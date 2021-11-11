Bloomberg - финансовое и экономическое информационное агентство.
Bloomberg - одно из важнейших мировых информагентств, предоставляющих финансовую и экономическую информацию. Учредитель и владелец агентства - американский бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.
Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Две страны рассматривают возможность укрепления энергетической инфраструктуры Украины. Обсуждается возможность компенсации транзитных сборов, которые Киев может потерять после запуска газопровода, сообщает Bloomberg.