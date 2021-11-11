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Bloomberg

Bloomberg - финансовое и экономическое информационное агентство.

Bloomberg - одно из важнейших мировых информагентств, предоставляющих финансовую и экономическую информацию. Учредитель и владелец агентства - американский бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
MOSCOW, RUSSIA – MAY 9, 2018: A view of Evolution, Empire, City of Capitals, Naberezhnaya, Mercury City, Federation, Eurasia, OKO, Neva towers of the Moscow International Business Centre. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07F07E

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета 04.11.2021

По данным Bloomberg, четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года 03.11.2021

Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Stadt Wien - Kahlenberg Wien, 12. 04. 2021 Kahlenberg - Blick auf Wien Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS - 20210412_PD10676

Bloomberg: Германия подозревала австрийцев в шпионаже в пользу России 21.10.2021

Федеральная полиция Германии запрашивала у Австрии информацию о статусе расследования против двух разведчиков, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

"Северный поток - 2" может быть запущен 1 октября 09.09.2021

"Газпром" к 1 октября технически будет иметь возможность поставлять газ по "Северному потоку - 2", пишет агентство Bloomberg. Однако для реального старта проекту необходима сертификация.
Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

Bloomberg: Прокладку "Северного потока - 2" могут завершить 12 сентября 23.08.2021

Прокладка "Северного потока - 2" в водах Германии может быть завершена 12 сентября, пишет Bloomberg. Лавров утверждает, что проект не усилит зависимость Европы от поставок газа из РФ.
German Chancellor Angela Merkel smiles as President Joe Biden speaks during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, July 15, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2" 20.07.2021

По данным Bloomberg, во время визита Меркель в США была достигнута договоренность об ответных мерах Германии на тот случай, если Россия будет использовать энергоносители в качестве оружия против Киева.
ILLUSTRATION - Auf dem Bildschirm eines Laptops ist am 19.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) der Binärcode zu sehen. BASF, VW, Bayer und die Allianz wollen im Kampf gegen Cyber-Kriminalität ihre Kräfte bündeln. Dafür haben die vier Konzerne eine gemeinsame Gesellschaft mit den Namen Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (DSCO) in Berlin gegründet. (zu dpa: Konzern-Allianz gegen Cyber-Kriminalität vom 19.05.2017) Foto: Oliver Berg/dpa

В Швеции ряд сетей супермаркетов подверглись хакерской атаке 03.07.2021

За глобальной хакерской атакой на кассовые системы супермаркетов в Швеции может стоять хакерская группировка из России под названием REvil, пишет агентство Bloomberg.
ARCHIV - 08.02.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Mukran: Rohre für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 liegen im Hafen zur Abholung bereit. Das EU-Gericht hat Klagen der Pipelinebetreiber von Nord Stream und Nord Stream 2 gegen die neue europäische Gasrichtlinie abgewiesen. Dies teilte das Gericht am 21.05.2020 in Luxemburg mit. Aus Sicht der EU-Richter müssten die Betreiber vor deutschen Gerichten klagen. Foto: Danny Gohlke/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США и Германия хотят компенсировать Украине потери из-за "Северного потока-2" 26.06.2021

Две страны рассматривают возможность укрепления энергетической инфраструктуры Украины. Обсуждается возможность компенсации транзитных сборов, которые Киев может потерять после запуска газопровода, сообщает Bloomberg.
Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019) | Verwendung weltweit

В Минфине США назвали белорусские компании, в отношении которых возобновят санкции 31.05.2021

По данным Bloomberg, санкции Вашингтона могут быть возобновлены против "Белнефтехима" и Белорусского нефтяного торгового дома.

Die Fahnen der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union wehen nebeneinander am 04.03.2017 in Nizza (Frankreich) im Wind. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Bloomberg: ЕС направил США предложения по заявлению о противостоянии РФ 30.05.2021

По данным Bloomberg, Брюссель и Вашингтон работают над совместным заявлением в преддверии саммита ЕС-США. В проекте документа речь идет о реагировании на "вредоносную деятельность" России, отмечает агентство.

09 May 2021 Donetsk region, Ukraine. A local resident with a portrait of Joseph Stalin in the column of the Immortal Regiment in Donetsk in honor of the 76th anniversary of Victory Day in the Great Patriotic War, the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DPR).

Bloomberg: ЕС встревожен стремлением РФ интегрировать территории в Донбассе 12.05.2021

Организация нелегитимных выборов и раздача паспортов РФ - это методы, направленные на интеграцию неподконтрольных Киеву территорий в состав России, говорится в документе Евросоюза.
07.04.2021 MOSCOW, RUSSIA APRIL 7, 2021: Citizens fill in their consent forms at a temporary COVID-19 vaccination site at the Park House shopping centre before receiving injections of the Gam-COVID-Vac Sputnik V vaccine, a mobile team in place assigned by City Health Department Clinic No 218 to administer the vaccine free of charge and without prior appointment. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FBD39

Bloomberg сообщает о начале третьей волны пандемии в России 28.04.2021

Средний прирост заболеваемости за неделю в Москве достиг самого высокого значения с января, пишет издание Bloomberg.
The White House is seen at sunrise during the election day, in Washington, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Hannah McKay

Bloomberg: США готовы ответить РФ на враждебные действия 08.04.2021

Белый дом изучил враждебные действия России и готовит ответ, включающий высылку дипломатов и санкции против окружения Путина. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники в администрации Байдена.
NOVEMBER 11, 2015. SOCHI, RUSSIA. NOVEMBER 11, 2015. Norilsk Nickel CEO Vladimir Potanin speaks during a meeting with Russia's President Vladimir Putin at Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS (c) picture-alliance/dpa/TASS

Российские миллиардеры разбогатели на 24 млрд долларов с начала 2021 года 01.04.2021

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index вошли 25 российских предпринимателей. Первое место среди россиян удерживает Владимир Потанин.
An Exxon gas station is seen in Falls Church, Virginia, December 30, 2014. AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Bloomberg сообщил о резком росте нефтяного экспорта РФ в США 25.03.2021

По данным агентства Bloomberg, в 2020 году на фоне санкций против Венесуэлы и сокращения нефтедобычи странами ОПЕК Россия вышла на позицию третьего по величине поставщика нефти в США.
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