российских войск к границе Украины спровоцировало очередную напряженность в отношениях между Западом и Россией. Сергей Елкин о том, кому и зачем это понадобилось.

Российская политика в карикатурах Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками? Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.

Российская политика в карикатурах Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса? Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ? Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.

Российская политика в карикатурах Мигранты на границе Беларуси с ЕС, или Троянский конь Путина Мигранты из стран Ближнего Востока осаждают границу Беларуси с Евросоюзом. Гибридная атака Лукашенко напомнила карикатуристу Сергею Елкину сюжет из древнегреческой мифологии.

Российская политика в карикатурах Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.

Российская политика в карикатурах Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал? Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание" В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Москва, туман, Путин: куда идем, Россия? Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Школьник поправил Путина: что из этого вышло Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.

Российская политика в карикатурах Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"? Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.

Российская политика в карикатурах Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость? На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года. Автор: Сергей Елкин

