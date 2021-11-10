Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
Читать полностью
И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях.
С Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов, считает представитель фракции СДПГ в бундестаге.
Экс-координатор штаба Навального в Уфе арестована до 9 января. По словам адвоката, Чанышева будет этапирована в Москву.
В Саратовской области уволены 18 сотрудников УФСИН, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.
Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Получивший убежище в Австрии сириец приехал в Польшу, чтобы помочь родителям, застрявшим на границе с Беларусью. Что его там ожидало и удалось ли ему найти родных?
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
Бойкот, участие или нечто среднее - как белорусской оппозиции стоит реагировать на референдум по изменению конституции, запланированный Лукашенко на февраль? DW - о различных сценариях развития событий.
Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".
На фоне обострения кризиса с беженцами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска.
Беженцы, подталкиваемые белорусскими военными, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля".
После того как талибы захватили власть, на улицах Кабула звучат исключительно религиозные напевы.
ЕС называет режим Лукашенко виновником кризиса на границе Польши и готовит Минску новую порцию санкций.
Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.
Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
Выборы в Германии • Выборы в России • Пандемия коронавируса • Протесты в Беларуси • Алексей Навальный • Россия и Евросоюз • Сирия • Беженцы • НАТО и Россия • Германо-российские отношения • Украина и Евросоюз • Санкции по отношению к России • Ангела Меркель • Nord Stream • "Газпром" • Энергетика • Немецкий бизнес в России • Автомобиль в Германии
Кремль демонтирует остатки федерализма, на очереди - ликвидация местного самоуправления, пишет Иван Преображенский.
О том, как президент Украины хочет контролировать медиа-пространство страны - Сергей Руденко специально для DW.
• Виктор Ерофеев • Татьяна Фельгенгауэр • Александр Плющев • Лола Тагаева • Сергей Руденко • Константин Эггерт • Саша Романова • Иван Преображенский • Полина Аронсон • Федор Крашенинников •
А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)
Взгляд Сергея Елкина на события в России и не только
Новости и аналитика, фото, видео и инфографика, посвященные выборам в парламент Германии - бундестаг.
Дискуссии в студии Deutsche Welle на самые актуальные темы, касающиеся Беларуси и ее соседей.
Подписывайтесь на "DW Главное" в Telegram: взгляд из Германии на то, что происходит в России и мире.
Подписывайтесь на новый канал DW на русском в YouTube!
Вся подноготная мировой политики
Новый бесплатный языковой курс DW теперь есть и на русском.
2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни.
"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Последний кайзер отрекся от престола, нацисты организовали "хрустальную ночь", пала Берлинская стена.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия