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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
10.11.2021

Глава ЕК заявила о скором расширении санкций против Минска

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".  Читать полностью  

Владимир Путин и Ангела Меркель (фото из архива)

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях.  

Мигранты на границе Беларуси с Польшей

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину

С Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов, считает представитель фракции СДПГ в бундестаге.  

Решетка на входе в пенитенциарное учреждение и охранник

В Уфе арестовали экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву

Экс-координатор штаба Навального в Уфе арестована до 9 января. По словам адвоката, Чанышева будет этапирована в Москву.  

Передавший видеоархив с пытками Сергей Савельев

В РФ закрыли дело против информатора о пытках во ФСИН

В Саратовской области уволены 18 сотрудников УФСИН, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.  

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Контекст

вопрос по существу

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Беженцы на белорусской-польской границе, 10 ноября

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.  

Интервью DW

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы - заложники Лукашенко 10.11.2021

Беженцы на границе между Беларусью и Польшей

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.  

Надпись на табличке по-русски Вход только в защитной маске

Досье Коронавирус и его последствия

Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.  

Россия

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Сборник выступлений Алексея Навального на немецком языке. Фото из архива

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".  

Германия

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Мигранты на границе Польши с Беларусью

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.  

Сириец, ищущий своих родителей на границе с Беларусью, с Магдаленой Лучак

Мигранты на границе Беларуси и Польши: семейная драма

Получивший убежище в Австрии сириец приехал в Польшу, чтобы помочь родителям, застрявшим на границе с Беларусью. Что его там ожидало и удалось ли ему найти родных?  

Европа

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

Польские военнослужащие на границе с Беларусью, август 2021 года

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.  

Украина

От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины 10.11.2021

Надпись Presse

Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.  

Беларусь

Референдум по Конституции Беларуси: оппозиция ищет оптимальную стратегию 10.11.2021

Изданная отдельной брошюрой Конституция Беларуси на полке среди других книг

Бойкот, участие или нечто среднее - как белорусской оппозиции стоит реагировать на референдум по изменению конституции, запланированный Лукашенко на февраль? DW - о различных сценариях развития событий.  

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Видео дня

Через польскую границу в инвалидном кресле

Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

Другие сюжеты

Через польскую границу в инвалидном кресле

Через польскую границу в инвалидном кресле

Новые меры ЕС против Лукашенко

Новые меры ЕС против Лукашенко

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

Беженцы на границе между Польшей и Беларусью

Афганская поп-певица о запретах талибов

Афганская поп-певица о запретах талибов

ЕС готовит для Лукашенко новую порцию санкций

ЕС готовит для Лукашенко новую порцию санкций

Мир

Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа? 09.11.2021

Демонстрация экоактивистов с плакатами в рамках движения Пятницы ради будущего

Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.  

Экономика

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Приемный терминал Северного потока в Любмине

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.  

Рождественские звезды

По Германии

Рождественские звезды уже цветут (фото)

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.  

Культура и стиль жизни

Немецкий эксперт о причинах импотенции 10.11.2021

Скульптура в Херренхаузенских садах в Ганновере

Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.  

Культура и стиль жизни

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Марат Гельман во время интервью DW

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.  

Культура и стиль жизни

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

Бранденбургские ворота

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.  

Учеба и карьера в Германии

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание 04.11.2021

Лето в штетле - небольшом городке с преобладающии еврейским населением. 19 век

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.  

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Личное мнение
Владимир Путин

Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Кремль демонтирует остатки федерализма, на очереди - ликвидация местного самоуправления, пишет Иван Преображенский.  

Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами, 2019 год

Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине 10.11.2021

О том, как президент Украины хочет контролировать медиа-пространство страны - Сергей Руденко специально для DW.  

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Смотреть видео 16:53

Грязная игра Лукашенко

А также в выпуске: как намерены реагировать на действия Минска Евросоюз и НАТО (10.11.2021)  

Сергей Елкин - специально для DW

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Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных в Саратове  

Синагога в Галле

Досье 2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни.  

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Чилийский розовый птицеед. Начало большой дружбы

По Германии

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото)

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.  

Культура и стиль жизни
Берлин, 9 ноября 1989 года

9 ноября - особый день в истории Германии

Последний кайзер отрекся от престола, нацисты организовали "хрустальную ночь", пала Берлинская стена.  

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