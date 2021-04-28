 Bloomberg сообщает о начале третьей волны пандемии в России | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 28.04.2021

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Коронавирус

Bloomberg сообщает о начале третьей волны пандемии в России

Средний прирост заболеваемости за неделю в Москве достиг самого высокого значения с января, пишет издание Bloomberg.

Центр вакцинации от ковида в Москве

Центр вакцинации от ковида в Москве

Согласно неофициальной статистике правительства России, в стране началась третья волна пандемии COVID-19, пишет издание Bloomberg в среду, 28 апреля, со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с ситуацией. Оптимистические заявления Кремля о том, что ситуация находится под контролем, снизили спрос на вакцинацию среди населения, утрачивающего страх перед коронавирусом, пояснил один из собеседников Bloomberg. 

Так, по данным "Левада-центра", около двух третей россиян заявляют, что не хотят прививаться, указывает издание. По его информации, между тем средний прирост заболеваемости за 7 дней в Москве достиг самого высокого значения с января. При этом показатель по всей стране держится примерно на 9000 новых случаях ежедневно, что, однако, более чем в три раза ниже, чем в декабре (около 30 000).

В России за последние сутки общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии выросло на 7848 до свыше 4,78 млн. Количество жертв COVID-19 увеличилось на 387 - до 109 367. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одной дозой вакцины в стране привиты 12,1 млн жителей, обе дозы препарата получили 7,7 млн человек. В РФ проживают более 140 млн человек.

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    Автор: Дарья Брянцева


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