 Факты о санкциях против DW в РФ и запрете RT DE вещать в ФРГ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.02.2022

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Россия

Факты о санкциях против DW в РФ и запрете RT DE вещать в ФРГ

Российские власти запретили вещание DW в России. МИД РФ говорит об "ответных мерах" после запрета на вещание для RT DE в Германии. Насколько меры действительно зеркальные?

Логотипы DW и RT

DW под запретом в России. Та же ли ситуация у RT DE в ФРГ?

С 4 февраля в России запрещено вещание медиакомпании Deutsche Welle (DW), корреспондентский пункт в Москве закрыт, а аккредитация сотрудников аннулирована. Эти и другие шаги МИД России назвал "ответными мерами в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ". Речь идет о решении немецкого медиарегулятора от 1 февраля, запретившего телеканалу RT DE вещание в ФРГ. Сторонники санкций в отношении DW называют их зеркальными. Так ли это? Сравниваем факты.

Аккредитация и наличие бюро

Россия своим решением обязала DW в течение суток закрыть свой корреспондентский пункт в Москве. В Берлине продолжает работу медиакомпания RT DE Productions GmbH, которая готовит контент для канала RT DE. В частности, на пресс-конференции правительства ФРГ 4 февраля присутствовал корреспондент RT Флориан Варвег (Florian Warweg).

В России аннулирована аккредитация МИД РФ для всех сотрудников российского бюро DW. Они больше не имеют права выполнять журналистскую работу в этой стране. Сотрудники RT DE продолжают деятельность в ФРГ, их не лишают аккредитации и не запрещают работать. В Германии корреспондентам иностранных СМИ не обязательно требуется аккредитация в Ведомстве печати и информации ФРГ, в бундестаге или при министерстве иностранных дел. Она нужна только для посещения правительственных пресс-конференций и официальных мероприятий.

Генеральный директор DW Петер Лимбург и глава московского корпункта DW Юрий Решето в Москве (фото из архива)

Генеральный директор DW Петер Лимбург и глава московского корпункта DW Юрий Решето в Москве (фото из архива)

Российская лицензия у DW, у RT DE - сербская

По решению российских властей, DW обязана прекратить спутниковое и иное вещание DW на территории РФ. С 2005 года DW имела действующие лицензии на вещание своих телеканалов на английском и немецком языках - DW English и DW Deutsch. Согласно российскому требованию, телеканал DW на немецком языке транслировал программное окно на русском языке.

RT DE не получило права на вещание, так как не имело лицензии и не обращалось за заявкой о получении лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". Это в своем решении о запрете на вещание для RT DE отметила комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии. RT DE считает, что для вещания в Германии ей достаточно сербской лицензии.

Что означает прекращение "иного вещания"?

Российские власти, согласно заявлению МИД РФ, рассмотрят признание медиакомпании DW "иностранным агентом". Такого статуса и связанных с этим ограничений в работе в Германии по закону нет. 

На момент публикации статьи сайт DW был доступен в России. В то же время МИД РФ заявил о намерении прекратить не только спутниковое, но и "иное вещание" DW, анонсировав также "последующие этапы ответных мер". Онлайн-сайт RT DE не подвергается блокировкам и свободно доступен в Германии, немецкие власти не заявляли о планах как-либо ограничивать доступ к нему.

Власти РФ запустили процесс составления закрытого "черного списка" "представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым Москва намерена запретить въезд в Россию. Власти ФРГ, согласно имеющимся данным, подобных мер не принимают и не планируют.

YouTube удалил канал RT DE, Москва винит Берлин

DW сохраняет свой русскоязычный канал в видеохостинге YouTube. Немецкоязычный канал компании RT DE был удален 16 декабря 2021 года после неоднократных предупреждений американского интернет-концерна Google, которому принадлежит YouTube. Первоначально причиной блокировки были обвинения в публикации RT ложных сведений о пандемии коронавируса, а затем - попытка обойти наложенные ограничения.

После сентябрьской блокировки двух YouTube-каналов RT российские власти обвинили Google в цензуре, а правительство ФРГ в том, что оно стояло за принятием решения о блокировке. Берлин отверг это обвинение, подчеркнув, что власти Германии не имеют никакого отношения к действиям YouTube.

Статус госСМИ в России и в ФРГ

DW является общественно-правовым СМИ. В Германии в принципе запрещены законом вещание и работа государственных СМИ - такое ограничение стало следствием опыта правления национал-социалистов под руководством Адольфа Гитлера. DW финансируется из государственного бюджета ФРГ, однако независимость редакционной политики обеспечивается законом и наблюдательным советом.

В отличие от Германии, в России есть государственные СМИ. К ним, в частности, относятся ФГУП "МИА "Россия сегодня" и АНО "ТВ Новости", куда входит RT DE.

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