Корпункт Deutsche Welle прекратил работу в Москве

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По требованию МИД РФ в Москве закрыто бюро телерадиокомпании Deutsche Welle. Иностранным корреспондентам DW пока разрешено остаться в России.
В пятницу, 4 февраля, московский корпункт Deutsche Welle прекратил свою многолетнюю работу. Секретарь бюро передала аккредитации сотрудников в МИД РФ, который ранее аннулировал действие этих документов. За день до этого внешнеполитическое ведомство озвучило "ответные" меры на ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии.
В ближайшее время Deutsche Welle может также грозить признание в России иностранным агентом. Министерство иностранных дел предупредило, что "компетентные органы" инициируют соответствующую процедуру. Россия к тому же планирует составить перечень граждан ФРГ, которые якобы участвовали в давлении на телеканал RT DE. Список будет закрытым, а его фигурантам запретят въезд в Россию.
Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) назвал реакцию российских властей "чрезмерной" и отметил, что она "не поддается пониманию". "Российские журналисты продолжат свободно работать в Германии и сообщать, о чем им вздумается, - отметил глава DW. - В случае с нашими журналистами это не так. Реакция российских властей удручает". По его словам, вопреки действиям России, DW не будет игнорировать происходящее в этой стране, а только усилит работу на этом направлении.
"Я семь лет работаю корреспондентом в России, и это самое неприятное и самое страшное, что могло случиться, - прокомментировал закрытие бюро его глава Юрий Решето. - Очень надеюсь, что мы в любом случае продолжим освещать события в России. Мы работаем с душой, открытым сердцем и большой любовью к людям живущим здесь. Россия - это не только Кремль и Путин".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-брифинге 4 февраля уточнила, что отзыв аккредитаций не означает, что иностранные корреспонденты "должны куда-то уезжать". Она добавила, что дальнейшие действия России зависят от реакции ФРГ. "Если Германия пойдет на эскалацию, соответственно, мы ответим так же, - заявила Захарова. - Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, то мы также будем готовы эту ситуацию нормализовать".
Решение российских властей заявлено как ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии. Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла такое решение 1 февраля. Там решили, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".
В то же время сайт RT, включая его немецкоязычную версию, продолжает работать без ограничений на территории ФРГ. Сайт RT DE ведет 24-часовую трансляцию на немецком языке. Сотрудники редакции свободно осуществляют журналистскую деятельность в Германии.
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